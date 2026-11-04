Dónde se encuentra el Hospital Veterinario con atención 24 horas en la CDMX

El Hospital Veterinario Arenal presenta en su fachada exterior un letrero con su nombre y un muro pintado con perros y un gato. (Redes Sociales) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Hospital Veterinario Arenal se creó para ampliar la atención veterinaria pública en Venustiano Carranza y ofrecer servicios accesibles a familias que no pueden cubrir los costos de una clínica privada, sobre todo ante urgencias que requieren atención inmediata.

Su apertura también busca complementar el trabajo de la Clínica Veterinaria de San Lázaro y aumentar la capacidad de respuesta de la alcaldía pues el hospital puede dar hasta 100 atenciones al día y cuenta con urgencias permanentes.

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El objetivo principal es proteger la salud y el bienestar de perros y gatos mediante consultas, diagnóstico, cirugías, hospitalización, vacunación y atención especializada. También pretende apoyar el rescate y la atención integral de animales maltratados o en abandono.

De acuerdo con la información de su inauguración, el proyecto parte del reconocimiento de que los animales de compañía forman parte de la vida de muchas familias y de la necesidad de que reciban atención médica sin que la capacidad económica sea una barrera.

El Hospital Veterinario Arenal es un hospital público para animales de compañía, principalmente perros y gatos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Brinda atención médica de bajo costo y servicio de urgencias las 24 horas, los siete días de la semana.

Está ubicado en Xochitlán Norte, casi esquina con Xocoyote, colonia Arenal 4ª Sección, Venustiano Carranza, Ciudad de México. Algunas referencias publican el número 133, Xochitlán Norte.

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En este video de difusión institucional se muestran las instalaciones exteriores de la Clínica Pública Veterinaria en la alcaldía Venustiano Carranza. A lo largo del metraje se observa la presencia de personas transitando por banquetas y áreas verdes con perros de diversas razas sujetos con correa.

Cuáles son los servicios que ofrece el Hospital Veterinario Arenal

Entre los servicios que ofrece están:

Consulta general y de urgencias.

Hospitalización.

Cirugías y quirófanos.

Rayos X, ultrasonido, endoscopía y electrocardiogramas.

Desparasitación y vacunación.

Vacuna antirrábica gratuita.

Ambulancia para traslados en emergencias.

Atención de especialidades, entre ellas ortopedia y oftalmología.

Odontología y colocación de microchip, según información difundida por medios locales.

La atención de urgencias no requiere cita previa. Para otros servicios conviene confirmar disponibilidad, requisitos y costos directamente en el hospital, ya que pueden variar.

Según información publicada en octubre de 2026, también ofrece consultas sin costo para personas de escasos recursos

Una veterinaria examina a un perro con un estetoscopio en el Centro de Cuidado Animal del Gobierno de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros hospitales veterinarios públicos en la CDMX

A este 4 de noviembre de 2026, hay dos hospitales veterinarios públicos en operación identificados en la Ciudad de México. También existen clínicas y centros de atención animal administrados por alcaldías, pero no todos tienen capacidad hospitalaria.

1. Hospital Veterinario de la Ciudad de México-AGATAN

Alcaldía: Iztapalapa.

Dirección: avenida Genaro Estrada 200, colonia Santa Cruz Meyehualco, dentro del Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco.

Servicios: consulta general y de especialidad, hospitalización, cirugías, radiografías, ultrasonido, laboratorio clínico, rehabilitación y etología.

Costo: es público, pero no totalmente gratuito; opera con cuotas de recuperación. Incluye servicios preventivos gratuitos en determinadas campañas, como esterilización.

Horario publicado por SEDEMA: lunes a viernes, de 7:00 a 18:00 horas; sábados, domingos y días festivos, de 8:00 a 16:00 horas.

2. Hospital Veterinario de la Central de Abasto

Alcaldía: Iztapalapa.

Ubicación: edificio C2 de la Central de Abasto.

Servicios: valoración médica, vacunación, desparasitación, esterilización, atención de enfermedades y lesiones, así como recuperación de animales rescatados.

Costo: gratuito.

Atención: fue inaugurado el 9 de octubre de 2026. La información disponible señala que atiende principalmente a animales de la comunidad de la Central de Abasto y de sus alrededores; es recomendable confirmar si recibe pacientes externos, requisitos y horarios antes de trasladarse.

Horario reportado: de 8:00 a 18:00 horas.

Clínicas públicas con atención veterinaria

No son hospitales, pero pueden ser opciones para consulta, vacunación, esterilización y procedimientos básicos:

Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan: ofrece atención y campañas de salud animal.

CAVAC de Benito Juárez: brinda consultas, vacunas, Rayos X, esterilización y cirugías con cuotas accesibles.

Centro de Atención Canina y Felina de Cuauhtémoc: realiza atención y acciones de adopción.

El Gobierno de la CDMX ha anunciado la construcción de otro hospital veterinario público, pero todavía no aparece como unidad en funcionamiento.