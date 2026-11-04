Morena sostiene que la noche más funesta del INE fue el fraude electoral de 2006

Vicente Fox afirmó que operó la sucesión presidencial de 2006 como la gerencia de una empresa para mantener al PAN en el poder. Crédito: Cuartoscuro.

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, cuestionó las declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención para que Felipe Calderón ganara la elección presidencial del 2006 y afirmó que ese proceso, junto con la compra de votos de 2012, representa una de las noches “funestas” del INE.

Vicente Fox reconoció en una entrevista publicada el pasado 1 de noviembre por The Objective que buscó mantener la Presidencia en manos del PAN durante la sucesión de 2006. El exmandatario sostuvo que trabajó para que Calderón fuera su sucesor, aunque admitió que expresarlo “no es muy democrático”.

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“En 2006 viene la siguiente elección, que hice que ganara Calderón”, declaró Fox al periodista español Juan Luis Cebrián. Añadió que se había planteado entregar el poder a un integrante de su partido: “Vicente, tú vas a dejar el poder a alguien del PAN. Así que empieza a trabajar”.

Montiel Reyes retomó esas expresiones durante una conferencia de prensa y reprochó que el expresidente hable de su actuación sin consecuencias. Para la dirigente morenista, Fox veía al país “como un negocio” y la Presidencia como una gerencia.

“Recientemente sale una entrevista de Fox, que impunemente anda por la vida declarando que sí, que él se entrometió”, afirmó. También señaló que esa forma de ejercer el poder pasó por encima del derecho ciudadano a decidir quién debía gobernar.

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Fox describió su estrategia para entregar el poder a Calderón

Vicente Fox describió un plan alterno para entregar la banda presidencial a Felipe Calderón en Los Pinos. Crédito: Cuartoscuro.

En la entrevista, Fox aseguró que le resultaba fundamental conservar la Presidencia para el PAN y comparó la sucesión política con la operación de un negocio. “Hay que operar un negocio y, para hacerlo exitoso, debe tener en mente a quién va a dejar esa empresa”, dijo.

El exmandatario sostuvo que Calderón ganó con una diferencia reducida y que Andrés Manuel López Obrador cuestionó el resultado. También afirmó que el entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE) probó “contundentemente” el triunfo del candidato panista.

Fox relató que él y Calderón prepararon una estrategia ante las movilizaciones alrededor del Congreso, donde se realizaría la toma de protesta. Según su versión, ambos contemplaron ingresar por una puerta trasera hacia el estacionamiento del recinto legislativo.

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El expresidente dijo que también diseñaron un plan alterno para realizar la entrega del poder en Los Pinos a medianoche. Afirmó que entregó la banda presidencial a Calderón en un salón, con integrantes de ambos gabinetes como testigos.

La dirigencia de Morena reprochó las posturas públicas de los exconsejeros electorales Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova. (Ariadna Montiel Reyes)

Montiel Reyes criticó que Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdoba se pronuncien sobre asuntos electorales. Acusó a Ugalde de haber dado paso a Calderón y sostuvo que ese resultado impidió que “la transformación” llegara al país desde 2006.

La presidenta de Morena dijo que la lucha de su partido por la democracia continúa y atribuyó las fallas institucionales a las personas que ocupan los cargos. “Morena siempre ha luchado por la democracia, y ha caminado con el pueblo. Esa lucha no se termina, y quien falla son las personas”, manifestó.

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Morena pide a la ASF investigar contratos y proveedores del INE

Morena solicitó a la ASF una investigación exhaustiva sobre presuntas redes de corrupción en contratos pasados y presentes del INE. EFE/ Mario Guzmán

Montiel Reyes también calificó de “indefendible” a Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE. Sostuvo que no falló la institución, sino la actuación de una persona que, según dijo, no se condujo bajo los principios que deben regir a los servidores públicos.

La dirigente planteó que la ASF investigue el pasado y el presente del instituto. Afirmó que en el INE se habría formado una red de corrupción durante varios periodos y vinculó esa presunta trama con el Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

También recordó que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) dejaron de ser elegidos en los Congresos estatales y pasaron a ser designados por consejeros electorales. Señaló que la impresión de boletas está vinculada con el área central del INE.

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La presidenta de Morena denunció la presunta creación de monopolios de proveedores durante la gestión de 15 años de Edmundo Jacobo Molina. REUTERS/Luis Cortes

Montiel Reyes mencionó a Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo del instituto durante 15 años. Aseguró que en ese lapso se formaron proveedores que llegaron a tener una condición monopólica y pidió que el asunto se resuelva de fondo.

La presidenta de Morena afirmó que el proceso electoral no está en riesgo y que las elecciones están garantizadas. “La democracia la construye el pueblo y la participación política del pueblo es lo más importante, la participación consciente”, expresó.

De acuerdo con el comunicado, entre 2014 y 2025 cinco empresas concentraron contratos del INE por 2 mil 461 millones de pesos: Cajas Graf, Formas Fines y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Montiel Reyes pidió que esos contratos sean investigados a fondo.

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