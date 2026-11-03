México

Escala conflicto entre Brianda Deyanara y Nicola Porcella: “Un día me canso y cuento de todo”

El mensaje, publicado el 2 de noviembre sin mencionar a nadie directamente, antecedió horas después a la amenaza del video comprometedor contra el conductor peruano

Todo comenzó la noche del 2 de noviembre, cuando Brianda publicó un mensaje breve en X: “Ya superame”. Composición/ IG
Todo comenzó la noche del 2 de noviembre, cuando Brianda publicó un mensaje breve en X: “Ya superame”. Composición/ IG
Guardar

Brianda Deyanara escaló su cruce con Nicola Porcella la madrugada del 3 de noviembre, cuando amenazó en X con difundir un video comprometedor del conductor peruano si no la dejaban en paz. El episodio se suma a una serie de indirectas que ambos se lanzaron en redes sociales durante los últimos días y revive meses de rumores sobre una relación sentimental entre ellos.

Todo comenzó la noche del 2 de noviembre, cuando Brianda publicó un mensaje breve en X: “Ya superame”. El tuit, sin mencionar a nadie de forma directa, acumuló 106 mil 900 visualizaciones, 117 respuestas y más de mil “me gusta” en pocas horas.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de la red social X con mensajes de texto de los usuarios Brianda y Estela Gomez, junto con métricas de interacción
Una captura de pantalla registra una publicación y respuestas en la cuenta de Brianda dentro de la red social X. (Brianda/X Captura de pantalla)

El pódcast que reavivó la tensión

Captura de pantalla de una red social con un video donde tres personas conversan sentadas en sillones frente a micrófonos en un estudio
También surgieron comentarios que varios usuarios interpretaron como críticas hacia la influencer, relacionados con supuestas actitudes distintas dentro y fuera de la casa. (Captura de pantalla/X/@complicesdeldesmadre podcast)

Poco antes de ese mensaje, se había estrenado un nuevo episodio del pódcast que conducen juntos Porcella y Wendy Guevara, con la exhabitante de La Casa de los Famosos México Gema Garoa como invitada.

Durante la conversación, Brianda fue mencionada de forma indirecta mientras se hablaba de su vínculo con Masad Altamimi dentro del reality. También surgieron comentarios que varios usuarios interpretaron como críticas hacia la influencer, relacionados con supuestas actitudes distintas dentro y fuera de la casa.

“¿Quién actuó en la casa? ¿Quién no es como tú crees para hacerse el bueno o la buena? Yo sé quién... Yo no quiero decir nada, porque ya estamos bloqueados de nuestros...”, dijo Porcella durante el episodio.

PUBLICIDAD

Lo que más llamó la atención de esas declaraciones fue que provinieron de él, pues en el pasado circularon versiones de que el conductor sentía celos por la cercanía entre Brianda y Altamimi, algo que Porcella negó en varias ocasiones.

La amenaza del video comprometedor

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X de la cuenta Brianda, con texto en español y contador de visualizaciones
Una publicación en la red social X de la usuaria Brianda expone un mensaje sobre grabaciones y menciones recibidas en la plataforma. (Brianda/X Captura de pantalla)

Los fragmentos del pódcast en los que se mencionaba a Brianda se viralizaron en redes sociales. Como respuesta, la influencer publicó varios mensajes en X que sus seguidores interpretaron como indirectas hacia Porcella.

Uno de esos mensajes generó mayor repercusión: Brianda aseguró que tenía en su poder un video comprometedor del conductor, el cual, según su versión, él mismo le habría enviado días antes en estado de ebriedad.

“Agradezcan que SIEMPRE he hablado bien y me he quedado callada, avisen que una más y hasta el video que me envió hace 4 días borracho sacó, déjenme tranquila”, escribió Brianda la madrugada del 3 de noviembre.

¿Qué está pasando entre Brianda Deyanara y Nicola Porcella? La influencer mexicana amenazó en redes sociales con exhibir un video comprometedor del conductor peruano, luego de que él hiciera comentarios interpretados como críticas hacia ella en un pódcast. El episodio se suma a meses de rumores sobre una relación sentimental entre ambos que nunca confirmaron de forma oficial.

En otro mensaje, Brianda le escribió directamente a Porcella: “NICOLA superaaaaa!!!! Ya te dijeron que te van a sacar la llamada que le hiciste borracho”.

Por el momento, Porcella no respondió públicamente a estas acusaciones puntuales ni a la amenaza de difundir el supuesto video.

El episodio del 2 de noviembre en redes

El tuit “Ya superame” recibió múltiples comentarios de seguidores que vincularon el mensaje directamente con Porcella. Entre ellos, una usuaria identificada como Estela Gómez escribió: “Jajaja al Nicola le queda no deja de mencionarte bb y se sabe”.

Brianda respondió a ese comentario con un mensaje más extenso: “un día me canso, y cuento de todoo, Dios me dejan a una tranquila en su silencio”. Esa publicación sumó 688 “me gusta” y más de 26.000 reproducciones.

Este intercambio del 2 de noviembre funcionó como antesala directa de la amenaza publicada horas después, en la madrugada del 3 de noviembre.

Meses de rumores entre ambos

El influencer Nicola Porcella reaccionó a la cena de Masad Altamimi y Brianda Deyanara junto a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México 2026
El influencer Nicola Porcella reaccionó a la cena de Masad Altamimi y Brianda Deyanara junto a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México 2026

La relación entre Brianda y Porcella comenzó a especularse en mayo de 2026, cuando el conductor reconoció que estaba conociendo a una chica mexicana tras ser visto con ella en Perú. “Me vinculan con una chica que he estado viendo, pero no es que... Sí, mexicana. Preciosa, guapa, la quiero mucho, pero no es pues que tengamos algo”, declaró en ese momento.

