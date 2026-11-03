“Tony Montana”, hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU: “lamento profundamente mis acciones”

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Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio “El Mencho” Oseguera, fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pidió clemencia a la justicia de Estados Unidos mediante una carta personal dirigida al juez que debe dictar su sentencia. En el escrito, el acusado de 68 años admite sus errores y solicita que se considere su edad y su delicado estado de salud al momento de resolver su condena por narcotráfico.

La carta fue presentada como parte del memorando de sentencia que su defensa elevó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en el expediente 1:23CR00027-001 (BAH). La audiencia está programada para el 13 de noviembre.

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La carta de clemencia al Tribunal

En el documento, Oseguera se dirige directamente al juez con un tono de disculpa. “Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”, escribió.

El acusado, apela en la parte final de la carta directamente a su condición física y a su vínculo familiar. “Pronto cumpliré setenta años y padezco varias enfermedades crónicas. Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia”, señaló.

“Respetuosamente le pido al Tribunal compasión y misericordia. Si está dentro de la discreción del Tribunal, le pido que considere imponerme una sentencia que me dé la posibilidad de regresar con mi familia mientras todavía pueda formar parte de sus vidas”, agregó Oseguera Cervantes.

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El pedido de la defensa y el marco judicial

El abogado Frank A. Pérez, representante de Oseguera, presentó junto a la carta un memorando en el que solicita una pena de 240 meses (20 años) de prisión. El acusado enfrenta una pena mínima legal de 10 años por el Cargo 1 y una pena obligatoria consecutiva de cinco años por el Cargo 2, para un mínimo total de 15 años.

Tony Montana", hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU. Especial

Aunque las directrices consultivas de sentencia contemplan cadena perpetua, el Gobierno estadounidense se comprometió en el Acuerdo de Declaración de Culpabilidad a no solicitar una pena superior a 360 meses (30 años). La Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos (USPO) recomendó, por su parte, una pena total de 240 meses: 180 meses por el Cargo 1 y 60 meses por el Cargo 2.

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La defensa no objetó el contenido fáctico del Informe Presentencial ni las directrices calculadas por la USPO, y coincidió con la recomendación de 20 años como la opción “suficiente, pero no mayor de lo necesario” para cumplir los objetivos de sentencia establecidos en la legislación estadounidense.

Salud deteriorada y esperanza de vida limitada

El memorando sostiene que la salud del acusado es un factor relevante para definir la condena. Según el escrito, casi no existe posibilidad de que Oseguera sobreviva una pena de 30 años, y resulta “muy cuestionable” que pueda completar incluso los 20 años recomendados por la Libertad Condicional.

Los detalles específicos de sus diagnósticos médicos fueron omitidos del documento público. La defensa indicó que las afecciones del acusado están relacionadas con la edad, son progresivas y se espera que su deterioro continúe con el tiempo.

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En el año 2015 Tony Montana fue detenido cuando trato de hacerse pasar por comerciante de ropa (Foto: especial)

El escrito argumenta que una pena que podría ser sobrevivible para un acusado más joven y saludable se experimenta de forma distinta en el caso de un hombre de 68 años con múltiples afecciones crónicas y menor resistencia física.

Condiciones de reclusión en aislamiento

Desde su llegada a Estados Unidos, Oseguera permanece bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés) en la Cárcel de la Ciudad de Alexandria. Estas medidas lo mantienen en confinamiento solitario, con acceso considerablemente reducido a llamadas telefónicas, videollamadas, correspondencia escrita y visitas presenciales con su familia.

El memorando cita estudios especializados sobre los efectos del aislamiento prolongado. Según una de las fuentes referenciadas, el confinamiento solitario por más de 10 días puede causar depresión crónica y pensamientos suicidas. Otro estudio citado señala que el 50% de los suicidios de reclusos en Estados Unidos ocurre entre el 2% y el 8% de la población carcelaria que se encuentra en segregación solitaria.

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La defensa remarcó que el acusado está sometido a este régimen no por ninguna conducta indebida bajo custodia, sino únicamente por los requisitos de las SAM.

Consecuencias de ser un extranjero deportable

Debido a una orden de retención migratoria, a Oseguera se le negará cualquier componente de liberación anticipada, asignación a una casa de transición, colocación en un campamento penitenciario o los programas positivos disponibles para internos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que son ciudadanos estadounidenses.

La defensa solicitó que, independientemente de la duración de la pena, el Tribunal recomiende la asignación del acusado a una instalación médica de la BOP, como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, donde sus necesidades de salud puedan ser atendidas.

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Quién es Antonio Oseguera y su vínculo con “El Mencho”

Según el memorando, la participación de Antonio Oseguera en el narcotráfico fue “en gran medida circunstancial”, derivada de ser hermano de Nemesio Oseguera, fallecido este año en un enfrentamiento con autoridades mexicanas de seguridad. La defensa sostiene que, en términos prácticos, la conexión del acusado con la organización murió junto con su hermano.

Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano del "Mencho", fue detenido en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, por la Sedena y la FGR. (Cuartoscuro/DEA)

Oseguera nació en 1958 en una aldea rural cerca de Aguililla, Michoacán. Llegó a Estados Unidos a los 16 años y trabajó durante dos décadas en restaurantes italianos del distrito North Beach de San Francisco, donde se casó y formó una familia.

En 1996 fue arrestado y condenado a 63 meses de prisión por una conspiración federal de distribución de heroína. Al cumplir su condena en 2001, fue deportado a México, donde perdió su residencia permanente legal, su matrimonio y la posibilidad de ver crecer a sus hijos.

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Tras su regreso, sus hermanos menores, Juan y Nemesio, se establecieron en el narcotráfico mexicano. Con el tiempo, Antonio comenzó a recibir encargos relacionados con drogas por parte de su hermano Mencho y de los familiares políticos de este, conocidos como Los Cuinis.