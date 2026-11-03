Ensalada de manzana cremosa: receta paso a paso lista en 15 minutos

La ensalada de manzana es uno de los platillos infaltables en las mesas mexicanas durante diciembre.
Aparece en las posadas, en la cena de Nochebuena y en el recalentado de Año Nuevo, siempre como acompañante del pavo o como postre ligero.
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Su origen se vincula con las cocinas familiares mexicanas, donde se adoptó la combinación de fruta y crema como una forma práctica de cerrar las comidas copiosas de la temporada.
Con el paso de los años, cada familia fue ajustando la receta con sus propios toques, pero la base de manzana, piña y un aderezo cremoso se mantiene intacta.
Receta de ensalada de manzana cremosa
La ensalada de manzana cremosa es una mezcla fría de fruta picada, frutos secos y un aderezo dulce a base de crema ácida y leche condensada. No requiere fuego ni horno, solo picar, mezclar y refrigerar.
El secreto está en preparar primero el aderezo. Al sumergir la manzana recién cortada directamente en la mezcla cremosa, la fruta queda protegida de la oxidación sin necesidad de ingredientes adicionales.
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Tiempo de preparación
El tiempo total activo es de 15 minutos, sin necesidad de cocción.
- Preparación activa (mezclar aderezo, picar fruta e integrar): 15 minutos.
- Refrigeración recomendada antes de servir: 1 hora (opcional)
Ingredientes
1. 8 manzanas medianas amarillas
2. 1 lata de leche condensada (387 gramos)
3. ½ litro de crema ácida entera
4. 1 lata chica de piña en almíbar, en cubos y bien escurrida
5. 100 gramos de nuez pecana picada
6. 50 gramos de pasitas, opcional
Cómo hacer ensalada de manzana cremosa, paso a paso
1. Vierte la crema en un tazón grande y agrega la lata completa de leche condensada.
2. Mezcla ambos ingredientes hasta obtener una consistencia suave y uniforme. Esta base cremosa es la que dará cuerpo y dulzor a toda la ensalada.
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3. Pela las manzanas si lo prefieres, o déjalas con cáscara, y córtalas en cubos medianos.
4. Incorpora los cubos de manzana al tazón con la crema de inmediato. Este paso es clave: la grasa de la crema evita que la fruta se oxide y se ponga oscura.
5. Agrega los cubos de piña bien escurrida al tazón.
6. Suma las pasitas y la mayor parte de la nuez pecana picada, reservando un poco para decorar.
7. Envuelve todos los ingredientes con una espátula, con movimientos suaves para no romper los cubos de fruta.
8. Decora la superficie con la nuez picada reservada.
9. Refrigera la ensalada por al menos 1 hora antes de servir, para que los sabores se concentren y quede bien fría, en caso de que la crema no esté lo suficientemente fría .
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10. Sirve directamente en un tazón o copas individuales.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 10 porciones como guarnición o postre individual.
Acompaña esta ensalada con pavo horneado, pierna al horno o bacalao, los platillos fuertes más comunes en la temporada y cena navideña mexicana.
Si buscas variarla, prueba sustituir la nuez pecana por nuez de Castilla o almendra fileteada, cambiar las pasitas por arándanos deshidratados, o agregar unos cubos de durazno en almíbar junto con la piña para darle un toque más frutal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Proteínas: 3 g
- Carbohidratos: 38 g
- Grasas: 11 g
- Fibra: 3 g
- Azúcares: 30 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La ensalada se conserva en un recipiente hermético dentro del refrigerador hasta por 2 días.
Si se prepara con un día de anticipación, conviene escurrir el exceso de líquido que suelte la manzana antes de servir, para mantener la textura cremosa del aderezo.
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