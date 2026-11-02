Cuántos días feriados, puentes y descansos quedan en 2026 para estudiantes y trabajadores

El descanso obligatorio por la Revolución Mexicana se recorre siempre al tercer lunes de noviembre, para trabajadores y estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir de hoy, lunes 2 de noviembre, quedan dos días de descanso obligatorio para los trabajadores por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y una serie de suspensiones escolares programadas por la SEP y la UNAM hasta el cierre del año.

El próximo asueto nacional cae el lunes 16 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana, y el segundo y último del año llega el viernes 25 de diciembre, por Navidad.

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El artículo 74 de la LFT ya agotó siete de sus nueve fechas de descanso obligatorio para 2026.

A los trabajadores formales les restan únicamente dos jornadas con pago garantizado de descanso: el 16 de noviembre y el 25 de diciembre.

El fin de semana largo de noviembre abarca del sábado 14 al lunes 16. REUTERS/Henry Romero/Archivo

El 16 de noviembre forma un fin de semana largo

El descanso por la Revolución Mexicana se recorre al tercer lunes de noviembre, conforme marca la ley, por lo que en 2026 corresponde al lunes 16, aunque la conmemoración histórica sea el 20.

Quienes no laboran sábados ni domingos obtienen un fin de semana largo del 14 al 16 de noviembre.

Este es el séptimo de los nueve descansos obligatorios reconocidos por la ley para 2026. (Foto: Sofía Jiménez. INAH)

Esa fecha coincide con las fechas Buen Fin 2026, el periodo de descuentos comerciales que suele impulsar el consumo en tiendas físicas y plataformas digitales durante ese fin de semana extendido, que este año val del 13 al 17 de noviembre.

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La SEP suspende clases una vez más antes de las vacaciones de invierno

La SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario del ciclo 2026-2027, vigente desde el 31 de agosto de 2026 hasta el 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria.

El documento fija siete suspensiones de labores docentes vinculadas a fechas cívicas, además de ocho sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), todas en día viernes.

El ciclo escolar vigente inició el 31 de agosto de 2026 y concluye el 9 de julio de 2027. (SEP)

Para lo que resta de 2026, las escuelas de educación básica suspenden actividades este 2 de noviembre por el Día de Muertos y el 16 de noviembre por la Revolución Mexicana.

A estas fechas se suma la última sesión de CTE del año, el viernes 27 de noviembre, dedicada a planeación y evaluación docente sin actividad frente a grupo.

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El primer periodo vacacional formal del ciclo inicia el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluye el martes 5 de enero de 2027, con reanudación de clases el 7 de enero.

Los alumnos de educación básica regresan a clases el 7 de enero de 2027, tras el receso decembrino. (Cuartoscuro)

Ese receso de once días de diciembre y cinco de enero incluye ya las fechas festivas de Navidad y Año Nuevo, por lo que no generan suspensiones separadas en el calendario.

La UNAM marca cinco días inhábiles antes de cerrar el semestre

El Calendario Escolar 2026-2027 de la UNAM, vigente para bachillerato y licenciatura desde el 10 de agosto de 2026, señala como días inhábiles el 2 y 16 de noviembre, además del 12 y el 25 de diciembre.

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El primer semestre del ciclo anual concluye el 27 de noviembre de 2026, fecha en que arranca el periodo de exámenes ordinarios.

Las vacaciones de invierno en la UNAM inician antes que las de educación básica.

Las vacaciones de invierno en la UNAM inician el 14 de diciembre de 2026, antes que las de la SEP. Crédito: Cuartoscuro

El periodo general va del 14 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, aunque algunas facultades, como la Facultad de Ciencias, fijan su receso del 14 de diciembre al 1 de enero de 2027 para el alumnado de reingreso.

Las fechas exactas pueden variar según la facultad, escuela o plantel de bachillerato, por lo que la Dirección General de Administración Escolar recomienda a estudiantes y docentes consultar el calendario específico de su entidad académica.

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El único megapuente del trimestre llega con el Buen Fin

El único megapuente escolar del último trimestre de 2026 queda concentrado en la segunda quincena de noviembre, entre el viernes 13 y el lunes 16, coincidente con el Buen Fin.

Fuera de ese bloque, estudiantes y trabajadores no cuentan con otro día de descanso oficial hasta que arranquen los periodos vacacionales de diciembre.

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2026. (Foto: Profeco)

El cierre de 2026 deja, en lo que resta del año, dos asuetos laborales reconocidos por la Ley Federal del Trabajo, tres suspensiones escolares de la SEP, incluida la sesión de CTE, y cinco días inhábiles en la UNAM, antes del inicio de las respectivas vacaciones de invierno.

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