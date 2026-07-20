Cinco plantas que florecen todo el año y requieren poco mantenimiento

Cinco especies de flores con floración prolongada y sus características para jardines de bajo mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de tener un jardín con flores durante los doce meses del año y con cuidados mínimos es real en regiones cálidas y libres de heladas, según fichas técnicas y guías de la Universidad de Florida, la Universidad Estatal de Carolina del Norte y jardines botánicos de referencia.

Estas instituciones han identificado especies que, por su rusticidad y floración casi continua, pueden mantenerse con tareas básicas de poda y riego moderado, brindando color al paisaje sin exigir labores intensivas.

PUBLICIDAD

La selección de especies se basa en evaluaciones académicas y criterios de bajo mantenimiento, aportando soluciones concretas para jardineros con poco tiempo y alta demanda estética.

Turnera ulmifolia y Pentas lanceolata, protagonistas en climas cálidos

Las publicaciones de la Universidad de Florida, en particular la ficha sobre la Turnera ulmifolia —también conocida como marilope, marilópez, damiana, clavel de oro o mariposilla— , describen a este pequeño arbusto como una de las pocas especies ornamentales con floración diaria durante todo el año en zonas 9 a 11 del USDA.

PUBLICIDAD

Esta especie, originaria del Caribe, produce flores amarillas que se renuevan cada jornada y no requiere fertilización constante ni podas frecuentes, salvo para mejorar la densidad del follaje.

Su capacidad de adaptación a suelos alcalinos y secos refuerza su clasificación como planta de bajo mantenimiento y la convierte en una aliada para espacios urbanos donde el riego es limitado.

PUBLICIDAD

Por su parte, la ficha FP465 de la Universidad de Florida destaca a Pentas lanceolata como una perenne de racimos florales que se mantiene decorativa la mayor parte del año en Florida y otras regiones cálidas.

Las pentas pueden crecer todo el año en zonas sin heladas y solo requieren una fertilización moderada durante la temporada activa.

La institución resalta también su valor ecológico, ya que las flores atraen mariposas y polinizadores, aportando biodiversidad a jardines urbanos.

El bajo mantenimiento se traduce en una poda ligera y riego regular, sin necesidad de intervenciones complejas.

La Turnera ulmifolia produce flores amarillas que se renuevan cada jornada y no requiere fertilización constante ni podas frecuentes, salvo para mejorar la densidad del follaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lantana: resistencia al calor y floración prolongada

El programa Gardening Solutions de la Universidad de Florida identifica a la lantana, en especial los cultivares estériles de Lantana strigocamara, como otra opción de bajo mantenimiento y floración extensa.

PUBLICIDAD

La ficha institucional enfatiza la tolerancia de la lantana al calor, la salinidad y la sequía, haciéndola idónea para jardines costeros o urbanos.

Los cultivares estériles desarrollados por el equipo de mejoramiento de la universidad combinan color intenso con la ventaja de no ser invasivos, lo que permite su uso ornamental sin riesgo ecológico.

PUBLICIDAD

La lantana requiere recortes ocasionales, principalmente al final de la temporada de crecimiento, y responde positivamente a un riego controlado y fertilización ligera.

Según la Universidad de Florida, estas plantas pueden formar masas de color durante la mayor parte del año en climas cálidos, lo que las convierte en favoritas para paisajismo sostenible y de bajo esfuerzo.

PUBLICIDAD

La lantana requiere recortes ocasionales, principalmente al final de la temporada de crecimiento, y responde positivamente a un riego controlado y fertilización ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gaillardia y Ruellia simplex para floración prolongada

La gaillardia, o blanket flower, es recomendada por la Universidad Estatal de Carolina del Norte por su larga temporada de floración, desde la primavera hasta el otoño, y su escasa necesidad de mantenimiento.

La Plant Toolbox de esta universidad destaca que la gaillardia prospera en pleno sol y suelos con buen drenaje, tolerando la sequía y resistiendo el ataque de herbívoros.

PUBLICIDAD

La práctica del deadheading —la retirada periódica de flores marchitas— permite prolongar aún más la producción de flores, aunque la planta sigue siendo vistosa sin cuidados intensivos.

Esta perenne se adapta a una amplia variedad de climas, incluyendo zonas templadas, y es particularmente útil donde se busca reducir el consumo de agua.

PUBLICIDAD

Ruellia simplex, conocida como petunia mexicana, también recibe una evaluación favorable de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Su ficha técnica señala una floración diaria y abundante durante el verano y el otoño, con flores que duran un solo día pero son reemplazadas constantemente.

La ruellia soporta tanto suelos húmedos como secos y se mantiene siempre verde en climas cálidos.

Aunque es resistente y fácil de cuidar, la universidad advierte sobre su potencial invasivo en algunos estados, por lo que recomienda su uso responsable, preferiblemente en contenedores o áreas delimitadas.

La gaillardia, o blanket flower, es recomendada por la Universidad Estatal de Carolina del Norte por su larga temporada de floración, desde la primavera hasta el otoño, y su escasa necesidad de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativa y contexto: cinco especies, un enfoque responsable

Las guías del Missouri Botanical Garden y las listas de la Royal Horticultural Society coinciden con las universidades estadounidenses en señalar que la clave para obtener floraciones prolongadas con bajo mantenimiento está en seleccionar especies adaptadas al clima local y reducir la dependencia de fertilizantes y podas.

Estas instituciones subrayan que, aunque ninguna planta puede garantizar flores literales todo el año en climas fríos, las seleccionadas ofrecen una de las temporadas de floración más extensas posibles para jardines domésticos.

Los criterios institucionales para definir “bajo mantenimiento” y “floración continua” implican aceptar ciertas tareas mínimas, como el riego y la poda ocasional.

En climas tropicales y subtropicales, Turnera ulmifolia y Pentas lanceolata pueden acercarse a la experiencia de tener flores todo el año, mientras que lantana, gaillardia y ruellia aseguran color en la mayor parte de la temporada de crecimiento.

Todas ellas han sido seleccionadas por su adaptación, resistencia y bajo requerimiento de insumos, lo que responde a la demanda creciente de jardines sostenibles y fáciles de cuidar.

¿Buscas color constante en tu jardín y poco mantenimiento? Hay especies ideales para climas cálidos y estilos de vida ocupados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información procedente de universidades y jardines botánicos de referencia confirma que existen al menos cinco especies capaces de ofrecer floración casi continua con un manejo sencillo, siempre que se respete la realidad climática y se utilicen variedades recomendadas.

Para quienes buscan jardines con color durante todo el año y poco trabajo, estas especies representan la síntesis de la horticultura basada en evidencia y responsabilidad ambiental.