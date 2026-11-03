México

Así fue la vida de Antonio Oseguera, hermano de “El Mencho”: pobreza, trabajo infantil y adicciones hasta llegar al CJNG

La defensa de “Tony Montana” presentó un documento ante un tribunal federal del Distrito de Columbia con detalles inéditos sobre su origen en Michoacán

Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano de "El Mencho". (Cuartoscuro/DEA)
Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano de "El Mencho". (Cuartoscuro/DEA)
Guardar

A diez días de que la jueza Beryl A. Howell dicte sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, trascendió el memorándum de su defensa, presentado el pasado 30 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Columbia, con el relato de la infancia, las adicciones y la trayectoria que lo llevó desde el campo michoacano hasta convertirse en operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bajo las órdenes de su hermano, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Un memorándum de sentencia es el escrito que presenta la defensa antes de la audiencia final para argumentar ante el juez qué condena considera adecuada, con base en la biografía, la conducta procesal y otros factores del acusado.

PUBLICIDAD

Frank Pérez
Frank Pérez, abogado de 'El Mayo'. (Frank Pérez Law)

El documento lleva la firma del abogado Frank Pérez, quien también representó a Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York.

Tony Montana, de 68 años, se declaró culpable el 31 de julio de 2026 de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, y de portar un arma de fuego para facilitar esos delitos. Su sentencia está programada para el 13 de noviembre de 2026.

Fue trasladado a territorio estadounidense el 27 de febrero de 2025, junto con otros 28 narcotraficantes de alto perfil entregados por México en la llamada “expulsión”, no extradición, que incluyó también a Rafael Caro Quintero.

PUBLICIDAD

Nació en un rancho cerca de Aguililla y dejó la escuela en sexto grado

De acuerdo con el memorándum, Antonio Oseguera nació en 1958 en una comunidad rural cerca de Aguililla, Michoacán, y fue el tercero de siete hermanos. Su padre trabajaba como jornalero migrante en Estados Unidos y regresaba a visitar a la familia una vez al año, hasta que, cuando Antonio tenía cerca de 10 años, dejó de volver y también de enviar dinero.

Para ayudar a sus hermanos menores, Antonio abandonó la escuela después del sexto grado y comenzó a trabajar tiempo completo en el campo. El documento señala que la familia atravesó una etapa de pobreza severa tras la partida del padre, con periodos en los que no había suficiente alimento para todos.

Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial
Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial

A los 16 años, Antonio viajó a buscar a su padre y a conseguir empleo. Lo localizó cerca de Los Ángeles, se mudó con él y trabajó a su lado en una fábrica de cercas de malla. Un año después, por recomendación de amigos, se mudó a San Francisco para trabajar en restaurantes, donde pasó las siguientes dos décadas.

Trabajó veinte años en restaurantes italianos antes de su primer arresto

En el distrito de North Beach, en San Francisco, Tony Montana comenzó como lavaplatos, aprendió preparación de alimentos y cocina, y más tarde se desempeñó como mesero y cantinero, combinando ese empleo diurno con un segundo trabajo nocturno en clubes de la ciudad.

Durante ese periodo se casó y tuvo dos hijas de su primer matrimonio. El memorándum indica que, mientras trabajaba en restaurantes y bares, Antonio cayó en un patrón de consumo excesivo de alcohol y además probó la cocaína, de la que se volvió adicto. Según el documento, su propia adicción lo llevó a participar en la venta ilícita de drogas como forma de costear su adicción.

En noviembre de 1996, veinte años después de haber llegado a Estados Unidos, Antonio fue arrestado como uno de cuatro acusados en una conspiración federal de distribución de heroína y sentenciado a 63 meses de prisión. Al cumplir la condena en 2001 fue deportado a México, perdió su residencia legal permanente y su esposa se divorció de él.

Operó en Jalisco desde 1998 y reportó directamente a “El Mencho” desde 2010

Según los datos revelados, de regreso en México, Antonio Oseguera se instaló primero en Apatzingán y después en Uruapan, Michoacán, donde trabajó en un almacén de materiales de construcción y, posteriormente, como comerciante de agave. Para entonces, sus hermanos menores Juan y Rubén, “El Mencho”, ya se encontraban metidos en el mundo del narcotráfico tras haber vivido también en California.

Según documentos judiciales citados por Infobae el 31 de julio de 2026 -revelados cuando se declaró culpable-, las actividades de Tony Montana en el tráfico de drogas arrancaron desde al menos 1998, aunque no hay confirmación de dónde operó en los cuatro años previos a su ingreso al Cártel del Milenio en 2002.

Bajo los alias “Chucho”, “Toño”, “El 4” y “Joel Mora Garibay”, supervisó la venta de narcóticos en Jalisco, protegió territorios frente a cárteles rivales, dirigió laboratorios de metanfetamina y tuvo al menos cinco personas bajo su mando, mientras obtenía precursores químicos para la producción de la droga.

Pese a su creciente participación en el narcotráfico, Antonio continuó luchando contra el alcoholismo y la adicción a la cocaína, al punto de pasar un año completo, de abril de 2004 a abril de 2005, en un programa residencial de rehabilitación en Tlajomulco, Jalisco.

