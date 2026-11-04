Megacentro de Vacunación de la UNAM: fechas y horarios para recibir dosis contra COVID, influenza, sarampión y neumococo

El Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario ofrece inmunización gratuita contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. (X @SSalud_mx)

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La Universidad Nacional Autónoma de México instalará un Megacentro de Vacunación en Ciudad Universitaria para aplicar dosis gratuitas contra COVID, influenza, sarampión y neumococo.

La atención será del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.

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La campaña está dirigida a la comunidad universitaria y a la población en general. La UNAM y el sector salud prevén disponer de 100 mil vacunas, con 25 mil dosis destinadas a cada una de las cuatro enfermedades incluidas en la jornada.

El director general de Atención a la Salud de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, informó que el objetivo es ampliar la protección de la población frente a enfermedades prevenibles mediante vacunación y facilitar el acceso a las dosis en un mismo punto de atención.

Habrá 25 mil dosis para cada enfermedad

Las vacunas fueron donadas por las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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La distribución prevista contempla 25 mil biológicos contra COVID, 25 mil contra influenza, 25 mil contra sarampión y 25 mil contra neumococo.

Olaiz Fernández precisó que la vacuna contra neumococo está destinada a las personas mayores de 60 años. En el caso del sarampión, remarcó que la enfermedad todavía mantiene una alta incidencia en el país.

El funcionario universitario señaló que el Megacentro busca prevenir esos padecimientos mediante una jornada concentrada de cinco días. La sede funcionará dentro del Estadio Olímpico Universitario, en una zona habilitada para recibir a quienes acudan a vacunarse.

La atención estará a cargo de personal de enfermería del sector salud y de pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Las instituciones sanitarias también proporcionarán las jeringas necesarias para aplicar los biológicos.

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Las vacunas fueron donadas por las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

El registro previo permitirá ordenar la llegada de asistentes

Las personas interesadas pueden realizar un registro previo en el sitio de la Dirección General de Atención a la Salud: salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/. También podrán acceder mediante el código QR incluido en los carteles de difusión de la campaña.

El registro permitirá conocer el perfil de la población que acudirá a vacunarse. De acuerdo con Olaiz Fernández, esa información también será utilizada para las tareas de docencia e investigación que desarrolla la Universidad.

“Será información útil para labores de docencia e investigación que queremos seguir cumpliendo en la Universidad”, afirmó el director general de Atención a la Salud.

La organización de la jornada contemplará dos bloques principales de llegada: uno a las 9:00 y otro a las 11:00 horas. La medida busca reducir las filas y distribuir el flujo de personas durante la mañana.

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También habrá una fila para quienes no hayan completado el registro previo. El servicio se brindará a quienes se presenten dentro del horario establecido para cada bloque de atención.

La recomendación de registrarse responde a la experiencia de la edición anterior. Según explicó el funcionario universitario, la demanda superó la disponibilidad de vacunas y algunas personas que acudieron no alcanzaron una dosis.

UNAM aplicará vacunas gratuitas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La UNAM ya aplicó cerca de 25 mil vacunas en sus entidades

Antes de la instalación del Megacentro, la Universidad llevó la vacunación a distintas entidades universitarias. En esas acciones previas se aplicaron aproximadamente 25 mil dosis.

Olaiz Fernández destacó el avance conseguido entre quienes ingresaron a la UNAM mediante pase reglamentado. Ese grupo ya cuenta con cobertura total de vacunación contra el sarampión.

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“De esta manera estamos bloqueando esa enfermedad en la Universidad”, sostuvo el funcionario al referirse a la protección alcanzada entre ese sector del alumnado.

La cobertura contra sarampión forma parte de la estrategia de prevención impulsada por la institución. La nueva jornada amplía ese trabajo y abre la aplicación de vacunas a personas que no forman parte de la comunidad universitaria.

El responsable de la DGAS convocó a aprovechar las dosis disponibles durante la campaña. La jornada reunirá vacunas para cuatro enfermedades y concentrará la atención en una sola sede de Ciudad Universitaria.

Cartel del sector salud y la UNAM anuncia una jornada de vacunación contra diversas enfermedades en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. (UNAM)

La jornada busca ampliar la protección contra cuatro enfermedades

La vacunación será gratuita y estará abierta tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a personas externas que requieran dosis contra COVID, influenza, sarampión o neumococo.

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El registro previo en la plataforma de la DGAS permitirá ordenar la atención y asignar a los asistentes uno de los horarios previstos. Quienes no completen ese paso también podrán formarse en la fila habilitada para ese grupo.

La operación reunirá las dosis aportadas por instituciones de salud, al personal de enfermería que las aplicará, las jeringas y el acompañamiento de pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.

Olaiz Fernández convocó a aprovechar la jornada, que se realizará durante cinco días en Ciudad Universitaria. El Megacentro atenderá del 9 al 13 de noviembre, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

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