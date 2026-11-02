La mexicana Montserrat Alvarado asume el cargo de la comunicación del Vaticano

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El Papa León XIV nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, cargo que entra en vigor el 1 de noviembre de 2026, de acuerdo con Vatican News.

La designación se anunció el 2 de junio de 2026. Alvarado, hasta ahora presidenta y directora de operaciones de EWTN News, sucede al italiano Paolo Ruffini, quien encabezaba el organismo desde 2018.

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¿Quién es María Montserrat Alvarado?

La designación de Alvarado como titular de un organismo vaticano la convierte, según Vatican News, en la primera mujer no consagrada que dirige una dependencia de la Santa Sede católica. REUTERS/Remo Casilli

Alvarado nació en la Ciudad de México y obtuvo títulos académicos en la Universidad Internacional de Florida y en la Universidad George Washington, según el comunicado del Vaticano.

De 2009 a 2023 ocupó puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, organización enfocada en la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana.

Desde enero de 2023 preside EWTN News, la división de noticias de la Eternal Word Television Network. De acuerdo con Vatican News, supervisa plataformas que producen contenidos en siete idiomas para televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.

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Algunos medios la identifican como Montse Alvarado y como ejecutiva de medios mexicano-estadounidense.

Primera mujer laica prefecta de un dicasterio

Según Vatican News, Alvarado es la primera mujer no religiosa nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede. El medio vaticano indicó que la designación continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el Papa Francisco, que ha confiado puestos de responsabilidad a fieles laicos, hombres y mujeres.

Ruffini había sido designado por Francisco en 2018 como el primer prefecto laico de un dicasterio de la Curia Romana.

Reportes de medios señalan que, en enero de 2025, la religiosa Simona Brambilla fue nombrada prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. La diferencia con Alvarado es que esta última no pertenece a una congregación religiosa.

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¿Qué es y qué supervisa el Dicasterio para la Comunicación?

El Dicasterio fue creado por el Papa Francisco el 27 de junio de 2015, como parte de la reforma de la Curia Romana. Supervisa los sistemas de comunicación de la Santa Sede, entre ellos:

Vatican News y Radio Vaticana

L’Osservatore Romano

Vatican Media , con servicios de foto, audio y vídeo

La Oficina de Prensa de la Santa Sede

La editorial vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana

Además de sus funciones operativas y tecnológicas, el organismo desarrolla los aspectos teológicos y pastorales de la actividad de la Iglesia en el ámbito de la comunicación. De acuerdo con El Diario de Hoy, cuenta con cerca de 500 empleados.

El relevo de Paolo Ruffini

El nombramiento de Alvarado prolonga el proceso de apertura institucional impulsado por el Papa Francisco, que ha confiado posiciones de alta responsabilidad a fieles no consagrados desde 2018. REUTERS/Yara Nardi

Ruffini, quien dirigió el Dicasterio durante ocho años, envió una carta a los empleados en la que explicó que, al alcanzar los 70 años, edad fijada para el retiro, pasará la estafeta a Alvarado.

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En el mismo mensaje indicó que ambos se conocen bien y que trabajarán en estrecha colaboración en los próximos meses, con el objetivo de lograr una transición fluida. También agradeció a los integrantes del Dicasterio el camino recorrido.

Ruffini sostuvo que la misión del organismo es mantenerse en sintonía con un mundo de la comunicación en rápida evolución.

Declaraciones y reacciones

En una declaración posterior al anuncio, Alvarado afirmó que el nombramiento fue inesperado y que lo recibe con el deseo de servir al Papa al inicio de su pontificado. Agradeció además a Ruffini por su liderazgo y expresó su intención de fortalecer al Dicasterio para que siga sirviendo a la Iglesia y logre “comunicar a Cristo al mundo”.

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Michael P. Warsaw, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de EWTN, afirmó que Alvarado se ganó la confianza y el respeto de sus colegas en la cadena, y le ofreció las oraciones y el apoyo de la familia EWTN.

Por su parte, la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano calificó el nombramiento como un hecho histórico, de acuerdo con el portal Infovaticana.

El perfil de EWTN, en la cobertura internacional

La designación también generó atención por la trayectoria de la cadena que Alvarado dirige. The Wall Street Journal, citado por el medio ARA, la describió como defensora de la libertad religiosa en la primera línea de las llamadas guerras culturales de Estados Unidos.

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El diario italiano Il Foglio, por su parte, recordó que EWTN fue objeto de críticas del Papa Francisco en 2021.

¿Qué sigue?

Con el inicio de su gestión, Alvarado asumirá la coordinación de la estrategia de comunicación de la Santa Sede en la primera etapa del pontificado de León XIV, destacó Expansión. Según Ruffini, la transición se desarrollará de manera conjunta durante los próximos meses.

León XIV encabeza la Iglesia católica desde mayo de 2025. Medios informaron que Alvarado se reunió con él en el Vaticano tras su designación; una fotografía de Vatican Media registró además una audiencia previa, el 12 de mayo de 2025.

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