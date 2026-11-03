Buen Fin 2026: cuándo inicia y cómo registrarte para participar en el concurso en el que puedes ganar hasta 250 mil pesos

Varios compradores recorren los pasillos de una plaza comercial que exhibe carteles con anuncios de descuentos por la campaña del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Como bien sabemos el Buen Fin es una campaña comercial nacional en la que negocios físicos y tiendas en línea ofrecen descuentos, promociones y facilidades de pago y donde participan desde grandes cadenas hasta Pymes registradas.

Este año, es decir, la edición de 2026, inicia el viernes 13 de noviembre y termina el martes 17 de noviembre. Por primera vez tendrá una duración de cinco días y abarcará el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

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Su objetivo central es impulsar el consumo interno, elevar las ventas de los comercios y apoyar la actividad económica. Este año, la Secretaría de Economía señala un enfoque particular en las MiPymes, con la intención de fortalecer sus ventas y procesos de digitalización.

En paralelo, el SAT realizará un concurso conocido como el Sorteo El Buen Fin iniciativa que busca promover la formalidad fiscal y el uso de pagos electrónicos entre consumidores y negocios participantes.

Las promociones no son obligatorias ni uniformes: cada establecimiento define los descuentos, productos participantes, vigencia y condiciones. Profeco recomienda comparar precios antes de comprar mediante su plataforma Quién es Quién en los Precios en El Buen Fin.

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Es por eso que aquí te contamos cómo puedes participar ya sea como comerciante o como consumidor.

Un grupo de compradores camina con bolsas a la salida de una tienda de ropa decorada con globos durante la campaña comercial del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es el Sorteo El Buen Fin que promete hacerte ganar hasta 250 mil pesos

Como mencionamos antes el Sorteo El Buen Fin es una dinámica del SAT que premia a personas que compran con tarjeta de crédito o débito durante El Buen Fin, así como a comercios participantes. Busca incentivar el uso de pagos electrónicos, la formalidad fiscal y el consumo.

Para 2026, el SAT anuncia una bolsa total de 500 millones de pesos por lo que las personas consumidoras pueden ganar hasta 250 mil pesos mientras que los micro y pequeños comercios hasta 260 mil pesos.

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Cómo participar como consumidor

No necesitas registrarte. Tu compra entra de forma automática si cumple estos requisitos:

Haz una compra mínima de 250 pesos .

Compra entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026 .

Paga con tarjeta de crédito o débito de un banco participante.

Compra en un establecimiento registrado en El Buen Fin.

El sorteo se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas. A partir del 7 de diciembre se podrán consultar los resultados. Los premios se depositarán en la tarjeta con la que se hizo la compra ganadora.

Cómo participar como comercio

Los micro y pequeños negocios deben registrarse en elbuenfin.org a más tardar el 12 de noviembre de 2026. También necesitan:

RFC activo y válido.

Buzón Tributario habilitado, con medios de contacto actualizados.

Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Ingresos acumulables de hasta 5,000,000 pesos en 2025.

Terminal punto de venta activa.

Al menos una venta de 250 pesos o más pagada con medios electrónicos entre el 13 y el 17 de noviembre.

Desde el 27 de noviembre de 2026, consumidores y comercios podrán revisar si su operación participa: los compradores, con el número de tarjeta; los negocios, con su RFC.

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Varias personas caminan con bolsas de compras frente a las tiendas de un centro comercial decorado con pancartas de la campaña de descuentos del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para aprovechar El Buen Fin sin gastar de más

Define un presupuesto máximo. Separa primero el dinero para renta, comida, servicios, deudas y ahorro. Compra solo con el monto que quede disponible, sin usar dinero destinado a gastos básicos. Haz una lista de compras y respétala. Distingue entre lo necesario y lo deseable. Si un artículo no estaba previsto antes de ver la promoción, vale la pena esperar al menos 24 horas antes de pagarlo. Compara el precio final, no solo el porcentaje de descuento. Revisa el mismo producto en varias tiendas y toma en cuenta envío, instalación, garantía, seguros y cualquier cargo adicional. Profeco recomienda consultar el historial mediante Quién es Quién en los Precios. No confundas meses sin intereses con dinero extra. Suma las mensualidades que ya pagas y agrega la nueva. Si el total no cabe con holgura en tu presupuesto mensual, no tomes la promoción. Usa meses sin intereses para bienes duraderos. Una computadora, celular o refrigerador puede tener sentido a plazos si su vida útil supera el periodo de pago. Evita diferir gastos cotidianos, ropa o artículos que se consumen rápido. Revisa la fecha de corte y la fecha límite de pago de tu tarjeta. Así sabrás cuándo se reflejará el cargo y podrás planear el pago. Cubrir solo el mínimo puede generar intereses y hacer más cara la compra. Verifica existencias, plazos de entrega y políticas de devolución. Antes de pagar, confirma si el producto está disponible, cuándo llegará, qué incluye la garantía y bajo qué condiciones puedes cambiarlo o devolverlo. Compra en sitios seguros. En línea, entra desde la página oficial del comercio; evita links recibidos por mensajes o redes sociales. Revisa que la dirección use https , conserva confirmaciones de compra y no compartas códigos de seguridad o contraseñas. Guarda tickets, facturas y capturas de la oferta. Son útiles si el comercio no respeta el precio, hay un cargo incorrecto o necesitas presentar una queja ante Profeco. Si no lo necesitas y no puedes pagarlo, la oferta no conviene. Ahorrar ese dinero puede ser una mejor decisión que adquirir una deuda por una promoción temporal.