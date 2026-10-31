Dónde está Víctor Manuel Álvarez Puga: la detención de su esposa Inés Gómez Mont reaviva su relación y situación

La exconductora fue aprehendida este 30 de octubre en Florida, mientras su esposo y socio continúa bajo reglas migratorias distintas. (Jesús Avilés/Infobae México)

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La detención de Inés Gómez Mont en Miami este 30 de octubre devolvió la atención a Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposo y socio en los expedientes que siguen abiertos en México.

A diferencia de la exconductora, el abogado fiscalista y empresario originario de Chiapas ya había sido detenido en Estados Unidos desde septiembre de 2025, aunque por un proceso migratorio que se extiende a más de un año.

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La captura de Inés Gómez Mont en Miami reactiva el seguimiento al caso legal de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. (Crédito: Instagram, FGR)

Desde entonces, su expediente avanza por una vía distinta a la de Gómez Mont: obtuvo libertad bajo fianza, debe portar un dispositivo de geolocalización y tenía una audiencia migratoria programada para noviembre de 2026.

Víctor Manuel Álvarez Puga pasó de un despacho fiscal a un proceso en Estados Unidos

Antes de que su nombre apareciera en las investigaciones federales, Víctor Manuel Álvarez Puga desarrolló su carrera en el ámbito de la asesoría legal y tributaria. Su perfil público creció tras su matrimonio con Inés Gómez Mont, celebrado el 3 de febrero de 2015.

Originario de Tuxtla Gutiérrez , fundó en 2000 el despacho Álvarez Puga y Asociados junto con su hermano Alejandro Álvarez Puga .

La firma ofrecía servicios de planeación fiscal , defensa fiscal , amparos, asesoría corporativa, asuntos mercantiles y gestión de recursos humanos.

El despacho llegó a tener presencia en más de 45 ciudades de México , de acuerdo con la información difundida sobre su actividad empresarial.

La pareja formó una familia con los hijos que ambos tuvieron en relaciones anteriores y con Bosco y María, nacidos durante su matrimonio.

Víctor Manuel Álvarez Puga fundó en 2000 la firma Álvarez Puga y Asociados junto con su hermano Alejandro Álvarez Puga. (RS)

El abogado dejó de mantener un bajo perfil en 2021, cuando las autoridades mexicanas obtuvieron órdenes de aprehensión contra él, Gómez Mont y otras personas vinculadas con un expediente por presuntas operaciones financieras irregulares.

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Su caso permanece abierto entre dos procesos distintos: uno migratorio en territorio estadounidense y otro penal que las autoridades mexicanas buscan llevar ante un juez.

ICE lo detuvo en Miami, pero obtuvo libertad bajo fianza

El caso de Álvarez Puga en Estados Unidos comenzó antes de la captura de Inés. El empresario fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, el 24 de septiembre de 2025 en Florida.

La detención estuvo relacionada con una irregularidad migratoria y no con una ejecución directa de las órdenes de captura emitidas en México.

Tras su arresto, fue llevado al Centro de Procesamiento Krome North , ubicado en el área de Miami , mientras se revisaba su estatus ante las autoridades migratorias.

La FGR informó en julio de 2026 que Álvarez Puga obtuvo libertad bajo fianza . Como condición, quedó obligado a portar un dispositivo de geolocalización .

El procedimiento migratorio seguía abierto y la última actualización oficial fijaba una audiencia para noviembre de 2026.

La FGR informó que Álvarez Puga obtuvo libertad bajo fianza sujeta a portar un dispositivo de geolocalización. (Infobae México / Jovani Pérez)

En este sentido, la diferencia es central: recibir una fianza no equivale a quedar libre de todo proceso. El empresario permanece sujeto a reglas impuestas por autoridades estadounidenses y a la espera de que su proceso defina si puede permanecer en el país o enfrentará una salida obligatoria.

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México pidió su extradición, pero Estados Unidos rechazó la detención provisional

El arresto migratorio de Víctor Manuel Álvarez Puga reactivó los intentos de México por llevarlo ante un juez. La solicitud formal de detención y extradición fue enviada a Washington el 4 de diciembre de 2025, cuatro años después de que se libraron las órdenes en su contra.

Las investigaciones mexicanas lo vinculan con un presunto esquema de empresas que habría simulado operaciones para canalizar recursos públicos.

El expediente incluye contratos por cerca de 2 mil 950 millones de pesos , otorgados entre 2016 y 2017 para servicios relacionados con centros penitenciarios federales.

Álvarez Puga enfrenta señalamientos por presunta delincuencia organizada , peculado , operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Es importante señalar que las imputaciones no constituyen una sentencia .

En mayo de 2026, autoridades mexicanas informaron que Estados Unidos rechazó la detención provisional con fines de extradición porque el delito de delincuencia organizada planteado en la solicitud no era considerado violento.

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos individuales en Estados Unidos a pesar del expediente conjunto que tienen en México. (Especial)

De esta manera, la negativa estadounidense no canceló el expediente mexicano ni resolvió la situación de Álvarez Puga. La detención de Inés Gómez Mont vuelve a reunir los nombres de la pareja en un mismo expediente: ambos vuelven a quedar ligados por las investigaciones abiertas en México, pero cada uno enfrenta sus propios procedimientos en Estados Unidos.

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