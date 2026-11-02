Puente del 20 de noviembre 2026: qué día será el descanso obligatorio en México

Al tratarse de una disposición de carácter federal, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de esta normativa. Créditos: Presidencia

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El 20 de noviembre se conmemora en México el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento armado iniciado en 1910.

El día de descanso obligatorio, sin embargo, no cae en esa fecha, sino el lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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Esa diferencia entre la fecha histórica y el día de asueto es lo que origina el puente. Al descansar el lunes 16, se forma un fin de semana largo de tres días consecutivos: sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre, el segundo de los tres megapuentes que la SEP tiene programados entre octubre y noviembre de 2026.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo fija el descanso obligatorio en el tercer lunes de noviembre, no en una fecha fija. (Gobierno de México)

El artículo 74 de la LFT recorre el descanso al tercer lunes del mes

La ley establece como descanso obligatorio “el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre”.

Esta fórmula permite que el feriado siempre caiga en lunes, sin importar en qué día de la semana se ubique la fecha cívica.

El 20 de noviembre conmemora el aniversario 116 del inicio de la Revolución Mexicana, iniciada en 1910. (Gobierno de México)

En 2026, el tercer lunes de noviembre corresponde al día 16, según confirma la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en su portal oficial. Quienes laboran de lunes a viernes retoman actividades hasta el martes 17 de noviembre.

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Quienes trabajen el lunes 16 de noviembre reciben salario triple

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que toda persona que preste servicios durante un día de descanso obligatorio tiene derecho a recibir, además del salario correspondiente a ese descanso, un salario doble por el servicio prestado.

En términos prácticos, esto equivale a un pago triple por la jornada laborada ese lunes, de acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo obliga a pagar salario doble adicional a quien labore en día de descanso obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La STPS publicó también el calendario de días inhábiles para 2026, en el cual confirma el 16 de noviembre como “tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, Revolución Mexicana”.

El 20 de noviembre mantiene su carácter cívico pero no es día de asueto

El artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales incluye el 20 de noviembre entre las fechas en que la bandera debe izarse a toda asta, como aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

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En 2026 esa fecha cae en viernes, pero no genera un día adicional de descanso obligatorio.

Porfirio Díaz renunció a la presidencia en mayo de 1911 y partió al exilio en Francia, donde murió en 1915. (Foto: Fondo Casasola, Sinafo - INAH)

Quien acuda a trabajar ese viernes 20 lo hace en condiciones normales de jornada, salvo que su empresa otorgue el día como prestación interna, algo que no está contemplado por la legislación laboral federal.

Las empresas no están obligadas a otorgar pagos dobles o tripes ni a otorgarlo como día libre.

Bancos, bolsa y SAT suspenden operaciones ese lunes

El calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluye el 16 de noviembre entre los días inhábiles bancarios de 2026.

Las sucursales de instituciones como BBVA México, Banorte y Banamex cierran ventanillas, aunque aplicaciones móviles, cajeros automáticos y transferencias electrónicas continúan operando con normalidad.

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores incluye el 16 de noviembre entre los días inhábiles bancarios de 2026. REUTERS/Henry Romero

La Bolsa Mexicana de Valores no opera ese lunes, mientras que los mercados de Estados Unidos sí funcionan, por lo que las órdenes sobre acciones o fondos mexicanos quedan pendientes hasta el martes 17.

El 16 de noviembre también figura entre los ocho días inhábiles del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación que rigen los plazos ante el SAT, aunque declaraciones y pagos de contribuciones mantienen su calendario normal ese día.

La SEP tiene puente del viernes 13 al lunes 16 de noviembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) maneja un calendario distinto al del descanso obligatorio laboral.

Para el puente de noviembre, el viernes 13 se destina al registro de calificaciones por parte de los docentes, lo que suma un cuarto día sin clases a alumnos de preescolar, primaria y secundaria, del viernes 13 al lunes 16.

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Esto extiende el descanso escolar a cuatro días, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, aunque los estudiantes tengan un día libre adicional al de los trabajadores, esa suspensión no aplica de forma automática al sector público o privado, salvo que la empresa lo otorgue como prestación interna.

Fechas completas del calendario escolar 2026-2027. (X/@SEP_mx)

El transporte público de la CDMX opera en horario de día festivo

En la Ciudad de México, el Metro ajusta su horario de operación de 7:00 a 24:00 horas durante el 16 de noviembre, el mismo esquema que aplica en domingos y días festivos.

El Metrobús, por su parte, opera de 5:00 a 24:00 horas ese lunes, según el esquema habitual de jornadas de descanso obligatorio.

El Metro de la Ciudad de México opera de 7:00 a 24:00 horas el 16 de noviembre, como en domingo. (X/ @MetroCDMX)

Se espera que la mayoría de las oficinas de gobierno federal permanezcan cerradas ese día, por lo que trámites presenciales ante dependencias federales deben programarse para otra fecha.

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La situación de oficinas estatales y municipales varía según cada entidad.

El levantamiento armado de 1910 comenzó con el Plan de San Luis

La fecha que se conmemora tiene origen en el llamado a las armas que Francisco I. Madero lanzó desde San Antonio, Texas, tras escapar de la cárcel de San Luis Potosí.

En el Plan de San Luis, Madero declaró nulas las elecciones de 1910 y convocó a la población a levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de ese año.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, flanqueada por el ministro de Defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, durante la celebración de la Revolución Mexicana del año pasado. REUTERS/Luis Cortes

El llamado derivó en 13 levantamientos armados en distintos puntos del país, principalmente en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Veracruz, encabezados por figuras como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata.

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El conflicto se prolongó hasta mayo de 1911, cuando Díaz firmó su renuncia y partió al exilio en Francia.

El siguiente descanso obligatorio del año será el 25 de diciembre

Después del puente del 20 de noviembre, el último día de descanso obligatorio del año conforme a la LFT será el 25 de diciembre, día de Navidad.

Al caer en viernes en 2026, también permitirá un fin de semana largo para quienes descansan sábado y domingo.

El 25 de diciembre de 2026 cae en viernes, lo que también genera un fin de semana largo de tres días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los estudiantes de educación básica, el calendario de la SEP contempla un tercer megapuente el viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar, antes de que inicien las vacaciones de invierno el 21 de diciembre, con regreso a clases programado para el 7 de enero de 2027.

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