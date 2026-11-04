Alito Moreno presenta ante la FGR denuncia contra Guadalupe Taddei y advierte que irá a organismos internacionales

Alito Moreno presentó una denuncia penal ante la FGR contra la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por presunto cohecho y tráfico de influencias. Crédito: X/@alitomorenoc

Guardar

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, informó este 4 de noviembre que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y otros funcionarios. El político les atribuyó presuntos actos de cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa relacionados con contratos del organismo electoral.

La querella también incluye a José Alfredo Hernández Casillas, Carlos Daniel Luna Rosas, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y a otras personas que habrían participado en el esquema denunciado. Alito Moreno exigió que la Fiscalía investigue “hasta el fondo” y sin proteger a ningún posible responsable.

PUBLICIDAD

El dirigente priista sostuvo que los señalamientos se desprenden de reportajes, análisis, audios y videos divulgados inicialmente por Latinus y por otros medios de comunicación. Aseguró que ese material apunta a un supuesto saqueo de recursos públicos, asignaciones de contratos y una red de complicidades dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

Alito Moreno acusa una presunta operación para controlar órganos electorales

Los señalamientos contra la administración del INE se basroan en audios, videos y reportajes difundidos por medios de comunicación. Crédito: X/@alitomorenoc

Moreno afirmó que la denuncia presentada ante la FGR incluye a funcionarios públicos y a representantes legales de empresas que habrían intervenido en la asignación de contratos. Según su versión, la supuesta red también habría buscado controlar organismos electorales locales en gran parte del país.

PUBLICIDAD

El presidente del PRI vinculó estos presuntos hechos con una estrategia para influir en las elecciones de 2027 y 2030. “Cómo querer ganar las elecciones del 2027 y posteriormente las del 2030”, declaró ante medios desde la Cámara de Senadores al referirse al gobierno de Morena.

En sus mensajes de redes sociales, el dirigente partidista calificó los señalamientos como una “vergüenza” para el organismo encargado de organizar las elecciones y acusó que el poder político no debe funcionar como escudo frente a posibles hechos de corrupción. También llamó “cártel de Taddei” a la presunta red que, según él, operaba dentro del INE.

PUBLICIDAD

Moreno responsabilizó políticamente a Morena por el nombramiento de Taddei Zavala como consejera presidenta y sostuvo que el partido en el poder debe responder por las irregularidades que atribuye a contratos del instituto. “El INE pertenece a los mexicanos, no al partido en el poder”, escribió.

PRI prevé llevar la denuncia a organismos internacionales

El líder del PRI responsabilizó políticamente a Morena por el nombramiento de Guadalupe Taddei al frente del órgano electoral. Crédito: X/@alitomorenoc

El líder priista indicó que el partido enviará información sobre el caso a más de 150 parlamentos en el mundo mediante sus relaciones parlamentarias y por conducto de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

También anunció que presentará una denuncia internacional ante la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Para ello, dijo, realizará una gira internacional.

PUBLICIDAD

Moreno afirmó que el PRI ha denunciado desde hace años un supuesto entramado del Estado mexicano para controlar órganos jurisdiccionales y electorales. En ese contexto, vinculó sus acusaciones con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la actual administración de Claudia Sheinbaum encabezada por Morena.

ASF investiga presuntas irregularidades en contrataciones electorales y recursos públicos entre 2000 y 2025

La revisión abarca al INE, al extinto IFE y a los institutos locales, luego de que Claudia Sheinbaum llamó a examinar las administraciones electorales anteriores a 2025 en todo el país. Crédito: INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades en las contrataciones y el uso de recursos públicos del INE, el extinto IFE y los OPLEs durante el periodo de 2000 a 2025, después del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a revisar las administraciones electorales previas a 2025.

PUBLICIDAD

Esta revisión incluye tres líneas de trabajo: una investigación de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio de las adquisiciones realizadas por los organismos electorales y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los institutos locales.

La ASF informó que el análisis de la documentación solicitada a las entidades federativas advierte “múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público” vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE.

ASF revisa compras electorales realizadas entre 2000 y 2025

La ASF revisará patrones de contratación y concentración de proveedores en las adquisiciones de los organismos electorales.

La primera línea de indagación se concentra en posibles anomalías en las contrataciones de todos los organismos públicos locales electorales, el INE y el entonces IFE, cuyo último año de operación fue 2014.

PUBLICIDAD

El segundo eje es un estudio de las adquisiciones efectuadas por esas tres instancias entre 2000 y 2025. La Auditoría busca identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con recursos públicos ejercidos por grupos empresariales o servidores públicos.

La tercera revisión abarca una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral y la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs. La ASF afirmó que las indagatorias se realizan dentro de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.

El anuncio ocurrió pocos días después de que Claudia Sheinbaum pidió auditar las administraciones del INE anteriores a 2025. La petición se dio tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del organismo, en medio de señalamientos de corrupción y posible conflicto de interés.

PUBLICIDAD

Las acusaciones contra el INE se profundizaron a finales de octubre, cuando Taddei dejó la presidencia del instituto tras los cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles vínculos de interés con proveedores de materiales electorales.