México

Laura Itzel Castillo pasó de reportar 2.9 millones en bienes a declarar 15.7 millones y comprar dos departamentos

La actual secretaria de las Mujeres quintuplicó el valor de los bienes que declaró entre 2019 y octubre de 2026

El Congreso colocó en el centro de su agenda los cambios en materia electoral.
Laura Itzel Castillo reportó un patrimonio cinco veces mayor al que declaró en 2019. (Cuartoscuro)
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La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, incrementó el valor de su patrimonio de 2.9 millones a 15.7 millones de pesos en un periodo de seis años, de acuerdo con una investigación del medio Froji, basada en las declaraciones patrimoniales presentadas por la funcionaria ante las autoridades correspondientes.

Entre las adquisiciones documentadas destacan dos departamentos que compró en diciembre de 2023 y diciembre de 2024, por un monto conjunto de 13.4 millones de pesos. Ambos inmuebles fueron pagados al contado, según los registros revisados por el medio.

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El reportaje también identificó inconsistencias en las declaraciones de Castillo, entre ellas la ausencia temporal de sus propiedades en algunos documentos y la falta de registro de ingresos por la venta de dos inmuebles.

Laura Itzel Castillo compró dos departamentos por 13.4 millones de pesos

La investigación señala que la primera adquisición ocurrió el 6 de diciembre de 2023, cuando Castillo se desempeñaba como consejera independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los dos departamentos fueron adquiridos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y ambos se pagaron al contado. REUTERS/Diego Delgado
Los dos departamentos fueron adquiridos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y ambos se pagaron al contado. REUTERS/Diego Delgado

En esa fecha compró un departamento de 60 metros cuadrados, cuyo valor fue de 2.5 millones de pesos. Un año después, el 12 de diciembre de 2024, adquirió una segunda propiedad, esta vez de 262 metros cuadrados, por 10.9 millones de pesos.

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Esta última operación ocurrió poco más de tres meses después de que asumiera un escaño en el Senado de la República. De acuerdo con las declaraciones patrimoniales consultadas por Froji, los dos inmuebles fueron cubiertos en un solo pago.

Su patrimonio pasó de 2.9 a 15.7 millones de pesos

El crecimiento patrimonial se observa al comparar los documentos que Castillo presentó durante distintos momentos de su trayectoria en la administración pública.

En 2019, cuando fue nombrada directora general de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), reportó bienes por aproximadamente 2.9 millones de pesos.

Declaración patrimonial de Laura Itzel Castillo.
Declaración patrimonial de Laura Itzel Castillo.

Su declaración incluía tres departamentos, una casa, un terreno y dos vehículos, de las marcas Suzuki y Hyundai.

Posteriormente, cuando llegó al Senado en 2024, informó un patrimonio de 5.1 millones de pesos. En ese documento conservó cinco de los bienes que había registrado anteriormente y agregó una casa recibida por herencia, el departamento de 2.5 millones de pesos y un automóvil Kia valuado en 427 mil pesos.

Para octubre de 2026, ya como titular de la Secretaría de las Mujeres, declaró bienes por 15.7 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 437.3 por ciento respecto a lo reportado seis años antes.

Entre los bienes registrados en ese último documento aparecen:

  • Departamento adquirido en 2023, valuado en 2.5 millones de pesos.
  • Casa con valor declarado de 900 mil pesos.
  • Casa valuada en 500 mil pesos.
  • Departamento de 400 mil pesos.
  • Automóvil Kia de 427 mil pesos.
  • Departamento adquirido en diciembre de 2024, por 10.9 millones de pesos.
Declaración Anual de Laura Itzel Castillo.
Declaración Anual de Laura Itzel Castillo.

Declaraciones patrimoniales de Castillo presentan inconsistencias

Además del incremento en el valor de sus bienes, Froji identificó diferencias entre las declaraciones presentadas por la funcionaria.

Uno de los casos corresponde a mayo de 2026, cuando Castillo todavía encabezaba la Mesa Directiva del Senado.

En ese documento, los apartados correspondientes a bienes inmuebles, vehículos y bienes muebles aparecieron con la leyenda “ninguno”.

Sin embargo, cinco meses después, en octubre, las propiedades volvieron a figurar en su declaración como secretaria de las Mujeres.

La investigación también señala que en mayo de 2025 la funcionaria dejó de registrar cinco bienes que sí aparecían en su declaración anterior: dos casas, dos departamentos y un automóvil. Posteriormente, estos volvieron a aparecer en el documento de octubre de 2026.

Laura Itzel Castillo viste un saco azul intenso y camisa clara frente a un micrófono en una mesa de trabajo
En distintas declaraciones patrimoniales, Castillo reportó cambios en la cantidad y el valor de los bienes registrados. (Laura Itzel Castillo)

Reportan ventas de inmuebles sin registrar los ingresos

Otro de los señalamientos del reportaje está relacionado con la declaración patrimonial de mayo de 2025, en la que Castillo informó la venta de dos propiedades: un departamento valuado en 200 mil pesos y una casa que había recibido como herencia.

No obstante, según la revisión de Froji, en el apartado de ingresos no especificó cuánto dinero obtuvo por esas operaciones y únicamente registró las percepciones correspondientes a su actividad como senadora.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla como falta grave ocultar o proporcionar información falsa en las declaraciones patrimoniales y de intereses.

Entre las posibles sanciones se encuentran la suspensión, destitución, sanciones económicas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

¿Cuánto gana Laura Itzel Castillo como secretaria de las Mujeres?

Los señalamientos sobre su patrimonio se conocen días después de que Castillo compareció ante la Cámara de Diputados, donde defendió las acciones de la dependencia en materia de violencia de género y los recursos destinados a los refugios para mujeres.

Laura Itzel Castillo asume la titularidad de la Secretaría de las Mujeres. Crédito: X / @mujeresgobmx
Laura Itzel Castillo asume la titularidad de la Secretaría de las Mujeres. Crédito: X / @mujeresgobmx

Durante su gestión como presidenta del Senado, la funcionaria percibía una dieta mensual de 190 mil 23 pesos brutos, equivalentes a 131 mil 874 pesos netos, de acuerdo con información de transparencia correspondiente al periodo julio-septiembre de 2025.

Además, una investigación publicada por Excélsior documentó que la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado representaba un gasto de al menos 2.1 millones de pesos mensuales en colaboradores.

Actualmente, como secretaria de Estado, sus percepciones se ubicarían en un rango similar al de otros integrantes del gabinete federal, alrededor de 190 mil pesos brutos mensuales.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una respuesta de Laura Itzel Castillo a los señalamientos sobre las inconsistencias de sus declaraciones patrimoniales.

Tampoco se reporta una resolución oficial que determine responsabilidades por estos hechos.

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