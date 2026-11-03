Pensiones del Bienestar 2026: apellidos que reciben el pago del martes 3 al viernes 6 de noviembre

Las Becas y Pensiones del Bienestar mantienen actividades durante noviembre de 2026 (Gobierno de México)

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Las Pensiones del Bienestar son apoyos económicos del Gobierno de México para personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad permanente.

Se depositan cada dos meses en la Tarjeta del Banco del Bienestar y son distintos de una pensión o jubilación del IMSS o ISSSTE.

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En este sentido, la Secretaría del Bienestar inicia este martes 3 de noviembre la entrega de apoyos del último bimestre de 2026 para personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

De acuerdo con el calendario oficial los depósitos se asignan según la primera letra del apellido paterno y se realizan directamente en la Tarjeta del Bienestar.

El dinero permanece disponible en la cuenta después del depósito, por lo que no es obligatorio retirarlo el día señalado.

Los beneficiarios pueden consultar el movimiento en la aplicación del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos de la institución.

Estas son las letras que reciben su pago entre el martes 3 y el viernes 6 de noviembre

Durante la primera semana, los pagos corresponden a apellidos paternos que comienzan con las letras A, B y C, esta última tiene dos fechas.

El calendario escalonado se extiende hasta el viernes 27 de noviembre y el lunes 2 no contempla depósitos. Los derechohabientes de Sembrando Vida reciben su jornal mensual de 6 mil 450 pesos el miércoles 11 de noviembre, en una fecha independiente.

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En este sentido, y de acuerdo con el calendario oficial de noviembre-diciembre los pagos de la primera semana de depósitos quedan de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre: A

Miércoles 4 de noviembre: B

Jueves 5 de noviembre: C

Viernes 6 de noviembre: C

De acuerdo con el tipo de pensión los montos serían los siguientes:

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales a personas de 65 años o más.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. Cuando cumplen 65 años, pasan a la pensión de Personas Adultas Mayores.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente entrega 3,300 pesos bimestrales. La cobertura universal depende de los convenios entre el Gobierno federal y cada estado.

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También suele aparecer en los calendarios de pagos el programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que si bien no es una pensión también suele caer durante estos días. Su apoyo regular es de 1,650 pesos bimestrales.

Un cronograma oficial establece las fechas de dispersión bancaria por letra de apellido para las pensiones y programas de Bienestar en México.

Cuáles son los principales fraudes de las Pensiones del Bienestar y cómo prevenirlos

Ahora que viene el último periodo de pagos, y que en algunos casos se suma con el depósito de aguinaldo, es importante estar atento ante el incremento de fraudes relacionados con las Pensiones del Bienestar.

Los fraudes de personas que buscan obtener el dinero del depósito, los datos de la tarjeta o documentos personales suelen aumentar en periodos de registro y pago, por lo que es importante tener en cuenta la siguiente información.

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-Mensajes falsos por WhatsApp, SMS o redes sociales. Envían avisos sobre un supuesto bloqueo de tarjeta, depósito retenido, actualización obligatoria de datos o pérdida del apoyo. Incluyen enlaces para que la persona ingrese el número de tarjeta, NIP, contraseña o códigos de verificación.

No abras ligas que lleguen por mensajes no solicitados. Consulta el saldo desde la app oficial del Banco del Bienestar, en un cajero o mediante los teléfonos oficiales. Ningún banco debe pedirte NIP, contraseñas ni códigos por llamada o mensaje.

-Páginas que imitan al Gobierno o al Banco del Bienestar. Copian logotipos, colores y nombres institucionales para ofrecer registros, tarjetas o bonos inexistentes. Su objetivo es obtener información personal y bancaria.

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Verifica que el sitio termine en gob.mx y llega a él escribiendo la dirección en el navegador, no desde un enlace que recibiste. Los programas sociales no se tramitan por formularios enviados en WhatsApp.

-Gestores que cobran por inscribir, acelerar un trámite o entregar una tarjeta. Algunas personas piden depósitos, efectivo o una “cuota” para conseguir el apoyo, generar un folio, actualizar datos o reponer el plástico.

Los trámites de Bienestar son gratuitos y no requieren intermediarios. Nadie puede cobrarte por registrarte, entregarte una tarjeta ni “liberar” un depósito. No hagas transferencias a cuentas personales.

-Suplantación de personal de Bienestar o del banco. Puede ocurrir por teléfono, en redes sociales o incluso de forma presencial. La persona se presenta como servidora pública, promotora o ejecutiva bancaria y pide ver la tarjeta, tomarle foto, anotar el NIP o acompañarte al cajero.

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No entregues tu tarjeta a nadie ni permitas que la fotografíen. No digas ni escribas el NIP frente a terceros. Si necesitas ayuda en una sucursal, solicítala directamente al personal identificado del Banco del Bienestar.

-Falsos bonos, créditos o apoyos adicionales. Ofrecen un “Bono Mujer Bienestar”, préstamos, electrodomésticos, despensas o pagos extraordinarios a cambio de datos, documentos o un depósito previo.

Desconfía de todo beneficio que no aparezca en canales institucionales. Ningún apoyo oficial exige un pago anticipado para cobrarlo.

-Llamadas de presión por un supuesto cargo o problema en la cuenta. El delincuente asegura que detectó un retiro, que la tarjeta será cancelada o que debe actuar en minutos. Busca que compartas datos o que autorices una operación.

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Cuelga y llama tú al número oficial que aparece al reverso de tu tarjeta. No sigas instrucciones ni descargues aplicaciones para que alguien “revise” tu cuenta a distancia.

Si ya compartiste datos, entregaste la tarjeta o detectaste un retiro no reconocido, repórtala de inmediato al Banco del Bienestar en el 800 900 2000. Para dudas sobre los programas, contacta la Línea del Bienestar: 800 639 42 64. Conserva mensajes, números telefónicos, capturas y comprobantes para denunciar.

Recomendaciones para prevenir fraudes en Pensión del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si ya me depositaron mi Pensión de Bienestar

Puedes confirmar si ya cayó el depósito de tu Pensión del Bienestar de estas formas:

En la app Banco del Bienestar Móvil. Descárgala en tu celular, regístrate con los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP. Ahí aparecen tu saldo y los movimientos recientes.

Por teléfono. Marca al 800 900 2000 . El sistema solicita los datos de tu tarjeta para informarte el saldo disponible.

En un cajero del Banco del Bienestar. Inserta tu tarjeta, escribe tu NIP y selecciona la consulta de saldo. También puedes revisar los movimientos.

En ventanilla del Banco del Bienestar. Acude con tu tarjeta e identificación oficial si requieres apoyo para consultar la cuenta.

Una usuaria consulta el cobro del programa Pensión Mujeres Bienestar en un cajero automático del Banco del Bienestar en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos se hacen de forma escalonada según la primera letra del primer apellido. No es obligatorio retirar el dinero el día en que llega: permanece en la cuenta hasta que decidas usarlo.

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