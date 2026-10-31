México

Menos dinero para México en 2026: Hacienda reporta caída de los ingresos petroleros, ISR y del IEPS

La dependencia informó que el mes de septiembre fue en el que menos recursos pudo recaudar el gobierno federal

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Billetes de peso mexicano de 50, 100, 200 y 500 pesos junto con varias monedas dispersas sobre una mesa de madera.
La Secretaría de Hacienda reveló que cayeron los ingresos petroleros, del ISR y del IEPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los ingresos presupuestarios del sector público registraron una baja de 2.8 por ciento real anual durante los primeros nueve meses de 2026.

Mientras que solo en el mes de septiembre, la caída fue de 28.4 por ciento real anual por fuertes disminuciones en los recursos petroleros, menor recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

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Hacienda revela que cayeron los ingresos petroleros, los del ISR y del IEPS

La dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora detalló que los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en seis billones 304 mil 452.3 millones de pesos en el acumulado de enero a septiembre.

Mientras que solo en el noveno mes del año, los ingresos fueron de 643 mil 365.6 millones de pesos.

Además, la Secretaría de Hacienda reportó que los ingresos petroleros cayeron 80.9 por ciento real anual en septiembre, a 63 mil 961.8 millones de pesos. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, estos ingresos se ubicaron en 754 mil 365.6 millones de pesos, una contracción de 21.5 por ciento real anual.

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Pemex encabeza la caída de los ingresos

Cabe señalar que la disminución antes descrita fue encabezada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que sus ingresos registraron una caída de 86.8 por ciento real anual en septiembre y una contracción de 27.6 por ciento en el acumulado de enero a septiembre.

“En cuanto a los ingresos petroleros, después de cinco meses consecutivos de crecimiento, registraron una disminución de 21.5 por ciento en septiembre. Este resultado respondió principalmente a una base de comparación elevada asociada con la aportación extraordinaria que realizó el gobierno federal a Pemex en septiembre de 2025.

“Al excluir dicho efecto, los ingresos petroleros habrían aumentado 8.1 por ciento real en el acumulado. Estos apoyos forman parte de una estrategia para mejorar la situación financiera de Pemex y han contribuido a reducir el saldo de su deuda financiera, ampliar los plazos de vencimiento y fortalecer su liquidez”, explicó Amador Zamora.

El secretario de Hacienda Édgar Amador ofreció una conferencia de prensa para revelar estas cifras. Crédito: Hacienda
El secretario de Hacienda Édgar Amador ofreció una conferencia de prensa para revelar estas cifras. Crédito: Hacienda

Con lo anterior se busca liberar recursos para las actividades de exploración y producción, comentó el funcionario en la conferencia de prensa para dar a conocer los Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública al tercer trimestre de 2026.

IEPS también tropieza en septiembre de este año

En materia tributaria, la recaudación por IEPS registró un retroceso de 21 por ciento en septiembre, a 48 mil 619.8 millones de pesos. De manera acumulada, el impuesto presentó una caída real anual de 2.3 por ciento, con 502 mil 906.4 millones de pesos.

Dentro de este rubro destacó la disminución de 39 por ciento real anual en los recursos provenientes de gasolinas y diésel, a 24 mil 900 millones de pesos en septiembre. De forma acumulada, este concepto registró una reducción de 9.2 por ciento real anual, con 301 mil 977 millones de pesos.

Además, la SHCP reveló que de enero a septiembre de este año se han dejado de recaudar 80 mil millones de pesos por estímulos y subsidios del IEPS a combustibles.

“El IEPS presentó resultados diferenciados; en el caso del componente de gasolinas y diésel, la recaudación disminuyó 9.2 por ciento real debido a los estímulos fiscales aplicados desde julio para moderar el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles sobre los consumidores, los costos de transporte y producción”, expresó el funcionario federal.

ISR tampoco pudo ir al alza en lo que va de 2026

La recaudación del ISR registró una caída de 5.3 por ciento real anual en el periodo enero-septiembre, con 2.2 billones de pesos. En el noveno mes del año, el impuesto presentó una baja de 1.9 por ciento real anual, con 208 mil 351.6 millones de pesos.

Hacienda atribuyó la caída en los ingresos por ISR a menores pagos en las declaraciones anuales de personas morales realizadas en marzo.

“Traemos algunos rubros de ingreso que estamos por debajo de la meta, por ejemplo, el ISR debido a lo que mencionamos de alguna baja en la recaudación de ISR de personas morales, pero tenemos un muy buen desempeño por parte del IVA.

17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE
17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

“Tenemos un impacto en el tema de estímulos que también se va a reflejar parcialmente, por ejemplo, en el balance de Pemex; Pemex es uno de los beneficiarios del estímulo, entonces, una vez que ponemos todos estos elementos en el balance, también por el lado del gasto, tenemos algunos calendarios que van por debajo de la meta, otros por arriba, pero estamos conforme al programa”, explicó Édgar Amador.

Aún con las caídas, la SHCP se muestra optimista al cierre del año

A pesar de las distintas caídas en los ingresos presupuestarios, Hacienda sostuvo que la trayectoria va conforme al programa y dentro de la ruta para cerrar el año con un déficit de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como se tiene previsto.

“En lo que resta del ejercicio vamos a estar calibrando las cuentas del lado del ingreso y el gasto y creo que estamos en posición para cumplir con lo establecido en el programa y estar en 4.1 por ciento (del PIB), lo cual debe dar tranquilidad a analistas, a agencias y al mercado de que estamos dentro de lo programado en términos de la convergencia fiscal”, sentenció el funcionario.

Aunque el titular de Hacienda diga lo contrario, el cierre de año será complicado para México, sobre todo, porque entre enero y septiembre cayeron los ingresos petroleros, así como del ISR y del IEPS.

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