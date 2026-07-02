Cámara de Diputados conmemora el aniversario luctuoso de Porfirio Díaz

La Cámara de Diputados afirmó que la trayectoria de Porfirio Díaz marca una etapa de la historia nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Diputados publicó este 2 de julio un mensaje en el que conmemoró el aniversario luctuoso del expresidente Porfirio Díaz, a quien describió como militar y exmandatario de México.

En un tuit difundido desde sus redes sociales, el órgano legislativo afirmó que “su trayectoria y gobierno marcaron una etapa trascendental de la historia nacional” y sostuvo que ese periodo “continúa siendo objeto de estudio y reflexión”.

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INAH descarta que la repatriación de Porfirio Díaz sea un tema de la agenda nacional

El debate sobre repatriar a Porfirio Díaz enfrenta a quienes lo ven como reconciliación nacional y a quienes lo consideran una reivindicación de políticas autoritarias. | Jovani Pérez

Los restos de Porfirio Díaz no regresan a México porque, a más 100 años de su muerte en París, no existe un acuerdo amplio ni voluntad política para impulsar su repatriación, una posibilidad que sigue atorada por la división que provoca su legado entre modernización, crecimiento económico y autoritarismo.

El exmandatario murió en 1915 a los 84 años y desde entonces permanece en el cementerio de Montparnasse, en la capital francesa. Han habido intentos de traer sus restos al país, pero han sido pocos y no prosperaron.

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Esa falta de impulso institucional quedó expuesta en la conferencia matutina presidencial del 30 de mayo de 2025, cuando Diego Prieto Hernández, director general del INAH, fue consultado sobre el tema. El funcionario sostuvo que el asunto no tiene peso en la agenda nacional ni responde a una exigencia social.

Prieto Hernández respondió: “No es algo que importe pues al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando; algunos sectores pueden pensar que es un mexicano y que podría estar en este país, pero yo considero que ahí están bien. Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz ahí descanse en paz”.

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La postura del titular del instituto fue más allá del destino de los restos. También planteó que la discusión debe centrarse en lo que representa el porfirismo y en el significado político de ese periodo.

En ese mismo mensaje añadió una definición directa sobre esa herencia histórica: “Creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión, esos nunca”.

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El Porfiriato: modernización y autoritarismo

Porfirio Díaz fue presidente de México durante más de tres décadas y encabezó uno de los periodos más controvertidos de la historia nacional. Foto: Especial

Porfirio Díaz, cuyo nombre completo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 y falleció en París el 2 de julio de 1915. Fue una figura central en la historia de México, tanto por su papel en la vida política y militar como por el impacto de su largo gobierno, conocido como el Porfiriato.

Díaz provenía de una familia mestiza de recursos limitados. Cursó estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde se inclinó por las ideas liberales. Se unió a las filas del ejército durante la Guerra de Reforma y participó activamente en la lucha contra el Segundo Imperio Mexicano. Su prestigio como militar se consolidó tras la Batalla de Puebla en 1862 (donde participó) y por su papel en la caída del gobierno Maximiliano en 1867.

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En desacuerdo con la política de reelección de Benito Juárez, Díaz encabezó en 1871 el fallido Plan de la Noria. Más tarde, se opuso también a Sebastián Lerdo de Tejada a través del Plan de Tuxtepec en 1876, movimiento con el que logró llegar a la presidencia. Aunque al principio defendió la no reelección, Díaz se mantuvo en el poder casi ininterrumpidamente de 1876 a 1911, salvo un breve periodo entre 1880 y 1884.

Durante el Porfiriato, Díaz promovió la modernización del país, impulsó el crecimiento de la infraestructura, como la expansión de los ferrocarriles y la electrificación, y facilitó la inversión extranjera. Bajo su gobierno, México experimentó estabilidad política y crecimiento económico, aunque estos beneficios se concentraron en sectores privilegiados. Su administración fue caracterizada también por el autoritarismo: suprimió la oposición política, limitó la libertad de prensa y recurrió a la represión para mantener el control, apoyándose en los llamados “científicos” y en la centralización del poder.

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La prolongada permanencia de Díaz en la presidencia y el aumento de las desigualdades sociales generaron un creciente descontento. El fraude electoral de 1910 y la falta de apertura democrática detonaron la Revolución Mexicana. En mayo de 1911, Díaz renunció y partió al exilio en Francia, donde vivió hasta su muerte.