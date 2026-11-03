Así fue la vida de Antonio Oseguera, hermano de “El Mencho”: pobreza, trabajo infantil y adicciones hasta llegar al CJNG

Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano de "El Mencho". (Cuartoscuro/DEA)

Guardar

A diez días de que la jueza Beryl A. Howell dicte sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, trascendió el memorándum de su defensa, presentado el pasado 30 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Columbia, con el relato de la infancia, las adicciones y la trayectoria que lo llevó desde el campo michoacano hasta convertirse en operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bajo las órdenes de su hermano, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Un memorándum de sentencia es el escrito que presenta la defensa antes de la audiencia final para argumentar ante el juez qué condena considera adecuada, con base en la biografía, la conducta procesal y otros factores del acusado.

PUBLICIDAD

Frank Pérez, abogado de 'El Mayo'. (Frank Pérez Law)

El documento lleva la firma del abogado Frank Pérez, quien también representó a Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York.

Tony Montana, de 68 años, se declaró culpable el 31 de julio de 2026 de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, y de portar un arma de fuego para facilitar esos delitos. Su sentencia está programada para el 13 de noviembre de 2026.

Fue trasladado a territorio estadounidense el 27 de febrero de 2025, junto con otros 28 narcotraficantes de alto perfil entregados por México en la llamada “expulsión”, no extradición, que incluyó también a Rafael Caro Quintero.

PUBLICIDAD

Nació en un rancho cerca de Aguililla y dejó la escuela en sexto grado

De acuerdo con el memorándum, Antonio Oseguera nació en 1958 en una comunidad rural cerca de Aguililla, Michoacán, y fue el tercero de siete hermanos. Su padre trabajaba como jornalero migrante en Estados Unidos y regresaba a visitar a la familia una vez al año, hasta que, cuando Antonio tenía cerca de 10 años, dejó de volver y también de enviar dinero.

Para ayudar a sus hermanos menores, Antonio abandonó la escuela después del sexto grado y comenzó a trabajar tiempo completo en el campo. El documento señala que la familia atravesó una etapa de pobreza severa tras la partida del padre, con periodos en los que no había suficiente alimento para todos.

PUBLICIDAD

Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial

A los 16 años, Antonio viajó a buscar a su padre y a conseguir empleo. Lo localizó cerca de Los Ángeles, se mudó con él y trabajó a su lado en una fábrica de cercas de malla. Un año después, por recomendación de amigos, se mudó a San Francisco para trabajar en restaurantes, donde pasó las siguientes dos décadas.

Trabajó veinte años en restaurantes italianos antes de su primer arresto

En el distrito de North Beach, en San Francisco, Tony Montana comenzó como lavaplatos, aprendió preparación de alimentos y cocina, y más tarde se desempeñó como mesero y cantinero, combinando ese empleo diurno con un segundo trabajo nocturno en clubes de la ciudad.

PUBLICIDAD

Durante ese periodo se casó y tuvo dos hijas de su primer matrimonio. El memorándum indica que, mientras trabajaba en restaurantes y bares, Antonio cayó en un patrón de consumo excesivo de alcohol y además probó la cocaína, de la que se volvió adicto. Según el documento, su propia adicción lo llevó a participar en la venta ilícita de drogas como forma de costear su adicción.

En noviembre de 1996, veinte años después de haber llegado a Estados Unidos, Antonio fue arrestado como uno de cuatro acusados en una conspiración federal de distribución de heroína y sentenciado a 63 meses de prisión. Al cumplir la condena en 2001 fue deportado a México, perdió su residencia legal permanente y su esposa se divorció de él.

PUBLICIDAD

Operó en Jalisco desde 1998 y reportó directamente a “El Mencho” desde 2010

Según los datos revelados, de regreso en México, Antonio Oseguera se instaló primero en Apatzingán y después en Uruapan, Michoacán, donde trabajó en un almacén de materiales de construcción y, posteriormente, como comerciante de agave. Para entonces, sus hermanos menores Juan y Rubén, “El Mencho”, ya se encontraban metidos en el mundo del narcotráfico tras haber vivido también en California.

Según documentos judiciales citados por Infobae el 31 de julio de 2026 -revelados cuando se declaró culpable-, las actividades de Tony Montana en el tráfico de drogas arrancaron desde al menos 1998, aunque no hay confirmación de dónde operó en los cuatro años previos a su ingreso al Cártel del Milenio en 2002.

PUBLICIDAD

Bajo los alias “Chucho”, “Toño”, “El 4” y “Joel Mora Garibay”, supervisó la venta de narcóticos en Jalisco, protegió territorios frente a cárteles rivales, dirigió laboratorios de metanfetamina y tuvo al menos cinco personas bajo su mando, mientras obtenía precursores químicos para la producción de la droga.

Pese a su creciente participación en el narcotráfico, Antonio continuó luchando contra el alcoholismo y la adicción a la cocaína, al punto de pasar un año completo, de abril de 2004 a abril de 2005, en un programa residencial de rehabilitación en Tlajomulco, Jalisco.

El Lobo, exlíder del Cártel del Milenio. (Foto: Cuartoscuro)

Alrededor de 2010, tras el arresto de Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, entonces líder del Cártel del Milenio, “El Mencho” y otros fundaron el CJNG, que desde su origen se alió con Los Cuinis a raíz del matrimonio de “El Mencho” con Rosalinda González Valencia.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, de acuerdo con el memorándum, Antonio recibía cargamentos de cocaína de Los Cuinis para su distribución, gestionaba el transporte de precursores químicos hacia los laboratorios del cártel y manejaba el lavado de dinero de la organización, incluidas transferencias de ganancias desde Estados Unidos hacia México a través de casas de cambio.

El documento detalla que, en otras dos relaciones de largo plazo en México, tuvo cuatro hijos, de 22, 20, 6 y 2 años, y que su segunda hija lo describió ante el Oficial de Libertad Vigilada como un padre trabajador y cariñoso durante su infancia.

PUBLICIDAD

Tony Montana operó bajo las ordenes de El Mencho en el CJNG. (Foto: Infobae México)

Los mismos documentos judiciales, reportados por Infobae el 31 de julio, revelaron comunicaciones interceptadas de Tony Montana: el 10 de junio de 2013 discutió por BlackBerry Messenger, bajo los alias “T.M.” y “Tony”, la capacidad de 60 kilogramos de un compartimento oculto en un camión para transportar metanfetamina, y el 4 de septiembre de ese año habló de la escasez de un precursor químico al que llamaban en clave “desodorante”.

Su trayectoria criminal terminó el 20 de diciembre de 2022, cuando fue capturado a las 5:20 de la mañana en Tlajomulco de Zúñiga, el mismo municipio donde ya había sido detenido en 2015, en un operativo donde se aseguró aseguraron seis armas cortas, una larga, dos vehículos y nueve cargadores. Su hermano, “El Mencho”, fue abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.