México

Kanye West regresará a CDMX y será en el Estadio Azteca: lo que se sabe de su nuevo concierto

Luego de dos presentaciones con sold-out en la Monumental Plaza de Toros, Ye ahora buscaría llenar el Coloso de Santa Úrsula

Tras ser renovado en experiencia, pantallas y sonido por el Mundial 2026, el legendario Estadio Banorte se alistaría para recibir otra estrella de talla internacional después de la visita de Sir Elton John. (Especial)
Tras ser renovado en experiencia, pantallas y sonido por el Mundial 2026, el legendario Estadio Banorte se alistaría para recibir otra estrella de talla internacional después de la visita de Sir Elton John. (Especial)
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La esfera que Ye llevó a los estadios durante su etapa de Bully podría tener una nueva parada en México.

Una página de prerregistro anuncia que el artista estadounidense regresaría a la Ciudad de México el 19 de marzo de 2027 para presentarse en el mítico Estadio Azteca.

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El anuncio llevaría a Kanye West de la Plaza de Toros a un recinto con capacidad cercana a las 87 mil personas. La información ya permite registrarse para un acceso anticipado, aunque todavía no hay precios, fecha de venta general, mapa ni detalles sobre el montaje que acompañaría al show.

Ye apunta al Estadio Azteca con un prerregistro ya activo

La posible presentación aparece en el sitio yemexicocity.com, donde los seguidores pueden dejar sus datos para participar en una etapa de acceso anticipado.

  • El material promocional muestra el nombre de Ye Live in Mexico, la fecha y la sede en Santa Úrsula.
  • El show está anunciado para el 19 de marzo de 2027. La imagen que acompaña el prerregistro adopta la estética que Kanye ha retomado en sus montajes recientes.
  • Quienes se inscriban podrán aspirar a información de acceso anticipado, pero el proceso no equivale a una entrada ni garantiza un lugar en el concierto.
  • Hasta ahora no se han publicado costos, zonas, paquetes de hospitalidad, horario o una plataforma para la venta general.
Una página de prerregistro anuncia la presentación de Ye en el Estadio Banorte de la CDMX para el 19 de marzo de 2027. (Captura de pantalla)
Una página de prerregistro anuncia la presentación de Ye en el Estadio Banorte de la CDMX para el 19 de marzo de 2027. (Captura de pantalla)

La prudencia sigue siendo necesaria antes de dar por cerrados todos los detalles. En septiembre circuló una fecha para Ye en Guadalajara, prevista para el 26 de marzo de 2027, pero el Estadio Akron aclaró después que aquella presentación no estaba autorizada. La diferencia es que la cita de Ciudad de México cuenta con una página activa de prerregistro, aunque todavía falta una comunicación directa del músico o de la promotora con las condiciones de venta.

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