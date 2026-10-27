México

Aumento salarial del 8% para trabajadores del IMSS iniciará hoy: Gobierno anuncia nuevos montos y prestaciones

El aumento surge como respuesta a las intensas movilizaciones que trabajadoras y trabajadores mantuvieron durante semanas para exigir mejoras laborales

Demonstrators take part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Demonstrators take part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
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El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló que el incremento salarial del 8% para trabajadoras y trabajadores del sistema de salud público será efectivo a partir de este martes 27 de octubre, luego de intensas movilizaciones donde el personal exigía mejoras en las condiciones laborales.

“A partir de hoy y mañana recibirán este incremento”, subrayó el funcionario desde Palacio Nacional durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde donde presentó el plan de acciones que consiste en 12 puntos para atender las demandas del IMSS y el IMSS-Bienestar.

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Robledo explicó que el ajuste beneficiaría a 504 mil personas trabajadoras en activo. El aumento se distribuirá con 4% al salario tabular y otro 4% a la ayuda de renta. Señaló que el incremento previamente aprobado era de 6.8%, pero se elevó a 8% tras las movilizaciones que trabajadoras y trabajadores sostuvieron durante semanas anteriores. El primer porcentaje implicaba un esfuerzo de 20 mil millones de pesos, mientras que el ajuste adicional presentado hoy tendrá un costo de 5 mil 229 millones de pesos.

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