Inés Gómez Mont impacta por asombroso cambio físico en Miami, pero pulsera de miles de dólares delata su fidelidad al lujo

El accesorio observado en la escena de la detención parece coincidir con un modelo Vintage Alhambra de Van Cleef & Arpels valuado en más de 100 mil dólares. (Especial)

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Después de casi cinco años lejos de los reflectores, Inés Gómez Mont volvió a aparecer en una imagen que no salió de una pantalla, una alfombra roja ni de sus redes sociales.

La FGR confirmó este 30 de octubre de 2026 que la expresentadora fue asegurada en territorio estadounidense por una orden de aprehensión vigente por su probable participación en defraudación fiscal equiparada, pero hubo un detalle que llamó más la atención de su detención en Miami, Florida.

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La FGR confirmó este 30 de octubre de 2026 la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos por presunta defraudación fiscal equiparada. (Crédito: FGR)

La primera imagen muestra a Gómez Mont con ropa casual y una pulsera valuada en 100 mil pesos que remite a las piezas de lujo que durante años formaron parte de su estilo.

Cinco años después, Inés Gómez Mont volvió a aparecer lejos de los reflectores

La imagen difundida tras su aprehensión muestra a una Inés Gómez Mont distinta a la conductora que durante años aparecía en eventos y programas de televisión.

Gómez Mont aparece con una blusa blanca de manga corta, una falda azul de mezclilla con volantes y tenis blancos .

El conjunto contrasta con los vestidos, zapatos y accesorios de diseñador que solía publicar antes de salir de la vida pública.

Su cabello luce recogido y su rostro aparece sin los elementos de producción que acompañaban muchas de sus fotografías previas.

El cambio frente a sus últimas publicaciones abrió comentarios sobre su aspecto físico , principalmente orientados a una baja de peso .

No hay elementos públicos para afirmar que se sometió a procedimientos estéticos o para hacer valoraciones sobre su cuerpo.

La FGR informó que la conductora será tratada como inocente mientras no exista una sentencia judicial.

Inés Gómez Mont reapareció en el ojo público tras casi cinco años de ausencia en la televisión y las redes sociales. (Especial)

Aunque la imagen no responde qué ocurrió durante los años en los que Inés Gómez Mont se mantuvo fuera de la vida pública, tiene peso porque sí marca su regreso involuntario a los reflectores.

Lejos de las fotografías cuidadas que solía compartir, esta vez reapareció en una escena que la muestra de manera menos producida y cambia por completo el contexto de su imagen pública.

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El detalle Van Cleef & Arpels de más de 100 mil pesos que acompañó a la exconductora en Miami

Aunque el atuendo era sencillo, un accesorio llamó la atención en la fotografía: una pulsera oscura y dorada que parece coincidir con el modelo Vintage Alhambra de cinco motivos de la firma francesa Van Cleef & Arpels.

La pieza que se observa en la muñeca de la expresentadora presenta cinco figuras de cuatro hojas , uno de los rasgos más reconocibles de la colección Alhambra .

El diseño combina oro amarillo con ónix negro , una piedra ornamental de tono oscuro. Cada motivo está rodeado por el borde de cuentas que distingue a la casa joyera.

Una pulsera con esas características aparece listada por la marca en México con un valor cercano a 103 mil pesos . El precio puede variar según el mercado, impuestos, disponibilidad y cambios de catálogo.

La colección Alhambra está asociada desde hace décadas con la idea de la buena suerte. Sus figuras, inspiradas en el trébol de cuatro hojas, se volvieron una de las señas más reconocibles de Van Cleef & Arpels.

Una pulsera de oro amarillo y ónix negro de la firma Van Cleef & Arpels alcanza un precio de catálogo de 103 mil pesos en México. (Captura de pantalla)

De esta manera, vista en una fotografía tomada en un momento ajeno a las pantallas, la pulsera se convirtió en el detalle que conectó aquella imagen con la vida de lujo que la exconductora dejó registrada.

El accesorio conecta con la vida de lujos que presumía en 2021

La pulsera no aparece aislada dentro de la imagen pública que Gómez Mont construyó antes de desaparecer de redes. Durante años, sus publicaciones dejaron ver accesorios de alta gama, ropa de edición limitada y bolsas de firmas internacionales.

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Las piezas más llamativas de su colección eran modelos de Hermès , entre ellos una Birkin Himalaya , una Kelly y una Mais Crocodile .

Las estimaciones sobre las bolsas que mostró apuntan a una suma que podría superar los 20 millones de pesos .

En sus atuendos también aparecían artículos de Chanel , Dior , Gucci , Balenciaga , Dolce & Gabbana , Givenchy y Balmain .

Una sudadera amarilla de Chanel creada en colaboración con Pharrell Williams fue una de las prendas que más llamó la atención en sus redes. Su precio se ubicaba entre 5 mil y 10 mil dólares, según referencias de mercado.

La colección de bolsas Hermès que la conductora exhibía en sus redes sociales supera un valor calculado en más de 20 millones de pesos. (Fotos: Instagram/@inesgomezmont)

Así, la nueva aparición de Inés reabre el archivo público de su vida lejos de la televisión y reúne dos versiones de la expresentadora: la ropa casual de un momento judicial y una joya que remite al gusto por las firmas de lujo que dejó documentado durante años.