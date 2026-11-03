México

Yolanda Andrade a punto de sufrir una caída por incidente con su bastón: relata cómo la agredieron

La presentadora mexicana hace un llamado a la empatía después de que personas golpearan el soporte que utiliza para desplazarse, situación que casi provoca su caída en plena vía pública

Yolanda Andrade con una gorra marrón, gafas de sol, auriculares con cable y una chaqueta marrón frente a cortinas
La presentadora mexicana Yolanda Andrade porta una gorra marrón, lentes oscuros y auriculares frente a una cortina. (@yolandaamor)
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Yolanda Andrade denuncia que transeúntes patearon su bastón en tres ocasiones mientras intentaba caminar por la calle, un episodio que la puso a punto de sufrir una caída, según relató la conductora en una transmisión en vivo por sus redes sociales.

La presentadora de televisión compartió este incidente en un live en su cuenta oficial de Instagram, y aprovechó el momento para actualizar su estado de salud.

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Yolanda Andrade salió a caminar como parte de un ejercicio de rehabilitación

El incidente ocurrió mientras Yolanda Andrade intentaba un ejercicio de movilidad, inspirada por un joven con discapacidad que usa silla de ruedas y que busca volver a caminar, según detalló en la transmisión difundida en el marco del Día de Muertos.

La conductora espera hablar con Gala Montes de manera privada
La conductora espera hablar con Gala Montes de forma privada (Captura de pantalla )

“Fui a intentar caminar, no sé cuánto tiempo pasó, pero al poco tiempo mis piernas ya no tenían fuerza”, relató la conductora. Todo su peso recae sobre el bastón al desplazarse, por lo que cada golpe representó un riesgo real de caída.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Relata el incidente con su bastón

“Me patearon el bastón tres veces, me pude haber caído”, denunció Yolanda Andrade en la transmisión en vivo. La conductora explicó que, al depender por completo del bastón para sostenerse, cada impacto amenazaba con derribarla en plena vía pública.

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Visiblemente molesta, Andrade admitió que estuvo a punto de reaccionar de forma impulsiva contra quien pateó su bastón. “No quería encabr... pero quería darle una put... a esta persona con el bastón”, confesó.

Yolanda Andrade - (Instagram)
Yolanda Andrade - (Instagram)

La presentadora se contuvo al pensar en las repercusiones mediáticas de un arrebato de ese tipo. “Luego van a decir, Yolanda Andrade agarró a put... con el bastón a un pobre inocente transeúnte”, explicó Andrade, al justificar por qué prefirió no responder con violencia.

Yolanda Andrade pide respetar el espacio de personas con movilidad reducida

Tras el episodio, Yolanda Andrade hizo un llamado directo a la empatía hacia personas con bastón u otras herramientas de apoyo. “Si ves a alguien con bastón, guarda tu distancia... por favor, quítate, adelántate tú que puedes caminar y no te quedes dándole patadas al bastón de otra persona”, pidió en el video.

La conductora insistió en que basta con ceder el paso para evitar este tipo de situaciones. “No estorbes, adelántate tú que puedes caminar”, repitió en distintos momentos de la transmisión.

En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe.
En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

La enfermedad de Yolanda Andrade le ha mermado la movilidad y el habla

El episodio ocurre en un contexto de deterioro de salud que la propia Yolanda Andrade ha documentado en apariciones públicas recientes. Su padecimiento le ha quitado fuerza progresiva en las extremidades inferiores, lo que la obliga a depender de un apoyo mecánico para sostenerse al caminar.

La conductora también ha señalado que la enfermedad ha afectado su capacidad de habla, razón por la que aprovecha los momentos en que se siente con ánimo para comunicarse con sus seguidores en Instagram.

Yolanda Andrade compartió el relato del bastonazo como parte de esa misma dinámica de contacto con su audiencia, luego de enviar un mensaje de apoyo a quienes conmemoraron a sus seres queridos este 2 de noviembre.

Estado de salud de Yolanda Andrade

La conductora mexicana, de 54 años, atraviesa un deterioro progresivo por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico que dio a conocer en 2025, junto con cefalea en racimos —también referida en algunos reportes como neuralgia del trigémino—.

(Instagram)
(Instagram)

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares. Con el avance del padecimiento aparecen dificultades para caminar, hablar, tragar y respirar.

En la misma transmision en vivo donde relató la agresión, Andrade aprovechó para hablar con sus seguidores lo más que pueda, consciente de que su capacidad de expresarse se reduce cada vez más.

“Estoy aprovechando hablar lo más que puedo porque es muy dolorosa, después no puedes hablar, no puedes, tienes que tener mucho cuidado para comer, para masticar porque te ahogas”, expresó.

La conductora tomó la decisión de dejar ciertos medicamentos ante las dificultades que enfrentó en el último año y su paso por hospitales, decisión que generó preocupación entre sus seguidores ante el avance de la enfermedad.

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