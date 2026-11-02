Qué pasará con los conciertos de Deep Purple en México tras la hospitalización de Ian Gillan

Deep Purple with Ian Gillian at the front perform on the lawn in Tivoli during the Friday rock concert in Copenhagen, Denmark June 9, 2023. Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

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Ian Gillan fue hospitalizado de emergencia el 31 de octubre en Leipzig, Alemania, lo que llevó a Deep Purple a posponer el resto de su gira europea y del Reino Unido —incluidas fechas en Latinoamérica— mientras sus tres conciertos en México permanecen sin cancelación oficial pero también sin confirmación expresa.

El cantante, de 81 años, sufrió el percance horas antes de que la banda debía subir al escenario del QI Arena de Leipzig. En un comunicado publicado este 2 de noviembre en las redes de la agrupación, Gillan explicó que el problema requirió atención hospitalaria urgente y que continuar con las presentaciones representaba “riesgos muy serios” para su salud.

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Ian Gillan pide posponer la gira “hasta nuevo aviso”

“Esperaba recibir el alta para aguantar hasta el final de la gira, pero hay riesgos muy serios si lo hago”, escribió el cantante. Siguiendo las recomendaciones de su equipo médico y de su representante, la banda anunció la suspensión del resto del recorrido europeo y británico, sin ofrecer una fecha estimada de regreso a los escenarios.

Ian Gillan of Deep Purple performs during the Rock in Rio music festival in Rio de Janeiro, Brazil September 15, 2024. REUTERS/Ricardo Moraes

La decisión afecta catorce fechas en Europa, dos en el Reino Unido y también los conciertos programados en Sao Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires en el mes de diciembre. La naturaleza exacta del problema médico no ha sido revelada.

Los tres conciertos en México aún no tienen estatus oficial

Hasta este 2 de noviembre, las presentaciones mexicanas siguen apareciendo en el calendario oficial de la banda. La primera está programada para el 13 de diciembre en la Arena Monterrey; la segunda, el 16 de diciembre en la Arena Guadalajara; y la tercera, el 19 de diciembre en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México.

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Deep Purple no incluyó explícitamente las fechas mexicanas en su lista de shows pospuestos, pero tampoco emitió una confirmación de que se realizarán. La agrupación aún no ha comunicado cambios para el territorio mexicano.

English Deep Purple performs on the Beech Stage at Smukfest Festival in Skanderborg, Denmark August 8, 2024. Ritzau Scanpix/via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

La gira forma parte del SPLAT! World Tour 2026

Los shows cancelados en Leipzig y Hamburgo iban a inaugurar la etapa alemana del SPLAT! World Tour 2026, la gira activa de la banda. Deep Purple indicó que las entradas ya adquiridas para esas fechas serán válidas para las nuevas presentaciones, aunque no precisó cuándo se reprogramarán.

Gillan había hablado previamente sobre la posibilidad del retiro tras revelar el deterioro de su visión. Según Guitar Player, el músico también había declarado que no quería “ser una vergüenza para nadie”. Los seguidores con boletos para las fechas mexicanas deben mantenerse pendientes de los canales oficiales de la banda y de las plataformas de venta de entradas para conocer cualquier actualización.

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Deep Purple en México 2026: precio y disponibilidad de los boletos

La venta oficial de boletos para los tres conciertos sigue activa a través de Superboletos (Monterrey y Guadalajara) y Funticket (Ciudad de México). También hay reventa disponible en StubHub México, aunque a precios más altos.

La banda Deep Purple en el Hell&Heaven en México. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Ciudad de México — 19 de diciembre, Estadio Fray Nano

Es la fecha con menor disponibilidad: solo 8 boletos restantes en reventa, según StubHub, desde 353 dólares. Los precios oficiales por zona son:

Jardín Izquierdo: $2,200

General A: $1,800

General B: $1,200

Grada 1ra Base: $1,000

Grada 3ra Base: $1,000

Grada Central: $750

Monterrey — 13 de diciembre, Arena Monterrey

Quedan 40 boletos en reventa (StubHub), desde 306 dólares. La venta oficial corre por Superboletos.

Guadalajara — 16 de diciembre, Arena Guadalajara

Quedan 32 boletos en reventa, desde 270 dólares. Precio oficial de entrada desde $628 pesos mexicanos a través de Superboletos, según Songkick.

Los precios oficiales en general oscilan entre $750 y $2,200 pesos, dependiendo de la zona y la ciudad. Dado que la emergencia médica de Ian Gillan todavía no afecta oficialmente las fechas mexicanas, la venta continúa sin interrupciones reportadas.

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