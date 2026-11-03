México supera los 230 agentes de seguridad asesinados en 2026: cinco estados concentran más de la mitad de las víctimas

Además de enfrentar agresiones armadas, policías municipales y estatales trabajan con diferencias en salarios, prestaciones y acceso a mecanismos de protección para sus familias. (Crédito X| @vocería_spz)

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Al menos 236 integrantes de instituciones de seguridad pública han sido asesinados en México durante los primeros diez meses de 2026. Cinco entidades concentran más de la mitad de las víctimas: Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado hasta el 29 de octubre.

El recuento de la organización civil contabiliza 37 agentes asesinados en Jalisco, 31 en Michoacán, 25 en Sinaloa, 20 en Guanajuato y 18 en el Estado de México. En conjunto, los cinco estados suman 131 víctimas, equivalentes al 55.5% de los casos documentados en el país.

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La actualización incorporó cuatro asesinatos ocurridos entre el 23 y el 29 de octubre en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla. Con estos casos, el acumulado nacional pasó de 232 a 236 agentes de seguridad asesinados.

La cifra incluye a policías municipales y estatales, pero también a integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y corporaciones federales. Por ello, el registro no se limita a los homicidios de policías preventivos, sino que reúne a personal de distintas instituciones que realizan labores de seguridad pública.

Jalisco encabeza la lista de agentes asesinados

Jalisco ocupa el primer lugar nacional con 37 integrantes de corporaciones de seguridad asesinados durante 2026. Michoacán aparece en segundo sitio, con 31 víctimas, mientras que Sinaloa acumula 25.

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Guanajuato registra 20 homicidios y el Estado de México suma 18. La diferencia entre el primer y el quinto lugar es de 19 víctimas, mientras que Jalisco y Michoacán concentran juntos 68 asesinatos.

La distribución territorial muestra que los homicidios no se encuentran repartidos de manera uniforme entre las 32 entidades. Más de la mitad de los casos documentados por Causa en Común se concentra en cinco estados, aunque el registro también incluye víctimas en otras regiones del país.

Los datos deben leerse con una precisión: el número de agentes asesinados en cada entidad no permite establecer por sí mismo que todos los homicidios respondan a una misma causa o que estén relacionados con una organización criminal específica. Las circunstancias de cada agresión requieren investigaciones particulares.

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Las corporaciones municipales y estatales concentran 171 de los 236 homicidios de agentes registrados durante 2026, equivalentes al 72.5% del total nacional. (Crédito: Policía de Oaxaca)

Policías municipales y estatales concentran 171 víctimas

Las corporaciones municipales y estatales reúnen la mayor cantidad de víctimas dentro del registro de 2026.

De los 236 agentes asesinados, 93 pertenecían a policías municipales y 78 a corporaciones estatales. En conjunto, suman 171 homicidios, que representan aproximadamente el 72.5% del total nacional.

El resto de las víctimas se distribuye entre instituciones federales y las Fuerzas Armadas. Causa en Común documentó 45 integrantes de la Guardia Nacional asesinados, 12 elementos del Ejército, seis agentes de corporaciones federales vinculadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, así como dos integrantes de la Secretaría de Marina.

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La diferencia entre los registros de corporaciones locales y federales permite dimensionar el alcance de la violencia contra quienes realizan tareas de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Los policías municipales y estatales representan casi tres cuartas partes de las víctimas, aunque los asesinatos también alcanzan a instituciones con presencia y despliegue en distintas regiones del país.

El registro no especifica que todos los agentes hayan sido asesinados durante el cumplimiento de sus funciones. Algunos homicidios ocurren durante operativos o patrullajes, mientras que otros se registran cuando los elementos se encuentran fuera de servicio, se trasladan a sus domicilios o abandonan sus turnos.

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Cuatro agentes fueron asesinados durante la última semana de octubre

La actualización más reciente de Causa en Común identificó cuatro homicidios de integrantes de instituciones de seguridad pública entre el 23 y el 29 de octubre.

Los casos ocurrieron en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla, con una víctima en cada entidad. Con esos asesinatos, el registro llegó a 236 casos durante 2026.

Uno de los antecedentes recientes documentados en Guanajuato ocurrió el 24 de octubre, cuando una policía municipal de Purísima del Rincón fue atacada a balazos al salir de su turno. La agente, identificada en reportes periodísticos como María Angélica, murió después de ser trasladada a un hospital.

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La agresión ocurrió en las inmediaciones del bulevar Las Torres y el Libramiento Sur. En los primeros reportes no se había establecido públicamente el móvil ni confirmado que el homicidio estuviera directamente relacionado con sus funciones policiales.

Días antes, el 23 de septiembre, tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados durante una emboscada en la comunidad de Delgado de Arriba, en el municipio de Comonfort. En ese caso, las autoridades confirmaron que los agentes realizaban labores propias de su cargo cuando fueron atacados por hombres armados.

Ambos hechos muestran circunstancias distintas de agresión contra integrantes de corporaciones de seguridad en Guanajuato: una agente fue asesinada al salir de su turno y tres elementos estatales murieron durante una emboscada. No obstante, las investigaciones no permiten atribuir un mismo móvil a los dos episodios.

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En 2025, Sinaloa encabezó los asesinatos de policías

La distribución de los homicidios por entidad también ha cambiado respecto a los registros de años anteriores.

Durante 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en México, un promedio de casi una víctima al día y un incremento de 9% frente a los casos registrados durante el mismo periodo de 2024.

Sinaloa encabezó entonces la lista estatal con 48 policías asesinados. Le siguieron Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24.

En 2024, el registro de la organización contabilizó al menos 320 policías asesinados. Guanajuato ocupó el primer lugar con 61 víctimas, seguido por el Estado de México, con 24; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20, y Michoacán, con 17.

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Un año antes, durante 2023, Causa en Común había documentado 412 homicidios de policías en el país. Guanajuato también encabezó ese recuento, con 60 casos, seguido por Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; Michoacán, con 28, y Jalisco, con 24.

Los 236 asesinatos registrados en 2026 corresponden únicamente al periodo del 1 de enero al 29 de octubre, por lo que no deben compararse como si fueran un resultado anual cerrado frente a los acumulados de 2023, 2024 y 2025.

Suman 678 agentes asesinados desde octubre de 2024

El registro de Causa en Común también permite observar los homicidios de integrantes de instituciones de seguridad pública desde el inicio de la actual administración federal.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 29 de octubre de 2026, la organización contabilizó al menos 678 agentes asesinados en México. De ese acumulado, 236 corresponden a los primeros diez meses de 2026.

El dato se conoce en un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones laborales de las policías civiles. En un informe publicado en octubre de 2026, Causa en Común advirtió que 55% de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales y que solo 17 de las 32 corporaciones estatales cuentan con un servicio profesional de carrera formalmente constituido.

El mismo estudio señaló diferencias en el acceso a prestaciones: mientras 97.6% de los policías estatales está afiliado a una institución de salud, la proporción entre los municipales es de 53%. También documentó que, en 2024, solo 58% de los policías municipales contaba con seguro de vida y 28% tenía acceso a apoyos para familiares de agentes muertos en servicio.

Estas condiciones laborales no explican por sí mismas los homicidios registrados ni permiten establecer una relación directa entre las carencias institucionales y cada agresión. Sin embargo, forman parte del contexto en el que trabajan las corporaciones locales, que concentran la mayor proporción de víctimas en el recuento de 2026.