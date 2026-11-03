Escala conflicto entre Brianda Deyanara y Nicola Porcella: “Un día me canso y cuento de todo”

Todo comenzó la noche del 2 de noviembre, cuando Brianda publicó un mensaje breve en X: “Ya superame”. Composición/ IG

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Brianda Deyanara escaló su cruce con Nicola Porcella la madrugada del 3 de noviembre, cuando amenazó en X con difundir un video comprometedor del conductor peruano si no la dejaban en paz. El episodio se suma a una serie de indirectas que ambos se lanzaron en redes sociales durante los últimos días y revive meses de rumores sobre una relación sentimental entre ellos.

Todo comenzó la noche del 2 de noviembre, cuando Brianda publicó un mensaje breve en X: “Ya superame”. El tuit, sin mencionar a nadie de forma directa, acumuló 106 mil 900 visualizaciones, 117 respuestas y más de mil “me gusta” en pocas horas.

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Una captura de pantalla registra una publicación y respuestas en la cuenta de Brianda dentro de la red social X. (Brianda/X Captura de pantalla)

El pódcast que reavivó la tensión

También surgieron comentarios que varios usuarios interpretaron como críticas hacia la influencer, relacionados con supuestas actitudes distintas dentro y fuera de la casa. (Captura de pantalla/X/@complicesdeldesmadre podcast)

Poco antes de ese mensaje, se había estrenado un nuevo episodio del pódcast que conducen juntos Porcella y Wendy Guevara, con la exhabitante de La Casa de los Famosos México Gema Garoa como invitada.

Durante la conversación, Brianda fue mencionada de forma indirecta mientras se hablaba de su vínculo con Masad Altamimi dentro del reality. También surgieron comentarios que varios usuarios interpretaron como críticas hacia la influencer, relacionados con supuestas actitudes distintas dentro y fuera de la casa.

“¿Quién actuó en la casa? ¿Quién no es como tú crees para hacerse el bueno o la buena? Yo sé quién... Yo no quiero decir nada, porque ya estamos bloqueados de nuestros...”, dijo Porcella durante el episodio.

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Lo que más llamó la atención de esas declaraciones fue que provinieron de él, pues en el pasado circularon versiones de que el conductor sentía celos por la cercanía entre Brianda y Altamimi, algo que Porcella negó en varias ocasiones.

La amenaza del video comprometedor

Una publicación en la red social X de la usuaria Brianda expone un mensaje sobre grabaciones y menciones recibidas en la plataforma. (Brianda/X Captura de pantalla)

Los fragmentos del pódcast en los que se mencionaba a Brianda se viralizaron en redes sociales. Como respuesta, la influencer publicó varios mensajes en X que sus seguidores interpretaron como indirectas hacia Porcella.

Uno de esos mensajes generó mayor repercusión: Brianda aseguró que tenía en su poder un video comprometedor del conductor, el cual, según su versión, él mismo le habría enviado días antes en estado de ebriedad.

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“Agradezcan que SIEMPRE he hablado bien y me he quedado callada, avisen que una más y hasta el video que me envió hace 4 días borracho sacó, déjenme tranquila”, escribió Brianda la madrugada del 3 de noviembre.

¿Qué está pasando entre Brianda Deyanara y Nicola Porcella? La influencer mexicana amenazó en redes sociales con exhibir un video comprometedor del conductor peruano, luego de que él hiciera comentarios interpretados como críticas hacia ella en un pódcast. El episodio se suma a meses de rumores sobre una relación sentimental entre ambos que nunca confirmaron de forma oficial.

En otro mensaje, Brianda le escribió directamente a Porcella: “NICOLA superaaaaa!!!! Ya te dijeron que te van a sacar la llamada que le hiciste borracho”.

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Por el momento, Porcella no respondió públicamente a estas acusaciones puntuales ni a la amenaza de difundir el supuesto video.

El episodio del 2 de noviembre en redes

El tuit “Ya superame” recibió múltiples comentarios de seguidores que vincularon el mensaje directamente con Porcella. Entre ellos, una usuaria identificada como Estela Gómez escribió: “Jajaja al Nicola le queda no deja de mencionarte bb y se sabe”.

