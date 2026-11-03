México

Blanca Cruz no perdonará gestión de Guadalupe Taddei: adelanta denuncias ante la FGR por irregularidades

La consejera presidenta interina no precisó nombres de las y los funcionarios a quien denunciarán, pero confirmó el procedimiento contra su antecesora

Blanca Cruz adelanta denuncias ante la FGR por posibles delitos cometidos en el INE durante la administración de Guadalupe Taddei. Crédito: INE
Blanca Cruz adelanta denuncias ante la FGR por posibles delitos cometidos en el INE durante la administración de Guadalupe Taddei. Crédito: INE
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El Instituto Nacional Electoral (INE) sigue bajo la lupa en materia de transparencia y congruencia, de tal forma que la consejera presidenta interina, Blanca Cruz, adelantó la presentación de denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Guadalupe Taddei y funcionarios que cometieron delitos al interior del organismo.

La titular del INE aseguró que la medida fue consensuada por las diez personas que integran el Consejo General:

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“Las diez consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda”.

Durante una breve entrevista con medios de comunicación, precisó que las investigaciones tanto en el Órgano Interno de Control (OIC) como con las autoridades correspondientes no deben centrarse en una sola persona, sino que deben ser minuciosos para que se investigue a “cualquier funcionario o funcionaria que haya laborado o labore en el Instituto, es la autoridad competente la que podría determinar”.

Al ser cuestionada sobre si el procedimiento penal incluirá a su antecesora, Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta confirmó la denuncia, detallando los distintos cargos que tuvo la exfuncionaria al interior del INE:

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“Desde la ex consejera, quien ha ocupado el puesto de la Secretaría Ejecutiva, quien ha estado en algunas direcciones, quién puede ser un nivel de subdirector”.

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