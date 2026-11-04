México

Hugo Eric Flores ofrece disculpas a la población de Morelos por haber postulado a Cuauhtémoc Blanco en 2018

El dirigente nacional del nuevo partido PAZ tuvo que reconocer que cometió un error al impulsar la candidatura del polémico exfutbolista

Hugo Eric Flores ofrece disculpas a Morelos por haber ayudado a que Cuauhtémoc Blanco fuera gobernador en 2018. Crédito: X/ @Noticaribe
Hugo Eric Flores ofrece disculpas a Morelos por haber ayudado a que Cuauhtémoc Blanco fuera gobernador en 2018. Crédito: X/ @Noticaribe
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En algo que es poco común entre la clase política, el presidente nacional del partido PAZ, Hugo Eric Flores Cervantes, ofreció una disculpa al pueblo de Morelos por haber impulsado la candidatura a gobernador de Cuauhtémoc Blanco Bravo en 2018.

Pero lo dicho por el diputado con licencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no paró ahí, ya que consideró que una disculpa pública sería insuficiente ante los resultados del ahora legislador del partido oficial.

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Hugo Eric Flores ofrece disculpas a Morelos por haber postulado Cuauhtémoc Blanco

Aunque la disculpa llega tarde, por todos los señalamientos que hubo contra Blanco Bravo –incluso cuando aún era gobernador–, Eric Flores cargó con su responsabilidad política por la llegada del exfutbolista al gobierno estatal.

“Pido perdón absoluto a Morelos por haber postulado a Cuauhtémoc Blanco en 2018; una disculpa me parece poco”, dijo.

La falta de consenso entre las fuerzas políticas aliadas y la oposición impidió que la propuesta alcanzara los votos requeridos
Cuauhtémoc Blanco expresa respaldo a la reforma electoral discutida en el Pleno el 11 de marzo de 2024. Crédito: X/@cuauhtemocb10

Condena el comportamiento “violento” del exfutbolista

Flores, de fe cristiana y con cercanía política a Blanco y a su esposa, Natalia Rezende Moreira, fue diputado federal por Morena. Preside actualmente PAZ, partido que él mismo fundó, y pidió licencia por tiempo indefinido a su cargo legislativo desde el 1 de septiembre de 2026.

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Sus declaraciones llegan en medio de la polémica por el caso de Rezende Moreira, quien habría sido retenida en un aeropuerto de Nueva York, en Estados Unidos.

Sobre la reacción de Blanco, quien negó la información y arremetió contra los reporteros que lo cuestionaron, el dirigente de PAZ lo calificó como una persona violenta y condenó su comportamiento.

“Cuauhtémoc se enoja por todo y por todo mienta madres. Pero no por eso va a cambiar su manera de ser. Yo insisto: así es Cuauhtémoc y siempre va a tener una reacción violenta, comentó a la revista Proceso.

El líder partidista fue más allá y lo describió como “una persona violenta en todos los sentidos de la palabra”. Añadió que la reacción del diputado federal no le sorprendía porque así lo conoce, aunque aclaró que no por ella la justificaba.

“No quiero decir que esté bien; al contrario, la condeno”, puntualizó.

Así fue el espaldarazo que le dio Eric Flores a Blanco y que lo llevó a la gubernatura

El respaldo de Flores a Blanco no es reciente. En agosto de 2017, cuando encabezaba el Partido Encuentro Social (PES), formalizó públicamente la invitación para que el entonces alcalde de Cuernavaca fuera su candidato a la gubernatura. El anuncio se dio durante la asamblea nacional y la celebración del tercer aniversario de ese instituto político.

Un hombre de traje azul y camisa blanca y una mujer con vestido rojo aplauden sentados junto a otras personas
Natalia Rezende Moreira y Cuauhtémoc Blanco aplauden sentados en primera fila durante un evento público. (Natalia Rezende Moreira)

En ese momento, Flores presentó al exfutbolista como un liderazgo emergente, ajeno a la clase política tradicional, y lo calificó como un hombre honesto.

“Cuauhtémoc Blanco va a ser candidato a gobernador. Es un hombre honesto. Es un líder, en el partido estamos buscando líderes emergentes”, sostuvo.

Como era de esperarse, Blanco aceptó la postulación y compitió en 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia –integrada por Morena, el PES y el Partido del Trabajo (PT). La alianza obtuvo el triunfo en Morelos y el exfutbolista llegó a la gubernatura con 52.59 por ciento de los votos.

¿Por qué impulsaron al ‘Cuauh’ en 2018?

Cuando explicó por qué decidió impulsarlo, Flores detalló que tenía como objetivo postular a una persona cercana a la ciudadanía, ajena a la clase política y con capacidad para encabezar un equipo de gobierno.

“De verdad que en mi corazón había la idea de postular a alguien que fuera cercano a la gente, que no fuera de la clase política y que tuviera el cariño popular, que fuera también un líder que pudiera organizar a un equipo que gobernara bien Morelos”, afirmó el diputado con licencia a medios de comunicación.

No hubo compromisos políticos en la candidatura

El dirigente aseguró que la candidatura se construyó sin compromisos políticos, salvo la alianza con Andrés Manuel López Obrador. Consideró que el respaldo electoral de esa coalición fue determinante para que Blanco ganara la gubernatura.

Sin embargo, reconoció que el gobierno de Blanco no cumplió las expectativas que tenía al promoverlo y atribuyó el fracaso de esa administración a la ambición y los vicios de quienes la integraron.

“Llegamos sin compromisos políticos, teníamos todo para haber hecho un gran gobierno y no lo hicimos por ambiciosos, por viciosos, por lo que eran estas personas”, afirmó.

Aunque Hugo Eric Flores niega “dobletear” por estar afiliado a Morena y PAZ, Ricardo Monreal adelanta “separación” de la bancada.
Aunque Hugo Eric Flores niega “dobletear” por estar afiliado a Morena y PAZ, Ricardo Monreal adelanta “separación” de la bancada.

Una disculpa no es suficiente: Hugo Eric Flores

Flores aseguró además que no compartió la forma de actuar de quienes integraron ese proyecto político y que denunció esas conductas.

Al explicar por qué consideró insuficiente una disculpa, el dirigente contrastó al político que conoció cuando comenzó a trabajar con Blanco con quien finalmente ejerció el gobierno de Morelos.

“Mi intención era absolutamente otra, porque al final ese personaje que yo conocí no terminó siendo el mismo. Él se convirtió en otra persona distinta con la que yo estuve, digamos, al inicio trabajando y colaborando”, concluyó.

“Más vale tarde que nunca”, pues el actual dirigente del Partido PAZ, Hugo Eric Flores, ofreció disculpas al pueblo de Morelos por haber postulado a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura en 2018.

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