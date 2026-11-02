Diferencias botánicas, el origen y los cuidados de la falsa y la verdadera Rosa de Jericó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Rosa de Jericó puede rehidratarse después de pasar largos períodos con aspecto seco, aunque no todas las plantas que se venden bajo ese nombre tienen la misma biología ni reaccionan del mismo modo al contacto con el agua.

El nombre popular engloba, principalmente, a Selaginella lepidophylla y Anastatica hierochuntica. La primera, originaria del desierto de Chihuahua, es la especie más asociada a la capacidad de retomar su actividad tras una desecación extrema. La segunda procede de zonas áridas de Medio Oriente y tiene un ciclo de vida diferente.

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La planta que parece seca, pero puede volver a crecer con pocos cuidados suele ser Selaginella lepidophylla, también llamada falsa Rosa de Jericó. Puede enrollarse hasta formar una esfera parda durante la sequía y desplegarse al recibir agua. Para que exista una recuperación biológica real, el ejemplar debe conservar tejidos vivos.

El Instituto de Ecología (INECOL) explica que estas especies han desarrollado mecanismos para sobrevivir en ambientes donde la humedad aparece de manera breve e irregular. Su aspecto seco no siempre equivale a la muerte, aunque tampoco cada apertura demuestra que la planta siga siendo viable.

La falsa Rosa de Jericó resiste una pérdida extrema de agua

El CINVESTAV identifica a Selaginella lepidophylla como una planta de resurrección por su capacidad de entrar en un estado de latencia cuando enfrenta falta de agua. Durante ese período, reduce al mínimo su actividad y adopta una forma cerrada.

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La especie puede perder hasta 95 % de su contenido hídrico y recuperarse cuando vuelve a disponer de agua, según informó el Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Cuando conserva viabilidad, la rehidratación permite que el metabolismo se active otra vez. La planta recupera procesos como la respiración y, después, la fotosíntesis.

El CINVESTAV detalló que esta reacción convierte a la especie en un modelo para estudiar cómo ciertos organismos vegetales resisten sequías que resultarían letales para la mayoría de las plantas cultivadas.

La capacidad no significa que pueda permanecer eternamente en agua ni que soporte ciclos ilimitados de secado y rehidratación. La resistencia depende de las condiciones que atravesó el ejemplar y del estado de sus tejidos.

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El CINVESTAV identifica a Selaginella lepidophylla como una planta de resurrección por su capacidad de entrar en un estado de latencia cuando enfrenta falta de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos especies distintas comparten el mismo nombre popular

La verdadera Rosa de Jericó es Anastatica hierochuntica, una planta anual de la familia Brassicaceae. El INECOL señala que habita regiones desérticas de Medio Oriente y que produce pequeñas flores blancas durante su etapa de crecimiento.

A diferencia de la falsa Rosa de Jericó, Anastatica hierochuntica se reproduce por semillas. Selaginella lepidophylla, en cambio, es un licófito que carece de flores y se reproduce mediante esporas.

La confusión comercial entre ambas especies puede modificar las expectativas de quien compra una planta seca. La falsa Rosa de Jericó suele formar una bola más compacta y simétrica, mientras que la verdadera presenta ramas más rígidas e irregulares.

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Plantamus advierte que la apertura de la estructura seca no debe confundirse con una floración. Lo que se despliega al contacto con la humedad son ramas o frondas, no pétalos.

La diferencia es relevante para los cuidados domésticos. Una persona puede adquirir una estructura que se abre al mojarse, pero que ya no cuenta con capacidad para crecer o reanudar funciones metabólicas.

La apertura con agua puede ser una reacción física

El fenómeno visible de abrirse y cerrarse depende de movimientos higroscópicos. Los tejidos secos absorben agua, cambian de volumen y modifican la posición de ramas o frondas.

Pocket Botanist indica que, en Anastatica hierochuntica, esa respuesta puede producirse aun cuando la planta ya está muerta. Por ese motivo, la apertura no es una prueba suficiente de que el ejemplar haya resucitado en sentido biológico.

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El INECOL también diferencia el cambio físico de forma de la recuperación metabólica. En una planta viable, el regreso del agua permite reactivar funciones celulares; en un ejemplar sin vida, puede mantenerse únicamente la respuesta mecánica del tejido seco.

La señal más clara de una recuperación real no es solo que la bola se despliegue. Deben aparecer signos de tejido activo, persistencia de color verde o desarrollo de estructuras nuevas en condiciones adecuadas.

La verdadera Rosa de Jericó es Anastatica hierochuntica, una planta anual de la familia Brassicaceae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los azúcares protegen a la planta durante la sequía

La UAEM estudia genes asociados a la tolerancia a la deshidratación en Selaginella lepidophylla. El interés científico está puesto en comprender qué mecanismos permiten que sus células resistan una pérdida de agua tan alta.

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Uno de los compuestos analizados es la trehalosa, un azúcar relacionado con la protección de las estructuras celulares durante la sequía. La acumulación de estas sustancias ayuda a evitar daños irreversibles en proteínas y membranas.

El centro universitario busca identificar genes que podrían aportar tolerancia a la falta de agua en plantas de interés agronómico. La investigación no implica que ya existan cultivos con la misma capacidad de “resurrección”.

El CINVESTAV también considera que la especie permite analizar qué ocurre antes, durante y después de la desecación. Su interés radica en conocer cómo reacciona una planta frente a condiciones extremas sin perder por completo su viabilidad.

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El cuidado mínimo exige evitar expectativas irreales

La Rosa de Jericó puede colocarse en un recipiente con agua para observar la apertura de su estructura. Esa práctica es común como uso ornamental, pero no asegura que el ejemplar esté vivo.

Para conservar una planta viable, deben respetarse sus períodos de hidratación y sequedad. El exceso de agua y la falta de limpieza pueden favorecer el deterioro de sus tejidos.

La Rosa de Jericó puede colocarse en un recipiente con agua para observar la apertura de su estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocket Botanist describe a Anastatica hierochuntica como una especie adaptada a suelos arenosos o rocosos con buen drenaje. Durante su etapa activa, requiere riegos espaciados y condiciones cálidas; en latencia, la necesidad de agua disminuye de forma marcada.

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El manejo de Selaginella lepidophylla también debe distinguir entre una planta viva y una curiosidad higroscópica. En el primer caso, necesita un entorno que permita sostener su actividad; en el segundo, el interés se limita al movimiento de apertura provocado por la humedad.

La Rosa de Jericó combina una adaptación biológica poco frecuente con una larga historia de uso ornamental y simbólico. Su rasgo más llamativo no es que desafíe la muerte sin límites, sino que algunas de estas plantas han desarrollado mecanismos para resistir sequías extremas y recuperar funciones cuando las condiciones mejoran.