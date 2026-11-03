Limpia en el INE: equipos jurídicos parten de investigaciones de medios de comunicación sobre la red de Guadalupe Taddei

Se suman más bajas en el INE: Blanca Cruz confirma 15 renuncias tras salida de Taddei. (Foto: X/@BlancaYCG)

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Esta semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los posibles actos de corrupción cometidos en el organismo durante la gestión de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, y su red de funcionarios.

En breve acercamiento con reporteros, Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta interina del INE, ofreció detalles sobre el acuerdo de las consejerías para informar al Ministerio Público federal sobre los recientes señalamientos.

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Sin embargo, llama la atención que el recurso legal que alista el equipo jurídico de las y los consejeros del árbitro electoral tome como referencia lo que han revelado los medios de comunicación sobre lo que ha hecho Taddei Zavala.

Consejeros del pedirán investigar a toda la red involucrada en las irregularidades del INE

De acuerdo con Cruz García, el equipo jurídico de árbitro electoral trabaja en la presentación de la denuncia correspondiente a la FGR, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

“Justamente las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda”, dijo la presidenta del INE.

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Los dichos de la funcionaria van de la mano con las investigaciones periodísticas de medios como Latinus, Reforma y El Universal, que, básicamente, propiciaron la caída de Guadalupe Taddei.

: Blanca Yassahara Cruz García rinde protesta como consejera presidenta provisional del INE, la noche de este 27 de octubre, ante el pleno del Consejo General. (Captura de pantalla)

No solo de debe indagar a una persona

Desde el punto de vista de la funcionaria, no solo debe investigar a una persona, sino a todos los funcionarios que están señalados de posibles irregularidades.

“¿Por qué? Porque puede ser que, pues, no nada más se investigue a una persona, ¿no? Sino a varios funcionarios que estén señalados de posibles irregularidades. Entonces, en los términos en lo que lo vamos a manejar es precisamente en que si se derivan investigaciones y hay responsabilidades de cualquier funcionario o funcionaria que haya laborado o labore en el Instituto, pues es quien, digamos, es la autoridad competente quien podrá determinar”, agregó.

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Denuncia también salpica a Guadalupe Taddei

Al ser cuestionada sobre si en la eventual denuncia que presenten ante la FGR pedirán una indagatoria contra Guadalupe Taddei, Blanca Cruz dijo que sí, y que las autoridades investiguen a todos los funcionarios señalados.

“Es correcto. Desde la exconsejera, quien ha ocupado el puesto de la secretaria ejecutiva, quien ha estado en algunas direcciones, quien puede ser un nivel de subdirector. Cualquier persona en que, en la atribución de la competencia que tiene la Fiscalía derive que es, es sancionable porque hizo alguna conducta, cometió alguna conducta que esté tipificada”, comentó la consejera presidenta.

Una grabación del 16 de febrero muestra a la expresidenta del INE y a su contratista revisando en una libreta los montos que les tocarían de un contrato de 71 millones de dólares, vigente hasta 2031. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Recurso legal no presentará nombres en específico: Consejera presidenta

Cuando le preguntaron si la denuncia en cuestión presentarán nombres de funcionarios o exfuncionarios del INE, Blanca Cruz dijo que “no”, ya que será un recurso jurídico general, porque debe abarcar a cualquier colaborador.

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“No podemos presentar nombres, más bien es en la generalidad, porque debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o con algún señalamiento, porque, pues hemos visto, por ustedes, medios de comunicación, incluso algunos trascendidos, pues que es más de una persona la que puede estar señalada”, expuso.

ASF y OIC del INE ya tienen abiertas sus investigaciones

Además, recordó que ya hay investigaciones abiertas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como por el propio Órgano Interno de Control del INE.

“También hay investigaciones abiertas por la Auditoría Superior de la Federación, por el propio órgano interno de control y tendrán que investigar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y algunos de mis colegas, cuando han platicado con ustedes, hablaban de qué tipo de responsabilidad, incluso penal, se pudiera configurar. Pero no podemos tipificarla porque no somos la autoridad competente.

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“No podríamos señalar. Así es. No podríamos señalar ni un número de personas ni un listado preliminar, porque, insisto, tendríamos que poderlo abrir a cualquier revisión que hagan”, explicó.

A más tardar, mañana darán vista a la Fiscalía de Ernestina Godoy

Cabe señalar que la información que recibirá la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy podría ser enviada por el INE hoy mismo o máximo el próximo miércoles, se especificó.

Denise Dresser formalizó la solicitud de juicio político contra Guadalupe Taddei.

En resumen, el documento no llevará nombres, pero se referirá a la información que ha trascendido en medios de comunicación y que, a consideración de las 10 consejerías, amerita ser revisada.

Comienzan a rodear a Guadalupe Taddei por varios flancos, ya que las 10 consejerías del INE alistan dar vista a la FGR sobre los señalamientos de presunta corrupción e irregularidades durante la gestión de la exconsejera presidenta.

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