Brianda, por su parte, reveló que conocía a Porcella desde hacía aproximadamente cinco años. Aseguró que eran amigos, aunque no descartó que el vínculo pudiera evolucionar hacia algo más.

En agosto, la conductora Galilea Montijo insistió en el tema frente a cámaras durante el programa que ambos conducen, luego de mostrar imágenes de un incidente dentro de La Casa de los Famosos México en el que Altamimi empujó a Brianda. Porcella respondió: “Mi amiga, Briandita, Gali, es mi amiga, te lo juro, Gali. Somos muy amigos”.

En septiembre, durante una cena entre Brianda y Altamimi dentro del reality, Wendy Guevara le preguntó a la influencer si alguien la esperaba fuera de la casa. Brianda respondió que no, y Guevara lanzó comentarios que la audiencia interpretó como referencias directas a Porcella.

Consultado al respecto, el conductor pidió que dejaran de vincularlo con esa historia: “Ya lo he dicho tantas veces que hasta cansa decirlo. Cuenten esa historia, ya no me tienen que meter a mí. No tienen que dar a entender, porque mucha gente sí interpretó que era yo”.

Porcella reconstruyó el tipo de vínculo que mantuvo con Brianda antes de que ella ingresara al reality: “Yo no tuve nada formal con Brianda. La conocí, salimos un par de veces a comer, como es normal. Fuimos a otros sitios con amigos”. Fue tajante sobre el futuro de esa relación: “Con Brianda de verdad no tengo nada, no he tenido nada. Tampoco voy a tener”.

Brianda y Masad tras el reality

Nicola Porcella aclara la polémica de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
Nicola Porcella aclara la polémica de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

Semanas después de que terminara La Casa de los Famosos México, Brianda fue consultada sobre si estaba saliendo con Altamimi y respondió que sí, aunque aclaró que por ahora era “únicamente como amigos”.

Cuando le preguntaron si él tenía posibilidades de conquistarla, dejó abierta la puerta al romance con una respuesta que llamó la atención: “El que le echa ganas puede”.

Aunque no confirmaron un noviazgo formal, esas declaraciones mostraron que existía interés mutuo y que el vínculo entre ambos podía convertirse en algo más.

Porcella se perfila para Ring Royale 2

Cartel con varias personas caracterizadas con armaduras romanas, siluetas oscuras y el texto del evento Ring Royale II en la Arena Monterrey
El cartel promocional de Ring Royale II anuncia el evento del 14 de marzo en la Arena Monterrey con sus participantes caracterizados con armaduras de gladiadores. (X/ @_PonchoDeNigris)

Al margen de la polémica con Brianda, Porcella atraviesa un momento de exposición mediática por su incorporación a la cartelera de Ring Royale 2, el evento de boxeo organizado por Poncho de Nigris.

El anuncio se realizó el 1 de noviembre a través de redes sociales, con una lista de trece participantes confirmados. Junto a Porcella figuran Wendy Guevara, Marcela Mistral, Masad Altamimi, Óscar Burgos y Aquivaldo Mosquera, entre otros.

La segunda edición del evento se realizará el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, en Nuevo León, con una temática inspirada en la Antigua Roma. La venta de boletos comenzó el 4 de noviembre, aunque todavía no se confirmaron los cruces entre los participantes anunciados.

El regreso de Altamimi a la cartelera, uno de los nombres asociados a los rumores con Brianda durante su paso por el reality, coincide con esta nueva escalada de tensión entre la influencer y Porcella.

Temas Relacionados

Nicola PorcellaBrianda DeyanaraWendy GuevaraGema GaroaPodcastLa Casa de los Famosos MéxicoParejas de Famososredes socialesconflictomexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

El cantante tejano compite contra la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15, uno de los más observados de las elecciones intermedias. Su vínculo con México ha sido parte de la campaña

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por laLotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

Tres rivales están en el radar del tapatío ahora que es campeón mundial nuevamente

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

Detalles de la relación y comunicación entre el hijo de Ismael Zambada y quien fuera el padrino de bautizo de uno de sus hijos se reveló en la serie documental “La caída de El Mayo”

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

La agrupación expresó su inconformidad con la producción y cuestionaron la manera en que se abordó un episodio doloroso de su historia, relacionado con el abuso infantil

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

El gesto que le hizo El Vicentillo a su ‘compadre’ El Chapo al declarar en su contra en EEUU: “No es mi enemigo”

De Jalisco a Oaxaca: Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y Cártel de Guasave en solo dos semanas

Defensa de los Farías Laguna acusa contradicciones en la FGR por no investigar a Andy López Beltrán tras ser mencionado por testigo

Narco disfraces y falsos embolsados dejan 125 detenidos en Los Mochis y Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

De cantar “Desvelado” a buscar un lugar en el Congreso de EEUU: Bobby Pulido define hoy su futuro en la política de Texas

Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Nació por la adicción al juego y casi causa una tragedia en el espacio: Los datos más insólitos del sándwich en su día mundial

“Se fue de hocico”: Bellakath acusa a Yeri Mua de ‘rajarse’ y pone en duda su pelea en Ring Royale 2

DEPORTES

David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

Diego Simeone aclara el presente de Obed Vargas en el Atlético de Madrid: esto es lo que le hace falta al mexicano

Canelo Álvarez tendría 3 peleas en el 2027: estos son sus posibles rivales

México obtiene su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 dentro del Beisbol 5

Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”