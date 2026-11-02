Los reencuentros de Timbiriche: la historia de sus regresos a los escenarios tras su separación

Timbiriche impuso récords de presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional durante sus giras de regreso de 1998, 2007 y 2017. (Foto: Captura de pantalla)

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La agrupación mexicana Timbiriche suma tres reencuentros masivos en los escenarios desde su retiro original en 1994, mientras sus integrantes negocian una cuarta gira de despedida definitiva. El fenómeno de convocatoria mantiene vigentes cuatro décadas de catálogo musical en el mercado hispanohablante.

Las tres reuniones formales acumulan más de 130 conciertos en recintos de gran capacidad en México, Estados Unidos y Centroamérica.

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La marca incluye además dos producciones teatrales y proyectos satélite que extendieron la presencia de la alineación fundadora durante la última década.

La banda comenzó sus actividades en 1982 con seis integrantes infantiles y cerró su primera etapa doce años después con doce discos de estudio. A partir de ese momento, la demanda del público detonó una serie de retornos diseñados para recintos multitudinarios.

El regreso de 1998 arrebató un récord a Luis Miguel

El primer retorno ocurrió en mayo de 1998 tras una aparición no planeada en el Festival Acapulco con los seis integrantes originales de la agrupación.

La respuesta de los asistentes impulsó el montaje de una temporada formal en la capital del país. La serie de presentaciones sumó a Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening, Paulina Rubio y Erik Rubín. Fue la única reunión que contó con los siete integrantes clásicos de inicio a fin de la temporada.

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El grupo ofreció 20 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Con esa marca superaron el récord previo de 17 fechas continuas que pertenecía a Luis Miguel en ese mismo recinto.

La gira concluyó a principios de 1999 con dos presentaciones en el Foro Sol, hoy conocido como Estadio GNP Seguros.

El recorrido dejó la publicación del disco doble “Timbiriche: El concierto”, producción que obtuvo certificación de triple disco de platino por sus ventas en tiendas físicas.

Erik Rubín participó en los arreglos musicales y aportó composiciones inéditas como “Suma cósmica” y “La fuerza del amor”. El repertorio combinó los éxitos infantiles con las canciones de la etapa juvenil grabadas a finales de los años ochenta.

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El primer retorno ocurrió en mayo de 1998 tras una aparición no planeada en el Festival Acapulco con los seis integrantes originales de la agrupación. (Redes Sociales )

La celebración del cuarto de siglo prescindió de Paulina Rubio

En 2007 la banda celebró 25 años de su fundación con un nuevo montaje continental. La convocatoria reunió a seis integrantes históricos, con la ausencia de Paulina Rubio debido a los compromisos de su carrera solista internacional.

La serie de espectáculos volvió a llenar el Auditorio Nacional en más de 20 fechas y visitó 30 ciudades de la República Mexicana. El montaje concluyó el 5 de mayo de 2008 en la pista del Foro Sol capitalino.

La reunión derivó en tres producciones discográficas bajo el sello EMI Music: el álbum de estudio “Timbiriche 25″, la selección en directo “Somos Timbiriche 25″ y la edición integral en disco compacto y video digital “Vivo en vivo”.

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En esa etapa la empresa promotora produjo de manera paralela una competencia para seleccionar una nueva generación de cantantes a través de un reality show. El proyecto emergente concluyó sus actividades dos años después sin alcanzar el impacto de la plantilla original.

En 2007 la banda celebró 25 años de su fundación con un nuevo montaje con la ausencia de Paulina Rubio debido a los compromisos de su carrera solista. (Redes Sociales )

La gira de 35 años superó las 80 presentaciones

El tercer retorno oficial arrancó el 13 de septiembre de 2017 bajo el título de la gira “Juntos”. El festejo de 35 años de trayectoria reunió otra vez a Ibarra, Sokol, Garza, Bauer, Schoening y Rubín en la capital mexicana.

El recorrido se extendió hasta febrero de 2019 y acumuló 80 presentaciones en plazas de México, Estados Unidos y América Central.

La producción grabó un álbum conmemorativo que incluyó una colaboración especial de Miguel Bosé en el tema “Don Diablo”.

Las agendas profesionales impidieron sumar a figuras de las alineaciones intermedias, ni Thalía ni Rubio lograron empatar sus calendarios de trabajo con las fechas contratadas para el espectáculo en las distintas ciudades de la gira.

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El tercer retorno oficial arrancó el 13 de septiembre de 2017 para festejar los 35 años de trayectoria de la agrupación. (IG: timbiriche_35)

Los formatos alternos y el proyecto de despedida final

La dinámica de reencuentros generó proyectos derivados entre los mismos miembros. Entre 2012 y 2016, el trío integrado por Sasha Sokol, Benny Ibarra y Erik Rubín publicó el disco acústico “Primera Fila”, material certificado con disco de diamante y platino.

En 2023 cinco de los fundadores volvieron a compartir créditos teatrales en el montaje del musical Vaselina en el Centro Cultural Teatro 1. (Foto: Archivo)

En 2023 cinco de los fundadores volvieron a compartir créditos teatrales en el montaje del musical Vaselina en el Centro Cultural Teatro 1. La puesta en escena recreó la versión que ellos mismos montaron cuatro décadas antes.

Los integrantes mantienen comunicación activa mediante un canal directo para coordinar los contratos de una cuarta gira. Las negociaciones contemplan la sincronización de agendas entre los siete fundadores para realizar una serie de conciertos de despedida definitiva.

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