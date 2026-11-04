México

Cuenta de Andy López Beltrán en X fue suspendida tras negar vínculos con Amílcar Olán

El hijo del expresidente de México se deslindó de los señalamientos por huachicol fiscal que han circulado desde hace meses

Andrés Manuel López Beltrán negó las acusaciones en su contra sobre huachicol fiscal y sus vínculos con el empresario Amílcar Olán

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Luego de que el aspirante a una diputación federal por Tabasco, Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, se desvinculara de los señalamientos y acusaciones que lo vinculan al empresario Amílcar Olán y, por ende, a temas de huachicol fiscal, su cuenta de X (antes Twitter) fue suspendida sin motivo aparente.

La situación llamó la atención debido a que ocurrió el mismo día en que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió un posicionamiento sobre la polémica.

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X suspendió la cuenta de Andy López Beltrán este 3 de noviembre

La suspensión del perfil se registró este martes 3 de noviembre de 2026, después de que el también exsecretario de Organización de Morena anunciara que daría a conocer su postura frente a las acusaciones.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál fue la regla específica que habría motivado la decisión de la plataforma, por lo que no existe una explicación oficial sobre la medida.

Quienes intentan ingresar al perfil de López Beltrán, identificado con el usuario @amlopezbeltran y también referido como @AndyLopezBeltra, encuentran un aviso automático de la red social que señala: “Cuenta suspendida. X suspende las cuentas que incumplen las Reglas de X”.

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Cuenta de Andy López Beltrán en X fue suspendida tras negar vínculos con Amílcar Olán. (Crédito: IG)
Cuenta de Andy López Beltrán en X fue suspendida tras negar vínculos con Amílcar Olán. (Crédito: IG)

Sin embargo, el mensaje no precisa qué disposición habría incumplido el político ni ofrece detalles sobre las razones particulares de la suspensión.

¿Qué dijo Andy López Beltrán sobre Amílcar Olán y el huachicol fiscal?

La suspensión ocurrió en medio de los señalamientos que relacionan al hijo del exmandatario con el empresario Amílcar Olán, cuyo nombre ha aparecido en distintas controversias relacionadas con contratos y presuntas irregularidades.

López Beltrán decidió responder públicamente a las versiones que lo vinculan con Olán y con el llamado huachicol fiscal. Su posicionamiento buscó deslindarlo de las acusaciones que han circulado en torno a ambas figuras públicas.

La polémica también volvió a cobrar fuerza después de que usuarios de redes sociales retomaran un video en el que Andrés Manuel López Obrador hablaba de la amistad entre su hijo y el empresario. La grabación reavivó la discusión sobre la relación que habría existido entre ambos.

Entre las diversas acusaciones que han colocado a Amílcar Olán en el centro de la conversación pública destacan:

  • Los señalamientos relacionados con contratos para la adquisición de medicamentos.
  • La denuncia anunciada por el legislador Jorge Álvarez Máynez por presuntas irregularidades en dichos contratos.
  • Las acusaciones de padres de niños con cáncer, quienes anunciaron que acudirían ante la Fiscalía General de la República para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán.
  • Las versiones sobre los presuntos vínculos empresariales y personales entre ambos.
Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)
Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)

La relación con Amílcar Olán volvió a generar cuestionamientos

El nombre de Amílcar Olán ha aparecido en distintas denuncias y señalamientos que han aumentado la atención sobre sus relaciones personales y comerciales. Uno de los temas que volvió a ponerlo bajo los reflectores fue la denuncia relacionada con contratos de medicamentos, así como las acusaciones que organizaciones y particulares han anunciado que llevarán ante las autoridades.

En octubre de este año, padres de niños con cáncer dieron a conocer su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra López Beltrán y Olán. En sus declaraciones expusieron acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades y el impacto que, según ellos, habrían tenido determinados contratos.

A estos episodios se sumó la difusión de información sobre el retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán en agosto pasado.

El hijo del expresidente busca una diputación federal por Tabasco

Andrés Manuel López Obrador, exsecretario de Organización de Morena, dio a conocer su postulación en el proceso interno rumbo a los comicios del 2027. (RS)

La controversia también coincide con los planes políticos de Andy López Beltrán, quien manifestó su intención de buscar una diputación federal por Tabasco.

El hijo del expresidente y antiguo secretario de Organización de Morena confirmó el mes pasado que sí buscaría una candidatura para llegar a la Cámara de Diputados. Su eventual llegada al Congreso también ha sido relacionada con el debate sobre el fuero constitucional, debido a las acusaciones y cuestionamientos que enfrenta.

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