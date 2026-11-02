Paola Dalay confirma que sí está saliendo con César Romo y aclara si le fue infiel a José Eduardo Derbez

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Paola Dalay confirma que sostiene un acercamiento sentimental con el futbolista César Romo y niega que la ruptura, confirmada el pasado 1 de noviembre con José Eduardo Derbez se deba a una infidelidad.

La influencer responde así a los rumores que circulan desde hace días en redes sociales, en entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

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“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, dice Dalay. La creadora de contenido precisa que, aunque la separación no era pública, ella continuó con su vida de la misma forma que lo hizo el actor, con quien tiene una hija de dos años, Tessa.

Paola Dalay descarta infidelidades de ambas partes

Paola Dalay mira hacia la cámara durante la toma de un autorretrato en el interior de una habitación. (@paodalay_2203)

La creadora de contenido descarta que la ruptura con el hijo de Eugenio Derbez se deba a una infidelidad de cualquiera de los dos. “No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”, afirma en la entrevista.

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Paola Dalay tampoco precisa la razón exacta de la separación. “Hay cosas que nos guardamos para nosotros”, explica, aunque añade que respetaron la relación hasta el final. También descarta que la ruptura tenga relación con violencia por parte del actor: “Eso sí jamás. Conocen a José Eduardo, es una persona increíble, es un papá espectacular y como pareja también es una persona increíble, solo que a veces hay cosas que ya no dan para más”.

“No somos novios”, Paola Dalay aclara cuál es la relación con César Romo

Sobre su situación actual con el futbolista, Paola Dalay aclara que la relación aún no es formal. “No somos novios, no tenemos una relación. Nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, comentó en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

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Una composición reúne a Paola Dalay sentada en un sillón y a César Romo con la camiseta deportiva del equipo Raniza FC. (@paodalay_2203)

César Romo tiene 30 años y juega como defensa en Raniza FC, equipo de la Kings League Américas. Su cuenta de Instagram es @clromos, donde comparte contenido relacionado con su actividad deportiva.

La fotografía que detonó los rumores

La controversia surgió luego de que circulara una fotografía de Dalay junto a Romo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En la imagen, el futbolista aparece abrazando a la influencer por la cintura.

El periodista Gabo Cuevas difunde la versión de que Romo compartió la fotografía en la sección de Close Friends de sus historias de Instagram. Según Cuevas, una vecina de Dalay le aseguró que la pareja vivía en la misma casa cuando ocurrió el encuentro con el futbolista.

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“Vivían en la misma casa y el viernes captan a Paola con el futbolista César Romo, ella la subió, la reposteó pero él la subió a sus close friends. Me cuentan que está saliendo con él, pero a José Eduardo le molestó que se hiciera público porque tenían un acuerdo de manejarlo en bajo perfil”, relata Cuevas en el programa Fórmula Espectacular.

Paola Dalay posa con un conjunto negro en las instalaciones del Gran Premio de México de Fórmula 1 frente a las gradas del autódromo. (@paodalay_2203)

José Eduardo Derbez reconoce que intentó salvar la relación

José Eduardo Derbez reconoce, por su parte, que intentó salvar la relación con Dalay antes de la separación definitiva. “Acordamos terminar la relación. Hay momentos de subida y bajada en una relación y pues aquí tocó bajar”, dice el actor en entrevista para los medios de comunicación.

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Ante las cámaras del programa Hoy, Derbez amplía la explicación: “Estábamos en un momento de pensarlo, analizarlo, ver qué se podía hacer, si se arreglaban las cosas, si mejoraba obviamente la relación. Todas las relaciones tienen subidas y bajadas, pero hay veces que las bajadas son más”.

El actor confirma que la decisión se tomó “hace un rato” y que fue resultado de pláticas previas entre ambos. “Nos seguirán viendo juntos”, dice, en referencia a la crianza compartida de su hija Tessa, nacida en junio de 2024.

(Foto: Instagram/@paodalay_2203)

Derbez añade que, por el momento, no existen acuerdos formales sobre manutención y visitas. “Yo estoy aquí con mi hija y yo me haré cargo de todo 100% y ahí estaré porque el punto es mejorar las cosas, no repetirlas. Ya no vivimos juntos, pero pues ella ve diario a la niña”.

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Dalay y Derbez se conocieron por Instagram en 2019, cuando ambos salían con otras personas, según contaron en el video donde confirmaron su separación este 1 de noviembre.