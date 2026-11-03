Caso César Jáuregui: panistas presionan para desclasificar la respuesta de EEUU al operativo en El Pinal

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)

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Movimiento Libertad para César Jáuregui entregó este martes una carta en la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para exigir que la dirigencia respalde al exfiscal de Chihuahua, detenido desde el 17 de octubre y procesado desde el 25 de ese mes por el delito de traición a la patria. Una de las acciones que tendría que realizar el PAN, según reveló a Infobae el abogado Luis Villegas Montes, integrante del equipo de defensa del exfiscal, es que la Presidencia de la República desclasifique el documento que el Gobierno de Estados Unidos envió sobre el caso.

“El PAN lo que tiene que hacer es cerrar filas y pedirle a la presidencia de la República que no intervenga, pedir al Poder Judicial que haya una verdadera autonomía del juez y pedir sobre todo que el documento que reservó la presidencia, en el cual el Gobierno de los Estados Unidos se comunica y en el que vienen los pormenores, se abra”, dijo Villegas Montes en entrevista.

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“Que la presidencia de la República abra este documento clasificado, que no pierda tiempo, porque es importante hacerlo ya, no cuando se le ocurra ni cuando se le antoje, que lo abran y que lo ponga a disposición del Ministerio Público”, declaró.

Villegas explicó que existen al menos tres frentes de acción paralelos: la desclasificación del documento estadounidense, la impugnación judicial de la vinculación a proceso y una eventual solicitud de medidas ante organismos internacionales de derechos humanos.

La exigencia para desclasificar el documento de Estados Unidos

Villegas Montes mencionó que es necesario que la Presidencia abra el documento reservado pero aclaró que no buscan que el contenido se haga público en su totalidad, sino que lo conozcan el juez de la causa, el Ministerio Público y la defensa.

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“No estamos pidiendo nada ilegal, nada fuera de orden, nada más que la presidenta tenga la decencia y el ánimo de presentar este documento a juicio, porque se ordenó su reserva y en el caso concreto nos afecta”, dijo Villegas Montes.

El abogado cuestionó el argumento de seguridad nacional utilizado por el Ejecutivo para mantener reservado el documento, al señalar que en el expediente está en juego “la vida y la libertad de una persona”.

(Crédito: PAN)

“A lo mejor ese documento exculpa a Jáuregui”, agregó.

El documento en disputa es, según la descripción de Villegas, una comunicación del Gobierno de Estados Unidos dirigida a la Presidencia de México en la que se detallan los pormenores del operativo. La Presidencia reservó ese informe invocando razones de seguridad nacional, argumentó que la defensa no niega como válido para la reserva administrativa, aunque insiste en que no debería impedir que el documento se incorpore al expediente judicial.

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“Que la presidenta tenga la decencia y el ánimo de presentar este documento a juicio, porque se ordenó su reserva y en el caso concreto nos afecta”, exigió el abogado defensor.

César Jáuregui ha reprochado a Maru Campos su respaldo pasado y le pide al PAN no repetir el silencio

En días pasados, Jáuregui mediante una carta dirigida a senadores, diputados federales, dirigentes, consejeros, militantes y simpatizantes del PAN en todo el país, Jáuregui recordó que cuando los acontecimientos de El Pinal pusieron bajo cuestionamiento político a la gobernadora Maru Campos, él salió a respaldarla: marchó, se manifestó públicamente y se sumó a la campaña #YoConMaru, cuya imagen, aseguró, todavía conserva en su perfil personal de redes sociales.

Meses después, el exfiscal reprocha a la mandataria haber hecho declaraciones en su contra que considera “falsas y desafortunadas”. Jáuregui reiteró que la dirigencia nacional del PAN, expresidentes del partido y expresidentes de la República se movilizaron en su momento para defender a Campos por el mismo asunto.

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El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

En la misma línea, el abogado Luis Villegas Montes, integrante del equipo de defensa, fue más directo al calificar la actuación de la gobernadora. “Porque ella es la que puso a Jáuregui y ella es la traidora”, afirmó en la entrevista. Agregó que esa percepción es generalizada en el estado: “Aquí en Chihuahua nadie cree que no sea una traidora, nadie cree que no haya traicionado a Jáuregui, nadie cree”.

El exfuncionario lamentó que, después de ese respaldo, la gobernadora haya realizado señalamientos que, según él, faltan gravemente a la verdad. Aunque afirmó que no responderá con agravios, pidió a los integrantes de su partido reflexionar sobre lo que ocurre en su contra. Villegas sostuvo que ese malestar se extiende entre las bases panistas: “Habemos muchos panistas inconformes por esa traición de María Eugenia a César”.

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El origen del caso: El Pinal y la acusación de traición a la patria

Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, fue detenido el 17 de octubre por la Fiscalía estatal, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Dos días después fue aprehendido por una orden federal relacionada con el delito de traición a la patria.

El 25 de octubre, un juez federal lo vinculó a proceso por ese delito y ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)

La acusación se originó en el operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un narcolaboratorio de metanfetaminas. En el operativo participaron dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes murieron junto al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y su escolta en un accidente ocurrido durante el regreso de la sierra, según la Fiscalía General de la República (FGR).

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Villegas calificó la acusación de traición a la patria como “difusa” y “evanescente”. Argumentó que los hechos consisten en cuatro agentes rodeados por decenas de elementos del Ejército y de la fiscalía, por lo que, a su juicio, no existe un riesgo real que sustente ese delito.