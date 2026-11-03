México

Reviven video de Paola Dalay con Vadhir Derbez: lo que hacía la influencer antes de conocer a José Eduardo

Surge viejo video de Paola Dalay con el hermano de José Eduardo Derbez antes de ser su pareja; esto es lo que se sabe de su vida

Fotografía dividida con Paola Dalay con ropa de encaje negro a la izquierda y Vadhir Derbez con gorra y camiseta blanca en la calle a la derecha
Paola Dalay aparece en un espacio interior frente a varias prendas y Vadhir Derbez posa al aire libre en una calle de Londres. (@vadhird @paodalay_2203)
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Un antiguo video de TikTok que Paola Dalay publicó en febrero de 2020 volvió a circular en redes sociales tras la separación de la influencer con José Eduardo Derbez, confirmada el pasado 1 de noviembre a través de sus cuentas de Instagram.

En el clip, Dalay hacía un dúo con un fragmento de Vadhir Derbez, quien decía la frase “oye, me gustas”, lo que generó especulaciones sobre un presunto interés romántico hacia su entonces futuro cuñado.

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El video formaba parte de una dinámica popular de TikTok que consistía en responder con un dúo a clips de otros usuarios. En la grabación original, Vadhir Derbez aparecía pronunciando esa frase, y Paola Dalay sumó su participación como parte de la tendencia viral del momento.

El clip de Paola Dalay y Vadhir Derbez resurgió en abril de 2025 y generó especulaciones

Paola Dalay hizo frente a rumores que la vinculan sentimentalmente con su cuñado, Vadhir Derbez.
(Foto: Captura de pantalla, TikTok)

El material no causó controversia cuando se publicó en 2020. Fue hasta abril de 2025 cuando el video volvió a circular entre los usuarios, quienes interpretaron la escena como una posible muestra de atracción de Dalay hacia Vadhir.

No existe confirmación de que la influencer haya tenido algún interés amoroso real en quien después se convirtió en su cuñado. Las versiones surgieron exclusivamente de interpretaciones de usuarios en redes sociales, sin declaraciones de los involucrados que las respalden.

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En ese mismo video, Paola Dalay se manifestó al respecto en el 2025 y respondió a la polémica de manera sarcástica: “Qué joya tenerlos tan preocupados por mi vida”, expresó la influencer.

Paola Dalay conoció a José Eduardo Derbez a finales de 2019

José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevan un poco más de un año de relación. (Foto: @paodalay_2203/ Instagram)
José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevan un poco más de un año de relación. (Foto: @paodalay_2203/ Instagram)

La relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez inició a finales de 2019 y principios de 2020, cuando él dio el primer paso en el cortejo. Fue así como la influencer comenzó a ganar notoriedad pública, al aparecer vinculada al hijo de Eugenio Derbez.

La pareja dio la bienvenida a su hija en junio de 2024. Durante los años de relación, Paola Dalay se consolidó como figura conocida en redes sociales a partir de su vínculo con la familia Derbez.

Qué hacía Paola Dalay antes de conocer a José Eduardo Derbez

Antes de su relación con José Eduardo Derbez, Paola Dalay ya tenía una trayectoria propia en el mundo digital. Se dedicaba a la creación de contenido y al modelaje, con un enfoque en moda y belleza.

Una mujer de cabello negro y ojos claros viste una camiseta blanca y mira a la cámara en un espacio interior con un espejo al fondo
Paola Dalay mira hacia la cámara durante la toma de un autorretrato en el interior de una habitación. (@paodalay_2203)

Paola Dalay desarrolló una faceta profesional vinculada a la industria de la belleza y colaboró con Anel et Chuy, un salón especializado en servicios estéticos con más de tres décadas de experiencia en extensiones, manicura, spa y estilismo integral.

En redes sociales ya compartía contenido sobre tendencias de moda, recomendaciones de belleza y propuestas de atuendos, además de colaboraciones con marcas del sector. Su actividad se centraba en la creación de contenido visual relacionado con imagen personal y estilo, lo que le permitió construir una audiencia antes de ganar mayor notoriedad pública.

Su nombre ganó mayor visibilidad en 2020, cuando comenzó su relación con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, pero ya contaba con comunidad propia en plataformas digitales: actualmente suma más de 1.8 millones de seguidores en TikTok, 937,000 en Instagram y 709,000 en Facebook.

La pareja confirmó su separación el 1 de noviembre

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su ruptura a través de un video publicado en Instagram, tras semanas de rumores. En la grabación, ambos aparecen vestidos de negro y con semblante serio.

Fue Paola Dalay quien tomó la palabra primero para anunciar la decisión conjunta de terminar la relación. El mensaje se dirigió tanto a sus seguidores como al público en general, sin que se revelaran los motivos específicos de la separación.

Paola Dalay fue captada con César Romo días antes del anuncio

Un día antes de confirmar su separación, Paola Dalay fue captada con el deportista César Romo. La influencer declaró que lo conoció una vez terminada su relación con José Eduardo Derbez, negando cualquier tipo de infidelidad.

Un hombre con gafas oscuras y una mujer con camisa blanca posan con gorras de béisbol en un evento público
César Romo y Paola Dalay asisten con gorras deportivas a una jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Instagram)

Con esta aclaración, Dalay buscó despejar versiones que vincularan el inicio de un nuevo romance con el periodo previo al fin de su relación con el actor.

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