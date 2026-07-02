México

Cámara de Diputados conmemora el aniversario luctuoso de Porfirio Díaz

El órgano legislativo recuerda al exmandatario como militar y señala que dejó una etapa trascendental en la historia nacional

Guardar
Google icon
Un dibujo en acuarela muestra a Porfirio Díaz en uniforme militar con medallas, frente a la fachada de la Cámara de Diputados de México.
La Cámara de Diputados afirmó que la trayectoria de Porfirio Díaz marca una etapa de la historia nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Diputados publicó este 2 de julio un mensaje en el que conmemoró el aniversario luctuoso del expresidente Porfirio Díaz, a quien describió como militar y exmandatario de México.

En un tuit difundido desde sus redes sociales, el órgano legislativo afirmó que “su trayectoria y gobierno marcaron una etapa trascendental de la historia nacional” y sostuvo que ese periodo “continúa siendo objeto de estudio y reflexión.

PUBLICIDAD

INAH descarta que la repatriación de Porfirio Díaz sea un tema de la agenda nacional

El director del INAH explicó por que no se busca repatriar los restos de Porfirio Díaz. | Jovani Pérez
El debate sobre repatriar a Porfirio Díaz enfrenta a quienes lo ven como reconciliación nacional y a quienes lo consideran una reivindicación de políticas autoritarias. | Jovani Pérez

Los restos de Porfirio Díaz no regresan a México porque, a más 100 años de su muerte en París, no existe un acuerdo amplio ni voluntad política para impulsar su repatriación, una posibilidad que sigue atorada por la división que provoca su legado entre modernización, crecimiento económico y autoritarismo.

El exmandatario murió en 1915 a los 84 años y desde entonces permanece en el cementerio de Montparnasse, en la capital francesa. Han habido intentos de traer sus restos al país, pero han sido pocos y no prosperaron.

PUBLICIDAD

Esa falta de impulso institucional quedó expuesta en la conferencia matutina presidencial del 30 de mayo de 2025, cuando Diego Prieto Hernández, director general del INAH, fue consultado sobre el tema. El funcionario sostuvo que el asunto no tiene peso en la agenda nacional ni responde a una exigencia social.

Prieto Hernández respondió: “No es algo que importe pues al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando; algunos sectores pueden pensar que es un mexicano y que podría estar en este país, pero yo considero que ahí están bien. Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz ahí descanse en paz.

La postura del titular del instituto fue más allá del destino de los restos. También planteó que la discusión debe centrarse en lo que representa el porfirismo y en el significado político de ese periodo.

En ese mismo mensaje añadió una definición directa sobre esa herencia histórica: “Creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión, esos nunca”.

El Porfiriato: modernización y autoritarismo

Porfirio Díaz fue presidente de México durante más de tres décadas y encabezó uno de los periodos más controvertidos de la historia nacional. Foto: Especial
Porfirio Díaz fue presidente de México durante más de tres décadas y encabezó uno de los periodos más controvertidos de la historia nacional. Foto: Especial

Porfirio Díaz, cuyo nombre completo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 y falleció en París el 2 de julio de 1915. Fue una figura central en la historia de México, tanto por su papel en la vida política y militar como por el impacto de su largo gobierno, conocido como el Porfiriato.

Díaz provenía de una familia mestiza de recursos limitados. Cursó estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde se inclinó por las ideas liberales. Se unió a las filas del ejército durante la Guerra de Reforma y participó activamente en la lucha contra el Segundo Imperio Mexicano. Su prestigio como militar se consolidó tras la Batalla de Puebla en 1862 (donde participó) y por su papel en la caída del gobierno Maximiliano en 1867.

En desacuerdo con la política de reelección de Benito Juárez, Díaz encabezó en 1871 el fallido Plan de la Noria. Más tarde, se opuso también a Sebastián Lerdo de Tejada a través del Plan de Tuxtepec en 1876, movimiento con el que logró llegar a la presidencia. Aunque al principio defendió la no reelección, Díaz se mantuvo en el poder casi ininterrumpidamente de 1876 a 1911, salvo un breve periodo entre 1880 y 1884.

Durante el Porfiriato, Díaz promovió la modernización del país, impulsó el crecimiento de la infraestructura, como la expansión de los ferrocarriles y la electrificación, y facilitó la inversión extranjera. Bajo su gobierno, México experimentó estabilidad política y crecimiento económico, aunque estos beneficios se concentraron en sectores privilegiados. Su administración fue caracterizada también por el autoritarismo: suprimió la oposición política, limitó la libertad de prensa y recurrió a la represión para mantener el control, apoyándose en los llamados “científicos” y en la centralización del poder.

La prolongada permanencia de Díaz en la presidencia y el aumento de las desigualdades sociales generaron un creciente descontento. El fraude electoral de 1910 y la falta de apertura democrática detonaron la Revolución Mexicana. En mayo de 1911, Díaz renunció y partió al exilio en Francia, donde vivió hasta su muerte.

Temas Relacionados

Porfirio DíazCamara De DiputadosHistoria De MexicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: Línea 5 con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: Línea 5 con retrasos

Descubren bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

La investigación la realizaron científicos de la Universidad Mayor en Chile y los resultados fueron publicados recientemente en la revista científica Aging and Disease

Descubren bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Imágenes cortesía del medio Pie de Nota revelaron el momento en que los dos presuntos narcotraficantes descendieron en Nuevo México el pasado 25 de julio de 2024

Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en estas zonas del Edomex y la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en estas zonas del Edomex y la capital

Así ayudó el Metro CDMX para que un estudiante del IPN recuperara su billetera extraviada después del México vs Ecuador

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, se encargó de hacer viral el nombre de la persona que extravió sus pertenencias

Así ayudó el Metro CDMX para que un estudiante del IPN recuperara su billetera extraviada después del México vs Ecuador
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

Doble golpe al Cártel de Altozano: vinculan a proceso al “Sierra 2” y a su pareja en Michoacán

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

Seis jóvenes desaparecen en Jalisco antes y después de graduarse: Fiscalía alerta de posible reclutamiento del narco

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

ENTRETENIMIENTO

A qué hora se estrena Confessions II de Madonna en México, el nuevo álbum de la reina del pop

A qué hora se estrena Confessions II de Madonna en México, el nuevo álbum de la reina del pop

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

Manu Chao en Edomex: cuándo y dónde revivir su concierto histórico del Zócalo

DEPORTES

Cuánto valen los relojes que recibieron los jugadores de México tras vencer a Ecuador

Cuánto valen los relojes que recibieron los jugadores de México tras vencer a Ecuador

Harry Kane y su derrota en México: el día que perdió ante Atlas

Así es la Cantera de Pumas, base de entrenamientos de Inglaterra para enfrentar a México

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026