Profeco prepara operativo para proteger a los consumidores durante el Buen Fin 2026: módulos, línea de atención y página de precios

El 93.1% de las inconformidades presentadas en El Buen Fin fueron conciliadas por la Profeco. Crédito: X @Profeco

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó el dispositivo de vigilancia y atención que aplicará durante la 16ª edición de El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026. La campaña se combina este año con el Sorteo El Buen Fin del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que repartirá una bolsa de 500 millones de pesos entre consumidores y comercios.

Por primera vez en la historia del programa, la edición durará cinco días en lugar del tradicional fin de semana, al coincidir con el puente de la Revolución Mexicana. El lunes 16 de noviembre funciona como día de descanso obligatorio dentro de ese periodo extendido.

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Tips de buen fin de la Cámara de comercio de GDL (Cámara de Comercio/Facebook)

Qué es y cuándo se realiza El Buen Fin 2026

El Buen Fin es una campaña comercial impulsada por la Secretaría de Economía en coordinación con cámaras empresariales y autoridades fiscales. Busca incentivar el consumo interno mediante descuentos, promociones y facilidades de pago en comercios físicos y en línea.

Las fechas oficiales de esta edición son del viernes 13 al martes 17 de noviembre, con una duración de cinco días. A diferencia de ediciones previas, que iniciaban en jueves y concluían en lunes, este año el calendario se recorrió para aprovechar el fin de semana largo.

Los descuentos, porcentajes y condiciones de cada oferta dependen de cada establecimiento. No existe una rebaja generalizada ni obligatoria para todos los productos: cada comercio define sus propias promociones, siempre que respete el periodo autorizado del 13 al 17 de noviembre.

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Las categorías con mayor presencia suelen ser electrónica, electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, artículos para el hogar, viajes y servicios. Las ofertas pueden incluir descuentos directos, meses sin intereses y bonificaciones bancarias, según el método de pago elegido.

El dispositivo de Profeco para esta edición

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta durante una conferencia de prensa los reportes de la sección "Quién es Quién en los Precios". (Facebook/Profeco)

La dependencia despliega brigadas de verificación en comercios, habilitará módulos de atención en zonas de alta afluencia y refuerza su línea telefónica para resolver quejas en el momento. El objetivo es que los compradores tengan respaldo inmediato ante cualquier irregularidad en precios, publicidad o condiciones de venta.

Según informó Rocío Rubio Hermosillo, directora general de Oficinas de Defensa del Consumidor, del 13 al 17 de noviembre más de mil servidoras y servidores públicos, organizados en 350 brigadas, recorrerán el país para asesorar a los compradores y buscar soluciones inmediatas en los propios establecimientos.

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Para quienes necesiten presentar una queja o denuncia de forma presencial, la Profeco instalará 169 módulos de atención en las zonas de mayor afluencia comercial. También estará disponible el Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

La funcionaria subrayó que la participación de la Profeco es necesaria antes, durante y después de la campaña, no solo durante los días de descuentos. La presentación se realizó en el marco de la campaña “Negocios familiares”, en representación del procurador Iván Escalante.

Herramienta para comparar precios antes de comprar

La PROFECO es una institución encargada de defender los derechos de los consumidores. Créditos: X/@Profeco

La Profeco mantiene activo el sitio Quién es Quién en los Precios en El Buen Fin, una herramienta que permite consultar el costo de más de 490 productos monitoreados desde septiembre pasado. Con esos datos, el comprador puede verificar si una oferta representa un ahorro real o si el precio ya estaba inflado antes de la promoción.

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Rubio Hermosillo señaló que esta comparación permite a la ciudadanía decidir dónde conviene más adquirir un artículo o contratar un servicio, en lugar de guiarse únicamente por el porcentaje de descuento anunciado en tienda.

Vigilancia del comercio electrónico

La dependencia anticipó un crecimiento en las compras en línea durante esta edición. Por ello, realiza un monitoreo de tiendas web para revisar el cumplimiento de las promociones anunciadas y detectar posibles irregularidades en la publicidad.

A ese seguimiento se suma una revisión especial en redes sociales, pensada para canalizar los reportes que hagan los usuarios sobre ofertas falsas o condiciones poco claras en plataformas digitales.

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Rubio Hermosillo invitó a los proveedores participantes a ofrecer beneficios reales, comunicar con claridad sus promociones y cumplir lo que prometen. Añadió que las personas deben saber cuánto van a pagar, qué están comprando y en qué condiciones recibirán el producto adquirido.

Enfoque en micro y pequeñas empresas

El 93.1% de las inconformidades presentadas en El Buen Fin fueron conciliadas por la Profeco. Crédito: X @Profeco

Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, detalló que el enfoque de esta edición está puesto en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), para que tengan mayor participación, fortalezcan sus ventas y avancen en su digitalización.

Por su parte, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur México), afirmó que su organización trabaja en coordinación con la Profeco y las secretarías de Desarrollo Económico locales en operativos preventivos.

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Sorteo El Buen Fin del SAT: cómo participan los consumidores

El SAT organiza, de forma paralela, el Sorteo El Buen Fin, cuyo propósito es promover la formalidad fiscal y el uso de medios de pago electrónicos. Para esta edición destinó una bolsa total de 500 millones de pesos en más de 300,000 premios.

Para los consumidores, el organismo contempla una bolsa de 400 millones de pesos, repartida en 321,260 premios. No se requiere ningún registro previo: basta con que la compra cumpla las condiciones establecidas para quedar incorporada automáticamente al sorteo.

Los requisitos para participar como comprador son los siguientes:

Realizar una compra de 250 pesos o más en una sola operación.

Pagar con tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante.

Efectuar la compra en un establecimiento registrado en el portal oficial.

Realizar la operación entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026.

