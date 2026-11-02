México

Cuándo conviene tener lista la mochila de emergencia que sugieren las autoridades mexicanas para enfrentar una crisis

México es un país sísmico donde prevalece una importante cultura de prevención ante desastres naturales

Mochila roja abierta en una mesa junto a un botiquín, alimentos enlatados, linternas, radio, mantas, documentos y artículos para bebé.
Una mochila de emergencia equipada ilustra los elementos de supervivencia requeridos para afrontar situaciones de desastre o evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En medios y redes sociales circula información de que diferentes gobiernos a nivel mundial han emitido recomendaciones a su población acerca de la importancia de tener una mochila lista en caso de emergencia.

En México las teorías conspiratorias no se hicieron esperar después de que el día de ayer, 1 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó una publicación donde emitió un llamado a la población para tener lista una mochila de emergencia.

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mochila de emergencia México
Esta publicación en la cuenta de X causó alarma entre la población (@SGIRPC_CDMX)

Y aunque algunos quisieron ver este llamado como una señal de alerta lo cierto es que este secretaria, así como otras dependencias del gobierno, constantemente emiten este tipo de recomendaciones debido a que México es un país sísmico que ha aprendido a tener una importante cultura de prevención ante desastres naturales.

Es por esta razón que no es raro que estás dependencias realicen publicaciones alusivas a mochilas de emergencia así como a la practica de simulacros según el tipo de riesgo que existen en tu localidad.

Y es que no hace falta que exista un riesgo inminente para estar preparados ante cualquier emergencia.

Es por eso que aquí realizamos un repaso sobre las recomendaciones sobre la mochila de emergencia y sobre ejemplos de recomendaciones de otros gobiernos a nivel mundial.

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Recomendaciones sobre lo que debe llevar la MOCHILA DE EMERGENCIA de acuerdo con información de la SEGOB

La Secretaría de Gobernación enlistan los artículos indispensables que debe tener tu mochila.

También señala que es importante tener en cuenta el tipo de emergencia que puede haber en tu localidad, tales como sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis, incendios forestales, entre otros.

Consulta con tu gobierno local sobre las adecuaciones que debes realizar según los riesgos de tu estado o municipio.

  1. Linterna: es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas.
  2. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades
  3. Agua: utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.
  4. Alimentos no perecederos: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.
  5. Ropa abrigadora: cobija, ropa,  impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.
  6. Encendedor o cerillos.
  7. Silbato: generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.
  8. Fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB.
  9. Copia de las llaves de tu casa: puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia.
  10. Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.
  11. Dinero en efectivo
  12. Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.
Tres personas guardan agua, una linterna y una radio en una mochila roja que contiene un botiquín y víveres sobre una mesa con un logo impreso.
Una familia guarda alimentos, agua, linterna y un botiquín en una mochila de emergencia orientada a la prevención de desastres según el Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de mochilas de emergencia y prevención ante desastres naturales a nivel mundial

México

Estados Unidos

Nueva Zelanda

Japón

Primer plano de varias manos sosteniendo una linterna amarilla, una radio gris, dos botellas de agua, una mascarilla blanca y un logo del IGP.
Varias manos sostienen un kit de emergencia sísmica que incluye una linterna, radio portátil, botellas de agua, una mascarilla y un folleto con el logo del IGP, enfatizando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coincidencias útiles para una mochila personal

  • Agua, alimentos no perecederos y un abrelatas manual.
  • Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo.
  • Botiquín, medicamentos de uso continuo y lentes de repuesto.
  • Identificaciones, documentos, contactos y efectivo en una bolsa impermeable.
  • Ropa, cobija, calzado cerrado, artículos de higiene y cubrebocas.
  • Provisiones para mascotas, bebés o personas con necesidades específicas.
  • Revisión periódica de alimentos, baterías, medicamentos y documentos.

Medidas de prevención que se repiten

  • Identificar peligros específicos de la zona donde se vive.
  • Definir rutas de evacuación, puntos de reunión y un contacto familiar fuera del área afectada.
  • Conocer cómo cerrar gas, agua y electricidad, únicamente si hacerlo no implica riesgo.
  • Fijar libreros, televisiones y objetos pesados a muros o pisos.
  • Mantenerse atento a avisos de Protección Civil y autoridades locales.
  • Practicar simulacros con la familia, escuela o centro de trabajo.
Un hombre, una mujer y un niño arrodillados en el suelo de una sala que se toman la cabeza con las manos.
Una familia aplica las medidas de protección para la cabeza y el cuello en una zona segura del hogar durante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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