México

La Aldea Navideña de los Michis llega a Coyoacán: fechas, horarios y qué habrá en el bazar a beneficio de gatos rescatados

Regalos de temporada, propuestas artesanales y productos para gatos formarán parte de la Aldea Navideña de los Michis

Tres gatos con bufandas frente a un puesto iluminado con adornos, regalos y juguetes en una plaza pública con personas y una iglesia al fondo.
La Aldea Navideña de los Michis reunirá en Coyoacán regalos, artesanías, productos para gatos y actividades para visitantes durante tres días de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Aldea Navideña de los Michis llegará a Coyoacán del 4 al 6 de diciembre de 2026 con un bazar dedicado a los amantes de los gatos. La actividad, organizada a beneficio de gatitos rescatados, reunirá regalos, arte, diseño, comida y propuestas de emprendimientos durante tres jornadas de 11:00 a 19:00 horas.

El encuentro fue anunciado por la cuenta de Instagram de Ceme Gatos, que invitó a familias, visitantes y marcas a participar de una celebración navideña con causa. La iniciativa busca combinar las compras de temporada con el apoyo al bienestar y rescate de felinos.

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El bazar navideño tendrá regalos, arte, diseño y productos para gatos

La convocatoria describe al encuentro como una propuesta inspirada en los mercados navideños europeos. El objetivo es crear un espacio con ambiente decembrino, opciones de compra y actividades para quienes asistan durante los tres días.

Entre las opciones anunciadas figuran regalos originales, productos artesanales, arte, diseño y comida. La publicación también anticipó “muchas sorpresas” para el público que acuda a Coyoacán en busca de artículos de temporada.

Los organizadores señalaron que el bazar incluirá productos pensados para los gatos. La oferta prevista abarca artículos para catlovers, además de accesorios y otras propuestas relacionadas con los felinos.

La convocatoria difundida por Ceme Gatos contempla también ropa, papelería, decoración, artesanías, productos navideños y regalos. Las categorías reflejan una oferta dirigida tanto a quienes buscan obsequios como a quienes desean adquirir objetos para sus animales de compañía.

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El evento será la segunda edición del Michi Bazar Navideño. En el material promocional se plantea como un espacio para encontrar artículos especiales y compartir una experiencia de temporada con familias y personas interesadas en el bienestar animal.

La actividad apoyará el rescate y bienestar de gatitos

El componente central de la Aldea Navideña de los Michis será el apoyo a gatitos rescatados. La organización presentó la actividad como un evento con causa, vinculado al bienestar y rescate de animales.

La publicación de Ceme Gatos remarcó que las compras y la asistencia estarán asociadas a esa finalidad. “Y lo mejor es que estaremos apoyando a gatitos rescatados”, indicó el anuncio difundido en Instagram.

La propuesta busca que el público encuentre regalos y productos de distintas categorías, pero también que se acerque a una iniciativa orientada a los animales. El mensaje de la convocatoria invita a formar parte de una causa que busca dejar una huella entre los asistentes.

El material promocional asocia el ambiente navideño con el acompañamiento a los felinos que han sido rescatados. La actividad se presenta como una alternativa para sumar apoyo mediante la participación en el bazar.

La iniciativa fue anunciada por Ceme Gatos junto con Mistu A.C. y Centro Médico para Gatos. El encuentro tendrá lugar en Coyoacán, aunque la convocatoria todavía no precisa el recinto o la dirección exacta para los visitantes.

Un hombre con sombrero revisa peluches, camas y objetos decorativos con figuras de gatos colocados sobre una mesa y colgadores
La organización presentó la actividad como un evento con causa, vinculado al bienestar y rescate de animales. (Centro Médico para Gatos)

Habrá talleres y espacios de exhibición para los visitantes

Además de las compras, la Aldea Navideña de los Michis contará con actividades para el público. La convocatoria menciona talleres y espacios de exhibición de distintos tamaños como parte de la programación.

Los talleres estarán dirigidos a las personas que visiten el bazar. El anuncio no detalla los temas, horarios específicos ni la modalidad de participación en cada actividad.

Los espacios de exhibición permitirán que emprendimientos y marcas presenten sus productos ante los asistentes.

La propuesta está pensada para que las familias puedan pasear, descubrir marcas independientes y encontrar regalos especiales durante la temporada. Los organizadores la describieron como una oportunidad para compartir el espíritu navideño entre personas que tienen interés por los gatos.

La convocatoria no informa si habrá requisitos de acceso, costo de entrada o registros previos para el público. La recomendación es consultar las actualizaciones de los organizadores antes de acudir, ya que anunciaron que compartirán más información.

Mesa con cuadernos, bolígrafos y adhesivos junto a una bandeja con cuatro panes con forma de gato decorados con chocolate
La propuesta está pensada para que las familias puedan pasear, descubrir marcas independientes y encontrar regalos especiales durante la temporada. (Centro Médico para Gatos)

La convocatoria para expositores establece un cupo de 35 marcas

El Michi Bazar Navideño abrió una convocatoria para emprendimientos interesados en instalarse durante las jornadas. El cupo será limitado a 35 expositores, de acuerdo con el anuncio publicado.

La organización dará preferencia a marcas vinculadas con los gatos. Entre los perfiles buscados aparecen negocios de productos gatunos, artículos para catlovers, accesorios, ropa, papelería, decoración, artesanías y regalos navideños.

La invitación también está abierta a propuestas originales de otros rubros. El propósito es que la oferta tenga variedad y que los visitantes encuentren artículos distintos en un mismo recorrido.

Quienes deseen participar como expositores deberán enviar un mensaje privado con el nombre de su marca, los productos o servicios que ofrecen y fotografías o enlaces a sus redes sociales. A partir de esa información, los organizadores compartirán los costos, las condiciones y los espacios disponibles.

El material difundido para la convocatoria incluye el correo mistucdmx@gmail.com como vía de contacto. La organización pidió a las marcas interesadas enviar sus datos para recibir información sobre el proceso de participación.

La Aldea Navideña de los Michis se perfila así como una cita decembrina para comprar regalos, conocer emprendimientos y respaldar una causa enfocada en los gatos rescatados.

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