Brianda respondió a ese comentario con un mensaje más extenso: “un día me canso, y cuento de todoo, Dios me dejan a una tranquila en su silencio”. Esa publicación sumó 688 “me gusta” y más de 26.000 reproducciones.

Este intercambio del 2 de noviembre funcionó como antesala directa de la amenaza publicada horas después, en la madrugada del 3 de noviembre.

Meses de rumores entre ambos

El influencer Nicola Porcella reaccionó a la cena de Masad Altamimi y Brianda Deyanara junto a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México 2026

La relación entre Brianda y Porcella comenzó a especularse en mayo de 2026, cuando el conductor reconoció que estaba conociendo a una chica mexicana tras ser visto con ella en Perú. “Me vinculan con una chica que he estado viendo, pero no es que... Sí, mexicana. Preciosa, guapa, la quiero mucho, pero no es pues que tengamos algo”, declaró en ese momento.

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Brianda, por su parte, reveló que conocía a Porcella desde hacía aproximadamente cinco años. Aseguró que eran amigos, aunque no descartó que el vínculo pudiera evolucionar hacia algo más.

En agosto, la conductora Galilea Montijo insistió en el tema frente a cámaras durante el programa que ambos conducen, luego de mostrar imágenes de un incidente dentro de La Casa de los Famosos México en el que Altamimi empujó a Brianda. Porcella respondió: “Mi amiga, Briandita, Gali, es mi amiga, te lo juro, Gali. Somos muy amigos”.

En septiembre, durante una cena entre Brianda y Altamimi dentro del reality, Wendy Guevara le preguntó a la influencer si alguien la esperaba fuera de la casa. Brianda respondió que no, y Guevara lanzó comentarios que la audiencia interpretó como referencias directas a Porcella.

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Consultado al respecto, el conductor pidió que dejaran de vincularlo con esa historia: “Ya lo he dicho tantas veces que hasta cansa decirlo. Cuenten esa historia, ya no me tienen que meter a mí. No tienen que dar a entender, porque mucha gente sí interpretó que era yo”.

Porcella reconstruyó el tipo de vínculo que mantuvo con Brianda antes de que ella ingresara al reality: “Yo no tuve nada formal con Brianda. La conocí, salimos un par de veces a comer, como es normal. Fuimos a otros sitios con amigos”. Fue tajante sobre el futuro de esa relación: “Con Brianda de verdad no tengo nada, no he tenido nada. Tampoco voy a tener”.

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Brianda y Masad tras el reality

Nicola Porcella aclara la polémica de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

Semanas después de que terminara La Casa de los Famosos México, Brianda fue consultada sobre si estaba saliendo con Altamimi y respondió que sí, aunque aclaró que por ahora era “únicamente como amigos”.

Cuando le preguntaron si él tenía posibilidades de conquistarla, dejó abierta la puerta al romance con una respuesta que llamó la atención: “El que le echa ganas puede”.

Aunque no confirmaron un noviazgo formal, esas declaraciones mostraron que existía interés mutuo y que el vínculo entre ambos podía convertirse en algo más.

Porcella se perfila para Ring Royale 2

El cartel promocional de Ring Royale II anuncia el evento del 14 de marzo en la Arena Monterrey con sus participantes caracterizados con armaduras de gladiadores. (X/ @_PonchoDeNigris)

Al margen de la polémica con Brianda, Porcella atraviesa un momento de exposición mediática por su incorporación a la cartelera de Ring Royale 2, el evento de boxeo organizado por Poncho de Nigris.

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El anuncio se realizó el 1 de noviembre a través de redes sociales, con una lista de trece participantes confirmados. Junto a Porcella figuran Wendy Guevara, Marcela Mistral, Masad Altamimi, Óscar Burgos y Aquivaldo Mosquera, entre otros.

La segunda edición del evento se realizará el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, en Nuevo León, con una temática inspirada en la Antigua Roma. La venta de boletos comenzó el 4 de noviembre, aunque todavía no se confirmaron los cruces entre los participantes anunciados.

El regreso de Altamimi a la cartelera, uno de los nombres asociados a los rumores con Brianda durante su paso por el reality, coincide con esta nueva escalada de tensión entre la influencer y Porcella.