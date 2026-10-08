Sergio Gutiérrez ironiza con la ‘posición ambientalista’ de Movimiento Ciudadano por la crisis de agua en Jalisco

Un hombre sostiene un vaso con agua turbia durante una intervención en una sala legislativa, mientras presenta imágenes de noticias sobre el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En el video se abordan las denuncias ciudadanas relacionadas con la calidad del agua potable en la región y la respuesta de representantes políticos.

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En los últimos días, la crisis de agua en Guadalajara ha cobrado notoriedad, debido a que personas han denunciado en redes sociales la mala calidad del líquido, así como problemas en el suministro, señalando al gobierno estatal de no estar atendiendo la situación. Ante esto, el diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, miembro de la bancada de Morena, criticó al gobernador Pablo Lemus y a la alcaldesa de Guadalajara por estar dándole “agua puerca” a los jalicienses.

En un video grabado desde la Cámara de Diputados, Gutiérrez mostró un vaso lleno de agua presuntamente procedente de Guadalajara. El legislador criticó que el partido Naranja, que siempre se posiciona a favor de luchas ambientalistas, sus representantes en la tierra tapatía están obligando a la ciudadanía a consumir agua contaminada:

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“Ah pero qué tal se la dan de ambientalistas, qué tan en redes sociales, pero dinero para la planta potabilizadora, cero”, pronunció.

El gobernador Pablo Lemus Navarro anunció el 6 de octubre que durante seis meses el suministro sería por tandeo, esto hasta que concluyan las obras en la presa Las Pintas y el sistema antiguo de Chapala, que, según el funcionario, estos lugares están relacionados con el origen de los reportes de agua sucia, con olor o color anormal en miles de hogares.

Durante ese periodo, el gobierno de Jalisco prevé concluir el acueducto de desvío de La Calera y ampliar la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. También plantea sanear la presa Las Pintas y el canal que la alimenta. Como solución de largo plazo, Lemus plantea construir un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, una obra que estima tomaría cerca de dos años.

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El silencio de Jorge Máynez y su búsqueda de justicia ambiental

Mientras esta situación se encuentra en la conversación pública, el dirigente de MC, Jorge Máynez Álvarez, no se ha pronunciado respecto a la situación de Guadalajara, en comparación con otras situaciones que han sido riesgosas para las personas y el medio ambiente.

Una publicación en redes sociales de Jorge Álvarez Máynez informa sobre la suspensión provisional otorgada por un juzgado de Veracruz a cooperativas pesqueras. (@AlvarezMaynez)

El líder emecista ha presentado denuncias ciudadanas, como el amparo que promovió para proteger a 2 mil pescadores de los derrames de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Golfo de México.