No todas las compras cuentan para el sorteo. Quedan excluidos los productos como vinos, licores, cervezas, cigarros, tabaco y medicamentos, así como artículos que atenten contra la salud, según las bases publicadas por el SAT.

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Entre los premios para consumidores destaca uno mayor de 250,000 pesos, además de 60 premios de 20,000 pesos y 150,100 premios de 500 pesos. El resto se distribuye en categorías con montos de hasta 15,000 pesos, de acuerdo con el comunicado SAT 62-2026, publicado el 28 de octubre.

Requisitos para que los comercios participen en el sorteo

La bolsa de 100 millones de pesos restante está dirigida a micro y pequeños comercios. El premio mayor para este segmento es de 260,000 pesos, además de 4,987 premios de 20,000 pesos cada uno, que se depositan directamente en la cuenta bancaria del establecimiento ganador.

Para participar, los negocios deben cumplir, a más tardar el 12 de noviembre, con los siguientes requisitos:

1. Registrarse en el portal oficial elbuenfin.org.

2. Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo y válido.

3. Tener habilitado el Buzón Tributario, con medios de contacto actualizados.

4. Contar con una Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales positiva.

5. Haber reportado ingresos acumulables de hasta cinco millones de pesos durante 2025.

6. Disponer de al menos una terminal punto de venta (TPV) activa.

7. Registrar al menos una venta de 250 pesos o más, con medios de pago electrónicos, entre el 13 y el 17 de noviembre.

Fechas clave del Sorteo El Buen Fin 2026

Los consumidores podrán verificar si su compra resultó ganadora con el número de su tarjeta. (Cuartoscuro/PROFECO| Gobierno de México)

El calendario completo del sorteo, según el minisitio oficial del SAT, es el siguiente:

12 de noviembre: fecha límite para que los comercios se registren en elbuenfin.org.

13 de noviembre: se publican los bancos y comercios participantes.

13 al 17 de noviembre: periodo para realizar compras válidas para el sorteo.

27 de noviembre: apertura de la consulta para saber si una compra o un comercio quedó incluido en el sorteo.

4 de diciembre, 12:00 horas: realización del sorteo en las oficinas centrales del SAT, en avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, Ciudad de México, con transmisión en vivo por YouTube.

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7 de diciembre: publicación de los listados de ganadores.

5 de enero de 2027: fecha límite para el depósito de los premios.

Los consumidores podrán verificar si su compra resultó ganadora con el número de su tarjeta. Los comercios deberán hacer esa consulta con su RFC, ambos desde el minisitio oficial del SAT.

Paso a paso para comprar de forma segura en El Buen Fin

Con base en las recomendaciones de la Profeco y los requisitos publicados por el SAT, estos son los pasos sugeridos antes de concretar una compra durante la campaña:

1. Verifica el precio previo. Consulta el sitio Quién es Quién en los Precios en El Buen Fin antes de comprar, para comparar el costo actual con el historial monitoreado desde septiembre.

2. Confirma que el comercio esté registrado. Revisa en el portal oficial de El Buen Fin si el establecimiento forma parte del programa, lo que también resulta necesario para participar en el sorteo del SAT.

3. Lee las condiciones de la oferta. Según la Profeco, el proveedor debe informar con claridad la disponibilidad, vigencia y condiciones de cada promoción antes de pagar.

4. Paga con tarjeta si buscas participar en el sorteo. La operación debe ser de 250 pesos o más, con tarjeta de crédito o débito de un banco participante, entre el 13 y el 17 de noviembre.

5. Guarda el comprobante de compra. El ticket o factura permite acreditar la operación ante cualquier reclamo posterior, además de servir como respaldo para una eventual verificación.

6. Revisa la publicidad en tiendas en línea. La Profeco monitorea sitios web y redes sociales en busca de promociones engañosas, por lo que conviene desconfiar de descuentos que no coincidan con la información del vendedor.

7. Evita compras urgentes sin comparar. Tomarse un momento para revisar precios y condiciones reduce el riesgo de pagar de más por un artículo que no tenía un descuento real.

Cómo presentar una queja o denuncia en los módulos de Profeco

Si durante la compra se detecta una irregularidad (precio inflado, publicidad engañosa o incumplimiento de una oferta), la Profeco habilita varias vías de atención directa:

1. Acude a un módulo de atención. La dependencia instalará 169 módulos en zonas de alta afluencia comercial del 13 al 17 de noviembre, atendidos por personal capacitado para recibir quejas.

2. Busca a una brigada en el establecimiento. Las 350 brigadas de verificación, integradas por más de mil servidores públicos, pueden intervenir directamente en el comercio para buscar una solución inmediata.

3. Llama al Teléfono del Consumidor. Los números 55 5568 8722 y 800 468 8722 están disponibles para orientación y para iniciar el proceso de queja sin necesidad de acudir de forma presencial.

4. Presenta tu comprobante de compra. El ticket, factura o comprobante de pago es el respaldo principal para que la Profeco pueda verificar la inconformidad.

5. Explica la irregularidad con claridad. Precisa si el problema es de precio, publicidad, incumplimiento de disponibilidad o condiciones distintas a las anunciadas.

6. Da seguimiento al caso. La directora de Quejas y Conciliación de la Profeco, Rosalba de la Peña Camacho, participó en la presentación del dispositivo, área encargada de dar continuidad a las inconformidades presentadas durante la campaña.

Para reportes vinculados a comercio electrónico, la Profeco indicó que también revisa los reportes que lleguen a través de redes sociales, además de los canales habituales de atención presencial y telefónica.

En la presentación del dispositivo también participaron René Guzmán García, administrador Central de Servicios Tributarios del Contribuyente del SAT; Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), y Daniella Martínez, vicepresidenta de Comercio Exterior de Concanaco-Servytur.