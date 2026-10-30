México

Capturan a Inés Gómez Mont en Florida: lleva años prófuga de la justicia mexicana

La detención de la conductora reabre el expediente por el presunto desvío de cerca de 3 mil millones de pesos junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)
La expresentadora habría sido arrestada en Estados Unidos después de más de cuatro años prófuga. (Foto: Instagram/@inesgomezmont)
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La historia de Inés Gómez Mont vuelve a colocarse bajo los reflectores, esta vez desde Florida, donde habría sido detenida este viernes 30 de octubre de 2026.

La expresentadora permanecía fuera del alcance de la justicia mexicana desde 2021, mientras enfrentaba órdenes de aprehensión por presuntos delitos financieros.

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Inés Gómez Mont habría sido detenida en Florida tras más de cuatro años fuera del alcance de la justicia mexicana. (Especial)
Inés Gómez Mont habría sido detenida en Florida tras más de cuatro años fuera del alcance de la justicia mexicana. (Especial)

La captura ocurre cuando el caso parecía haber tomado otra ruta. Apenas un mes antes, las fichas rojas de Interpol contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron retiradas, aunque las órdenes de aprehensión y las investigaciones de la FGR seguían vigentes en México.

La captura abriría una nueva etapa en el proceso contra Inés Gómez Mont

La detención ocurre después de más de cuatro años sin una ubicación pública confirmada de Gómez Mont. Durante ese tiempo, la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, permanecieron ligados a investigaciones federales abiertas en México.

  • La expresentadora enfrentaría una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones forman parte de un expediente que sigue abierto y no representan una sentencia definitiva.
  • Las indagatorias señalan un supuesto esquema de empresas utilizado para desviar recursos federales asignados a contratos de seguridad. El caso apunta a operaciones realizadas entre 2016 y 2017.
  • Las autoridades mexicanas investigan un posible desvío cercano a 3,000 millones de pesos. La cifra aparece como uno de los ejes del expediente que mantiene a la pareja bajo investigación.
  • Gómez Mont y Álvarez Puga habrían salido de México en septiembre de 2021. Desde entonces, su paradero permaneció sin confirmación pública, pese a los procedimientos legales promovidos desde el país.

La eventual entrega de Gómez Mont no sería automática. Su situación dependería de los cargos considerados por las autoridades estadounidenses, de su estatus migratorio y de las solicitudes que presente México ante las instancias correspondientes.

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