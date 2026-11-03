Mochila de emergencia: Protección Civil descarta un riesgo inminente y explica el detrás de la recomendación

Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y un croquis de evacuación ilustran las medidas de preparación doméstica ante sismos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Coordinación Nacional de Protección Civil pide calma ante las dudas que surgieron por la campaña de la mochila de emergencia y sostiene que se trata de una medida habitual de prevención. La dependencia descarta que la difusión de estos insumos responda a un desastre inminente o a avisos relacionados con otros países.

El comunicado fechado este 3 de noviembre de 2026 señala que la dependenciaadscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantiene de forma permanente acciones para preparar a las familias frente a cualquier eventualidad.

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La autoridad federal llama a integrar los artículos necesarios con anticipación y sin alarmismo. La recomendación ocurre después de que publicaciones sobre el tema provocaron especulaciones y memes en redes sociales.

La CNPC explica el motivo de las publicaciones

En el documento difundido por la CNPC, la institución explica que sus campañas buscan fortalecer “la seguridad, el bienestar y la preparación de las familias mexicanas ante cualquier eventualidad”.

Una mochila con provisiones básicas en primer plano complementa la práctica de evacuación de una familia hacia el punto de reunión exterior durante un simulacro de sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia añade que las publicaciones sobre la mochila de emergencia son parte de “las acciones habituales de difusión para consolidar una cultura sólida de autoprotección y prevención compartida”.

El mensaje pide a la población conocer los insumos básicos de autocuidado y organizar con calma un Plan Familiar. También indica que estas guías se difunden de forma periódica junto con autoridades estatales de protección civil.

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“La difusión forma parte del trabajo continuo de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”, expone el comunicado de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La aclaración llega luego de que usuarios de redes sociales interpretaron como una señal de alerta una publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sobre la preparación de una mochila para emergencias.

La recomendación incluye agua, documentos y medicamentos personales

La CNPC sostiene que el propósito de estas medidas es ofrecer herramientas para la vida cotidiana y la tranquilidad dentro de los hogares. La idea es que cada familia identifique sus riesgos locales y reúna insumos de acuerdo con sus necesidades.

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La mochila puede contener agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos personales, un botiquín de primeros auxilios, una linterna, baterías, radio portátil, cargador externo para celular, copias de documentos y dinero en efectivo.

Una persona organiza una mochila de emergencia con provisiones básicas y botiquín frente a una ruta de evacuación residencial despejada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia federal advierte que la población debe tomar en cuenta si en su zona hay posibilidad de sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis o incendios forestales. La lista de artículos puede modificarse según el tipo de riesgo y las necesidades de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

Los memes surgen tras las especulaciones sobre un riesgo inminente

El llamado de las autoridades también abrió paso a bromas y teorías en plataformas digitales. Usuarios compartieron publicaciones sobre papel de baño, provisiones y supuestas advertencias que los gobiernos esconderían.

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La conversación alrededor de la mochila de emergencia es en un fenómeno internacional. Reino Unido lanzó el 22 de octubre de 2026 su campaña Be Ready, con la que recomienda a los hogares contar con suministros para resistir hasta 72 horas ante interrupciones de agua, electricidad o comunicaciones.

La Comisión Europea presentó desde marzo de 2025 una estrategia para que las familias puedan sostenerse durante las primeras 72 horas de una emergencia. Las acciones consideran desastres naturales, apagones, tormentas, inundaciones e incidentes cibernéticos.

La CNPC señala que su compromiso es acompañar a la sociedad con información “oportuna, constructiva y cercana”. El organismo insiste en que preparar una mochila de emergencia es una medida de prevención y autoprotección que debe hacerse con anticipación, no una alerta sobre un riesgo inmediato.

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