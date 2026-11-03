Aylín Mujica experimenta presunta manifestación de su hijo Mauro en Día de Muertos

La conductora relató que un apagón repentino en pleno set de televisión representó una respuesta a las señales que pedía tras la muerte de su hijo. (RS)

Guardar

La actriz Aylín Mujica asegura que recibió una manifestación de su hijo Mauro Menéndez durante una transmisión televisiva en vivo el 2 de noviembre.

El incidente ocurre a tres meses del fallecimiento del joven músico en la isla caribeña de Barbados. La intérprete cubana sostiene que el suceso representa una respuesta directa a sus peticiones personales de consuelo.

PUBLICIDAD

Durante la emisión, el foro sufrió una interrupción total del suministro eléctrico en el instante en que el elenco entregaba un arreglo floral a la conductora. El apagón coincidió con el momento en que las presentadoras recordaban la memoria de Menéndez.

Un sonido extraño acompañó la pérdida repentina de iluminación en las instalaciones del estudio. El corte de energía eléctrica desconcertó a la producción y al equipo técnico presente en la grabación.

El apagón en el foro durante la entrega de flores

Mujica compartió su testimonio a través de sus canales digitales oficiales para explicar lo sucedido ante la audiencia. La conductora describió el episodio como un hecho insólito dentro de un formato de televisión en directo.

PUBLICIDAD

En su mensaje, la presentadora afirmó que experimentó una fuerte conmoción por la coincidencia temporal del evento. La actriz explicó que el personal del programa manifestó gestos de afecto hacia ella minutos antes del corte energético.

Las integrantes del elenco rodeaban a la presentadora para expresarle solidaridad por su proceso de duelo. En esa fracción de tiempo, la actriz externó que su hijo permanece a su lado de forma constante.

La pantalla quedó a oscuras mientras las conductoras intercambiaban un abrazo colectivo. La artista señaló que un fallo técnico de esa magnitud carece de antecedentes comunes en emisiones al aire.

PUBLICIDAD

La conductora describió el episodio como un hecho insólito dentro de un formato de televisión en directo. (Captura de pantalla: La Mesa Caliente)

La convicción de una respuesta espiritual

La conductora insistió en que su deseo era corroborar la cercanía espiritual de su hijo, Mujica declaró en su mensaje grabado: “Llevo tres meses pidiéndole a mi Mau querido que de alguna manera me dé una señal”.

La actriz explicó que la fecha de la transmisión guarda un significado particular por tratarse de la conmemoración tradicional de los fieles difuntos. La actriz descartó que el desperfecto técnico responda a un evento fortuito.

Frente a sus seguidores, Mujica expuso su interpretación: “Las casualidades no existen y siento que fue algo que sucedió”. La artista sostuvo que el apagón llevaba un mensaje explícito para confirmarle la compañía de Mauro.

PUBLICIDAD

La presentadora subrayó que asume el momento como una confirmación íntima: “Mamá, aquí estoy”.

La actriz detalló en su video que prefiere mantener presente el recuerdo de su hijo sin conjugar verbos en tiempo pasado.

La conductora insistió en que su deseo era corroborar la cercanía espiritual de su hijo. (@aylinmujic)

Las dedicatorias y mensajes de duelo en plataformas digitales

Desde el fallecimiento del productor musical, la presentadora ha difundió cartas abiertas y homenajes en sus perfiles oficiales. Los mensajes exponen las dificultades que enfrenta durante la cotidianidad y el vacío que deja la ausencia física de su hijo.

En una de sus publicaciones más difundidas, la actriz compartió una serie fotográfica familiar acompañada de una frase directa sobre su dolor: “Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele”.

PUBLICIDAD

La intérprete cubana recurrió a piezas musicales y memorias gráficas para mantener vivo el vínculo con Mauro. En esos mismos espacios digitales manifestó de manera reiterada su necesidad de percibir señales de Mauro: “Quisiera un abrazo tuyo para recordarle a mi alma que sigues aquí”.

Las reflexiones de la conductora acumulan miles de interacciones y muestras de apoyo por parte de seguidores y colegas del medio artístico. Mujica utiliza estas plataformas como un canal abierto para exteriorizar su luto.

Aylín Mujica dedicó un mensaje en Instagram a tres meses del fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez. (IG: aylinmujic)

Las circunstancias del deceso de Mauro Menéndez

Mauro Menéndez perdió la vida a los 30 años el 16 de julio en Barbados. El joven desarrolló una carrera artística dentro del género de la música electrónica bajo el seudónimo MAAHEZ.

PUBLICIDAD

El dictamen forense emitido por las autoridades sanitarias de la isla caribeña concluyó que el deceso respondió a un fallo multiorgánico derivado de una neumonía avanzada. El deterioro físico se agravó tras abordar un vuelo internacional con problemas respiratorios previos.

La autopsia médica descartó intoxicaciones asociadas al consumo de dispositivos de vapeo. El expediente determinó que la presión atmosférica de la cabina aérea intensificó la afección pulmonar del productor musical.

Mauro Menéndez perdió la vida a los 30 años el 16 de julio en Barbados. (ig/maahez)

Durante su estancia en la playa de la isla, el joven sufrió crisis convulsivas y un posterior colapso cardiaco. Los médicos locales aplicaron maniobras de reanimación en siete ocasiones antes de declarar la pérdida de signos vitales.

PUBLICIDAD

Las cenizas del artista descansan en el Cementerio Submarino Neptuno, un complejo ceremonial ubicado en los arrecifes artificiales frente a las costas de Florida. La familia seleccionó este espacio con figuras ornamentales y fauna marina para cumplir la última voluntad del productor.

Tras compartir su testimonio en plataformas digitales, la actriz continúa con sus compromisos laborales en la cadena hispana, mientras la familia concluye los trámites para la ceremonia privada en territorio estadounidense.