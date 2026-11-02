El CCE pide una designación transparente para la nueva presidencia del INE

El empresariado solicitó proteger los contrapesos internos y el mecanismo de deliberación colegiada dentro del instituto electoral. (Foto: X/@BlancaYCG)

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió que la designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sea transparente, verificable y basada en criterios objetivos para fortalecer la confianza ciudadana, de acuerdo con un posicionamiento difundido este 2 de noviembre.

Llamó el organismo empresarial a la Cámara de Diputados a elegir perfiles con trayectoria electoral, capacidad técnica y probidad, por encima de consideraciones políticas. También solicitó revisar las disposiciones legales para asegurar la continuidad operativa del INE y fortalecer sus mecanismos internos de deliberación y toma de decisiones colegiadas.

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La petición ocurre rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán más de 19 mil cargos, entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas.

El CCE señaló que el INE y sus 16 mil colaboradores tendrán una función determinante para la vida democrática del país, la certeza jurídica, la estabilidad política y las condiciones para la inversión.

Senador de Morena pide investigar presuntas irregularidades de Guadalupe Taddei y otros directivos

Óscar Cantón Zetina sostuvo que las pesquisas deben establecer responsabilidades individuales por las anomalías señaladas en el órgano electoral. FOTO: CORTESÍA INE/CUARTOSCURO.COM

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, pidió investigar las presuntas irregularidades en el INE y sostuvo que, si se acredita la responsabilidad de Guadalupe Taddei y otros directivos, las autoridades deberán imponer las sanciones penales correspondientes, incluida la prisión. El legislador afirmó que la renuncia de la entonces consejera presidenta no debe detener las indagatorias ni sustituir un eventual castigo.

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Taddei presentó su renuncia a la presidencia del instituto el pasado 25 de octubre, en medio de señalamientos por presuntas anomalías en contrataciones y posibles conflictos de interés. El senador planteó además revisar la reforma electoral que eliminó la colegialidad del organismo, aunque descartó que una modificación tenga efectos en los comicios de 2027.

El legislador describió el momento que atraviesa la autoridad electoral como una crisis que puede profundizar la pérdida de confianza ciudadana. Aun con los cuestionamientos, sostuvo que el instituto debe mantener su operación y preservar su función como organizador de las elecciones.

Cantón Zetina pide investigar a Taddei y a otros directivos

Cantón Zetina propuso revisar la reforma que eliminó la colegialidad del organismo electoral, aunque descarta efectos para las elecciones de 2027. (Archivo Infobae)

El senador señaló que las indagatorias deben determinar si existieron responsabilidades individuales dentro de la estructura directiva. Si las autoridades comprueban conductas irregulares, deberán proceder conforme a la ley, afirmó.

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“Lo que tenemos que reconocer es que hay una verdadera crisis en el Instituto Nacional Electoral. Eso nadie puede ocultarlo”, expresó al referirse a la salida de Taddei.

Al abordar la posible responsabilidad de la exconsejera presidenta y otros funcionarios, Cantón Zetina declaró: “Si la señora Taddei es responsable y veinte más de los puestos directivos, hay que refundirlos en la cárcel”.

El legislador rechazó que la salida de una persona del cargo sea suficiente para cerrar el caso. Insistió en que las renuncias no eliminan la obligación de esclarecer las presuntas irregularidades ni de sancionar las conductas que eventualmente se acrediten.

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“Pero no nada más creer que esto con el perdón de que te vas, no. Tiene que haber un castigo verdaderamente ejemplar”, afirmó.

Alito Moreno exige a Morena dar la cara por la renuncia de Taddei y acusa red de corrupción en el INE

El senador Alejandro Moreno emite un mensaje en video sobre el partido Morena y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. A lo largo del mensaje audiovisual se intercalan grabaciones de conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador sobre la designación en el órgano electoral y se señalan presuntas irregularidades administrativas.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno acusó a Morena de ser responsable de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y le exige “dar la cara” por las presuntas irregularidades que derivaron en la renuncia de la exconsejera. La controversia ocurre mientras la Auditoría Superior de la Federación anuncia una investigación de oficio por posible uso indebido de recursos públicos.

Moreno sostuvo que Morena y Taddei habrían construido una estructura de corrupción y tráfico de influencias para intervenir en los comicios de 2027. Según el líder priista, esa presunta red habría operado en más de 20 entidades mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización.

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El senador difundió un mensaje en video sobre Morena y la entonces consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. La grabación intercala fragmentos de conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la designación de integrantes del órgano electoral, así como señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas.

Pidió el priista que la salida de Taddei no cierre las indagatorias sobre contratos, proveedores y la colocación de funcionarios. También afirmó que Taddei, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y La Barredora “son Morena”.

ASF tiene una investigación sobre presuntas irregularidades en el INE

El titular de la ASF dio a conocer el procedimiento que siguieron con el caso de la auditoría realizada por las fallas durante el examen de ingreso a la UNAM realizado en línea. (Crédito: Cámara de Diputados)

La ASF mantiene una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en el INE y otros organismos electorales, luego de que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8,870 millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026. La revisión, dada a conocer el pasado 30 de octubre, también abarca a proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.

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Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación, informó que de ese monto total, 3 mil 790 millones de pesos fueron ejercidos por organismos electorales locales. Los contratos bajo revisión superan los 8 mil millones de pesos.