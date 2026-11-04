Sheinbaum supervisa obras del Tren Querétaro-Irapuato: así avanza la construcción

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recorrido para supervisar los trabajos de construcción del Tren Querétaro-Irapuato. El evento incluyó una exposición técnica sobre las características generales de la ruta y tomas aéreas del montaje de estructuras, trabes y pilares mediante grúas en viaductos como Apaseo el Grande y Mariscala (X/ @TrenesMX)

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El proyecto del Tren Querétaro - Irapuato es una de las obras que están en marcha bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, por ello, en días recientes la presidenta de México realizó un recorrido por la zona, donde se trabaja en la construcción del sistema ferroviario que pasará por seis municipios del Bajío.

Con un avance general estimado de 25% en la construcción, el tren Querétaro-Irapuato recorrerá 108 kilómetros. El primer convoy tiene prevista su llegada en junio de 2027, mientras tanto continúan las obras en Querétaro y Guanajuato.

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El tren partirá de Querétaro, cruzará Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar y Salamanca, y concluirá en Irapuato. La primera etapa contempla unos 30 kilómetros hasta Apaseo el Grande; después, el recorrido continuará por el corredor industrial guanajuatense.

El proyecto busca atender tanto viajes entre ciudades como traslados cotidianos por trabajo, estudios u otras actividades. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la recuperación de los trenes de pasajeros pretende ampliar las alternativas de movilidad y reducir la presión en carreteras con alta circulación vehicular.

La ruta combinará segmentos a nivel del suelo, estructuras elevadas y cruces especiales. Ese diseño permitirá conservar la comunicación entre zonas urbanas y rurales, además de mantener la operación de los trenes de carga que ya circulan por el corredor.

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Así avanza la construcción de los viaductos y cruces viales del Tren Querétaro-Irapuato

Así avanzan las obras del Tren Querétaro - Irapuato (Foto: Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado)

La infraestructura contempla 10 viaductos y 13 estructuras viales para que calles y carreteras puedan cruzar sobre las vías ferroviarias. Cinco viaductos están en construcción, otros dos iniciarían en los próximos días y los tres restantes tienen previsto arrancar antes de que termine el año.

El viaducto Basurero, de alrededor de 1,100 metros de longitud más sus accesos, registra 86% de avance. Otro viaducto, de aproximadamente 1.6 kilómetros sin considerar las rampas, lleva 14% de ejecución, con 1,300 de las 1,700 pilas previstas ya coladas.

Las 13 obras viales buscan evitar que el paso del nuevo tren divida comunidades o interrumpa los trayectos entre las áreas industriales, urbanas y rurales. El ritmo de construcción varía por municipio según las condiciones particulares de cada tramo.

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Celaya concentrará algunas de las intervenciones de mayor complejidad, entre ellas un túnel ferroviario tipo cajón de más de 1.5 kilómetros. La obra permitirá que el tren atraviese una zona urbana sin cancelar las conexiones viales y peatonales, y sobre una parte del túnel se proyecta un parque lineal.

Así avanza el Tren Irapuato (X/ @TrenesMX)

El municipio también tendrá un viaducto de cerca de 1.8 kilómetros, además de sus accesos, y su estación se ubicará en la antigua terminal ferroviaria de la colonia Alameda, a poco más de un kilómetro del centro. Celaya y Apaseo el Grande fueron considerados prioritarios en las primeras fases del proyecto.

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La empresa Alstom fabrica las 47 unidades en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con un sistema de tracción diésel-eléctrica. Cada tren medirá unos 100 metros y podrá circular por separado o acoplarse a otra unidad cuando aumente la demanda.

Cuándo llegarán los primeros trenes para pruebas

El primer tren llegará, de acuerdo con el calendario previsto, en junio de 2027, y ese mismo año comenzarán las pruebas de funcionamiento mientras siguen los trabajos de construcción. La liberación del derecho de vía inició en 2025 mediante acuerdos entre autoridades federales, estatales y municipales.

Los convoyes para recorridos largos contarán con baños y cafetería. Las unidades destinadas a trayectos cortos tendrán una distribución orientada a transportar un mayor número de pasajeros.

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La planeación estima cerca de cuatro millones de viajes al año y una zona de influencia de alrededor de dos millones de habitantes. Durante la construcción, el proyecto genera 1,365 empleos directos y unos 5,700 indirectos.

La llegada del primer convoy no implica el inicio inmediato del servicio. La operación dependerá de que concluyan las obras pendientes y de que las unidades completen las pruebas requeridas.