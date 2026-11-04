Tras cateo, encuentran y confiscan más de 300 mil litros de huachicol en un predio de Nuevo León. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró alrededor de 303 mil litros de probable hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del ejido Las Puentes, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. En el predio también se encontraron productos químicos, decenas de contenedores y maquinaria industrial.

La diligencia se ejecutó luego de que una jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, autorizara la orden de cateo. La investigación corresponde al Ministerio Público de la Federación (MPF), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), por hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia de hidrocarburos.

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Inventario de bienes asegurados

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), documentaron un inventario amplio durante la inspección del predio.

Además del inmueble y los 303 mil litros de probable hidrocarburo, las autoridades aseguraron seis tanques de almacenamiento y dos contenedores tipo frac tank. A esto se suman 229 cubitanques, un semirremolque tipo tanque, un remolque tipo cama y un montacargas.

El operativo también permitió asegurar cuatro equipos de bombeo, una planta generadora de electricidad y una revolvedora de concreto. Entre los elementos localizados destacó una tarima con 50 costales que contenían un polvo blanco cuya composición aún no ha sido determinada por los peritos.

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Tras cateo, encuentran y confiscan más de 300 mil litros de huachicol en un predio de Nuevo León. FGR

La FGR precisó que también se recuperó documentación diversa considerada de interés para la investigación en curso. El material será analizado para establecer su vínculo con las probables actividades ilícitas que se realizaban en el predio.

Participación institucional en la diligencia

En el cateo participaron peritos de la propia FGR, encargados de documentar técnicamente los hallazgos realizados en el inmueble. También intervino personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya presencia resulta habitual en este tipo de operativos vinculados a hidrocarburos.

La seguridad perimetral de la zona estuvo a cargo de tres corporaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Montemorelos resguardaron el área mientras se desarrollaba la inspección.

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Esta combinación de fuerzas federales, estatales y municipales es consistente con el protocolo que la FGR ha empleado en otros operativos similares relacionados con el robo o almacenamiento ilegal de combustibles en el norte del país.

Investigación por delitos en materia de hidrocarburos

La FECOR en Nuevo León mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el origen de las sustancias localizadas en el predio de Las Puentes. Las autoridades buscan determinar tanto la procedencia como la naturaleza exacta del líquido asegurado.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, la dependencia continuará las indagatorias correspondientes para definir las posibles responsabilidades penales derivadas de estos hechos. La investigación se dirige contra quien o quienes resulten responsables, sin que hasta el momento se haya identificado a una persona o grupo específico.

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El polvo blanco localizado en los costales permanece sujeto a análisis pericial, por lo que su composición y eventual relación con el caso aún no han sido confirmadas por la Fiscalía. No se registraron detenidos durante las diligencias realizadas por los efectivos policiales.

Antecedentes: la escalada del huachicol en Nuevo León

El hallazgo en Montemorelos se suma a una serie de decomisos de combustible ilegal que Nuevo León ha registrado a lo largo de 2026. La FGR reportó 4 millones 702 mil 850 litros de hidrocarburo asegurados en 15 operativos realizados en ocho municipios del estado durante el año, una cifra 51 % superior a los 3 millones 111 mil 908 litros decomisados en todo 2025.

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El antecedente de mayor volumen ocurrió el 26 de agosto en Guadalupe, donde agentes federales localizaron aproximadamente dos millones 232 mil litros de una sustancia entonces sin identificar, junto con tres mil 304 tambos, 270 cubitanques, diez ferrotanques y once depósitos verticales.

El 21 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló a Nuevo León como una de las entidades donde se detectaron irregularidades vinculadas al mercado ilegal de combustibles, luego de un cruce de información que identificó que parte del producto ilícito llegaba al estado. En respuesta, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, expresó disposición a colaborar con las autoridades federales en el combate al delito.

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