Morena pide cárcel para Guadalupe Taddei en caso de existir pruebas: también plantea revisar la reforma del INE

Óscar Cantón Zetina exigió investigar hasta las últimas consecuencias las presuntas irregularidades en el INE.

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El senador Óscar Cantón Zetina también planteó revisar la reforma electoral que eliminó la colegialidad del instituto, aunque aclaró que cualquier modificación no aplicaría para las elecciones de 2027.

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, pidió que se investiguen hasta las últimas consecuencias las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que, si se comprueba la responsabilidad de Guadalupe Taddei y otros funcionarios, deben recibir sanciones penales, incluida la prisión.

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El legislador consideró que el organismo atraviesa una crisis que debe atenderse para evitar un deterioro institucional y una mayor pérdida de confianza ciudadana.

Además, respaldó la necesidad de realizar una depuración interna y aplicar castigos ejemplares a quienes resulten responsables.

Cantón Zetina sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei no debe cerrar las investigaciones. Crédito: X / @INEMexico

Las declaraciones ocurren después de la renuncia de Taddei a la presidencia del INE, presentada el 25 de octubre de 2026, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

Óscar Cantón Zetina advierte crisis de confianza en el INE

Cantón Zetina afirmó que la situación del instituto electoral no puede ignorarse y que es necesario esclarecer los hechos relacionados con su administración.

“Lo que tenemos que reconocer es que hay una verdadera crisis en el Instituto Nacional Electoral. Eso nadie puede ocultarlo”, expresó el senador al referirse a la salida de la consejera presidenta.

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El legislador sostuvo que, pese a los problemas que enfrenta, el INE debe conservar su funcionamiento institucional y evitar que los cuestionamientos afecten su credibilidad.

Óscar Cantón Zetina reconoció que el INE atraviesa una crisis que podría afectar la confianza ciudadana. (Foto: X/@BlancaYCG)

En ese sentido, insistió en que las investigaciones deben avanzar para determinar si existieron responsabilidades individuales.

Señaló que, si se acredita la participación de Taddei y de otros integrantes de la estructura directiva en posibles irregularidades, las autoridades deberán proceder conforme a la ley.

“Si la señora Taddei es responsable y veinte más de los puestos directivos, hay que refundirlos en la cárcel”, declaró.

Morena exige sanciones por presuntas irregularidades en el INE

El senador también rechazó que la renuncia de la exconsejera presidenta sea suficiente para cerrar el caso.

Morena pidió investigar hasta las últimas consecuencias las presuntas irregularidades en el INE.

A su juicio, la salida de los funcionarios involucrados no sustituye la obligación de investigar y, en su caso, sancionar las conductas que se comprueben.

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Durante sus declaraciones, insistió en que no debe darse por concluido el asunto únicamente porque una persona dejó el cargo.

“Pero no nada más creer que esto con el perdón de que te vas, no. Tiene que haber un castigo verdaderamente ejemplar”, afirmó.

Entre los puntos planteados por el legislador destacan:

Investigar las presuntas irregularidades en la administración del INE.

Determinar si Guadalupe Taddei y otros funcionarios incurrieron en responsabilidades.

Aplicar sanciones conforme a los resultados de las investigaciones.

Revisar la estructura interna del organismo y sus mecanismos de decisión.

Recuperar la confianza pública en la autoridad electoral.

Los señalamientos no equivalen a una determinación judicial de culpabilidad.

La eventual imposición de sanciones dependerá de las investigaciones y de los procedimientos correspondientes.

Las investigaciones buscan esclarecer los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el INE. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Plantean una depuración profunda de la estructura electoral

Cantón Zetina también respaldó la necesidad de revisar la permanencia y actuación de funcionarios del instituto. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una limpieza interna, respondió afirmativamente y reiteró que las medidas deben ir más allá de los cambios de personal.

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El senador sostuvo que la institución debe ofrecer garantías de seriedad y transparencia, de modo que su actuación no quede sujeta a sospechas sobre el manejo de recursos o las decisiones administrativas.

La crisis se desarrolla mientras el organismo revisa su estructura directiva y sus procedimientos de contratación. Tras la salida de Taddei, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional y anunció medidas para mantener la operación institucional.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio relacionada con los procedimientos de licitación del INE. Hasta la información disponible, no se había reportado una resolución definitiva que acreditara responsabilidades individuales por esas presuntas irregularidades.

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El senador de Morena pidió revisar la permanencia de los funcionarios que ocupan cargos directivos. Crédito: INE

Morena propone revisar la reforma del INE, pero después de 2027

Además de exigir sanciones, Cantón Zetina planteó revisar y, si es necesario, modificar la reforma que eliminó la colegialidad en el instituto electoral.

El legislador consideró que debe evaluarse si los cambios permiten consolidar un organismo transparente y con credibilidad. En caso de que no se cumpla ese objetivo, señaló que podría ser necesario reconsiderar el diseño institucional.

Sin embargo, precisó que cualquier modificación de ese tipo no tendría efectos en las elecciones de 2027.

La discusión sobre la reforma se suma a los cuestionamientos sobre la concentración de facultades dentro del INE y los mecanismos para supervisar las decisiones de sus órganos directivos.

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Mientras avanzan las revisiones administrativas y las investigaciones, el instituto debe continuar con los preparativos del proceso electoral federal de 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados.

Cantón Zetina insistió en que el esclarecimiento de las presuntas irregularidades y la aplicación de sanciones, cuando correspondan, son necesarios para evitar que la crisis afecte la confianza en la institución encargada de organizar las elecciones.