México

Pedro Sola en Ventaneando se pronuncia sobre Inés Gómez Mont: “Trabajó aquí hace muchísimo tiempo”

Los conductores deslindaron sus carreras y rechazaron que el antiguo paso de la exconductora por el programa implique un vínculo vigente

Durante la emisión, se subrayó que la producción no interviene en las investigaciones, aunque manifestaron inquietud por las consecuencias que el procedimiento migratorio pueda tener para slos familiares de su excompañera. (Eepscial)
Durante la emisión, se subrayó que la producción no interviene en las investigaciones, aunque manifestaron inquietud por las consecuencias que el procedimiento migratorio pueda tener para slos familiares de su excompañera. (Eepscial)
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La historia de Inés Gómez Mont con Ventaneando volvió a quedar bajo los reflectores tras su detención migratoria en Miami, Florida.

El nombre de la exconductora reapareció en redes, titulares y conversaciones, lo que llevó al panel del programa a responder ante los cuestionamientos que exigían una postura sobre el caso.

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Durante la emisión, Pedro Sola recordó que Gómez Mont dejó el programa hace años y subrayó que su paso por TV Azteca perteneció a otra etapa. El panel también sostuvo que no le corresponde intervenir en las investigaciones abiertas contra ella ni responder por decisiones tomadas fuera de la pantalla.

Pedro Sola recordó que el vínculo laboral terminó hace años

La emisión abordó el caso después de los cuestionamientos que surgieron en redes sociales por el silencio inicial de Ventaneando. Para los conductores, la discusión obligaba a distinguir entre el paso de Gómez Mont por el programa y los procedimientos que enfrenta actualmente.

  • Pedro Sola recordó que la relación laboral con la exconductora terminó hace más de una década. En un momento de la charla, el presentador expresó: “Inés trabajó aquí unos cuantos años, hace muchísimo”.
  • El conductor cuestionó que algunas publicaciones sigan presentando a Gómez Mont como si mantuviera un vínculo activo con Ventaneando. Su postura buscó aclarar que una experiencia profesional del pasado no conecta al programa con las decisiones posteriores de la exconductora.
  • El paso de Gómez Mont por la emisión concluyó en 2009, cuando atravesaba un embarazo de alto riesgo. Aunque circularon versiones sobre un supuesto desacuerdo con Pati Chapoy, nunca existió una confirmación pública de que hubiera una ruptura entre ambas.
  • La relación con el programa tuvo contactos posteriores. Gómez Mont participó por videollamada en el aniversario 25 de Ventaneando, en 2021, y su nombre volvió a aparecer en febrero de 2025, cuando Chapoy leyó un mensaje de condolencias que envió tras la muerte de Daniel Bisogno.

Esos antecedentes ayudan a explicar por qué el caso volvió a colocar a Ventaneando bajo los reflectores. Aun así, el panel buscó diferenciar los contactos que existieron después de su salida de cualquier responsabilidad frente al expediente judicial de Gómez Mont.

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