Óscar Nava Valencia, El Lobo
El Lobo, exlíder del Cártel del Milenio. (Foto: Cuartoscuro)

Alrededor de 2010, tras el arresto de Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, entonces líder del Cártel del Milenio, “El Mencho” y otros fundaron el CJNG, que desde su origen se alió con Los Cuinis a raíz del matrimonio de “El Mencho” con Rosalinda González Valencia.

A partir de ese momento, de acuerdo con el memorándum, Antonio recibía cargamentos de cocaína de Los Cuinis para su distribución, gestionaba el transporte de precursores químicos hacia los laboratorios del cártel y manejaba el lavado de dinero de la organización, incluidas transferencias de ganancias desde Estados Unidos hacia México a través de casas de cambio.

El documento detalla que, en otras dos relaciones de largo plazo en México, tuvo cuatro hijos, de 22, 20, 6 y 2 años, y que su segunda hija lo describió ante el Oficial de Libertad Vigilada como un padre trabajador y cariñoso durante su infancia.

Sicario CJNG
Tony Montana operó bajo las ordenes de El Mencho en el CJNG. (Foto: Infobae México)

Los mismos documentos judiciales, reportados por Infobae el 31 de julio, revelaron comunicaciones interceptadas de Tony Montana: el 10 de junio de 2013 discutió por BlackBerry Messenger, bajo los alias “T.M.” y “Tony”, la capacidad de 60 kilogramos de un compartimento oculto en un camión para transportar metanfetamina, y el 4 de septiembre de ese año habló de la escasez de un precursor químico al que llamaban en clave “desodorante”.

Su trayectoria criminal terminó el 20 de diciembre de 2022, cuando fue capturado a las 5:20 de la mañana en Tlajomulco de Zúñiga, el mismo municipio donde ya había sido detenido en 2015, en un operativo donde se aseguró aseguraron seis armas cortas, una larga, dos vehículos y nueve cargadores. Su hermano, “El Mencho”, fue abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Temas Relacionados

CJNGAntonio Oseguera CervantesTony MontanaEl MenchoJaliscoEEUUSentenciaNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre: estudiantes mantienen cerrada la circulación en División del Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre: estudiantes mantienen cerrada la circulación en División del Norte

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: especialista adviertes que Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones

Sigue las noticias más destacadas sobre seguridad y narcotráfico en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: especialista adviertes que Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 3 de noviembre: activan alerta amarilla por bajas temperaturas en cuatro alcaldías

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 3 de noviembre: activan alerta amarilla por bajas temperaturas en cuatro alcaldías

Ignacio Mier descarta que la crisis en el INE ponga en riesgo las elecciones de 2027: “No se preocupen, amigos”

El coordinador de Morena en el Senado pidió separar las investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei de la organización de los próximos comicios y respaldó que se deslinden responsabilidades sin privilegios

Ignacio Mier descarta que la crisis en el INE ponga en riesgo las elecciones de 2027: “No se preocupen, amigos”

Suprema Corte obliga a partidos en Querétaro a postular mujeres en municipios donde nunca ha gobernado una presidenta municipal

La resolución del Pleno establece que la paridad no se cumple solo con registrar candidaturas equilibradas, sino garantizando condiciones reales de acceso

Suprema Corte obliga a partidos en Querétaro a postular mujeres en municipios donde nunca ha gobernado una presidenta municipal
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: especialista adviertes que Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones

Qué dijo El Mayo Zambada de la crisis de los 130 mil desaparecidos en el país

Cae en Atizapán El Mariachi, narcotraficante ecuatoriano vinculado a cárteles mexicanos: lo detuvieron por manejar ebrio

Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones de sus aliados, advierte especialista

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás de los discos que llevaron a los grandes artistas mexicanos a Centroamérica

La historia detrás de los discos que llevaron a los grandes artistas mexicanos a Centroamérica

“Estaba intubada y casi en coma inducido”: Alfredo Adame recuerda el estado de salud de Laura Bozzo

Festival Artesanal de Café, Chocolate y más regresa con edición navideña durante noviembre: fechas, actividades y horarios

Kenia OS, Xavi y Santos Bravos encabezan el Festival Multiverso 2026

Mi vecino Totoro vuelve a cines de México: cuándo inicia y dónde ver la película de Studio Ghibli

DEPORTES

Penta Zero Miedo podría cumplir su sueño de convertirse en campeón de la WWE: esto es lo que debe ocurrir en Crown Jewel

Penta Zero Miedo podría cumplir su sueño de convertirse en campeón de la WWE: esto es lo que debe ocurrir en Crown Jewel

Carlos Hermosillo destapa presuntos adeudos en Chivas: asegura que la directiva nunca le liquidó su salario

Liga MX Femenil: conoce a los equipos clasificados a Liguilla y quiénes disputarán el boleto en la última jornada

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: a qué hora y dónde ver en vivo desde México a Obed Vargas en la UEFA Champions League

Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX expresan condolencias por la muerte de Jesús de Miguel Alameda