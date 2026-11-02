México

La mexicana Montserrat Alvarado asume el cargo de la comunicación del Vaticano

Nacida en Ciudad de México y directiva de EWTN News desde 2023, releva a Paolo Ruffini, quien alcanzó la edad de retiro, al frente de medios y oficinas vaticanas

@romanuspontifex
@romanuspontifex
Guardar

El Papa León XIV nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, cargo que entra en vigor el 1 de noviembre de 2026, de acuerdo con Vatican News.

La designación se anunció el 2 de junio de 2026. Alvarado, hasta ahora presidenta y directora de operaciones de EWTN News, sucede al italiano Paolo Ruffini, quien encabezaba el organismo desde 2018.

PUBLICIDAD

¿Quién es María Montserrat Alvarado?

La designación de Alvarado como titular de un organismo vaticano la convierte, según Vatican News, en la primera mujer no consagrada que dirige una dependencia de la Santa Sede católica. REUTERS/Remo Casilli
La designación de Alvarado como titular de un organismo vaticano la convierte, según Vatican News, en la primera mujer no consagrada que dirige una dependencia de la Santa Sede católica. REUTERS/Remo Casilli

Alvarado nació en la Ciudad de México y obtuvo títulos académicos en la Universidad Internacional de Florida y en la Universidad George Washington, según el comunicado del Vaticano.

De 2009 a 2023 ocupó puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, organización enfocada en la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana.

Desde enero de 2023 preside EWTN News, la división de noticias de la Eternal Word Television Network. De acuerdo con Vatican News, supervisa plataformas que producen contenidos en siete idiomas para televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.

PUBLICIDAD

Algunos medios la identifican como Montse Alvarado y como ejecutiva de medios mexicano-estadounidense.

Primera mujer laica prefecta de un dicasterio

Imagen QFOCZQW3PNHBNKMUPHKJXBPRNI

Según Vatican News, Alvarado es la primera mujer no religiosa nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede. El medio vaticano indicó que la designación continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el Papa Francisco, que ha confiado puestos de responsabilidad a fieles laicos, hombres y mujeres.

Ruffini había sido designado por Francisco en 2018 como el primer prefecto laico de un dicasterio de la Curia Romana.

Reportes de medios señalan que, en enero de 2025, la religiosa Simona Brambilla fue nombrada prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. La diferencia con Alvarado es que esta última no pertenece a una congregación religiosa.

¿Qué es y qué supervisa el Dicasterio para la Comunicación?

El Dicasterio fue creado por el Papa Francisco el 27 de junio de 2015, como parte de la reforma de la Curia Romana. Supervisa los sistemas de comunicación de la Santa Sede, entre ellos:

  • Vatican News y Radio Vaticana
  • L’Osservatore Romano
  • Vatican Media, con servicios de foto, audio y vídeo
  • La Oficina de Prensa de la Santa Sede
  • La editorial vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana

Además de sus funciones operativas y tecnológicas, el organismo desarrolla los aspectos teológicos y pastorales de la actividad de la Iglesia en el ámbito de la comunicación. De acuerdo con El Diario de Hoy, cuenta con cerca de 500 empleados.

El relevo de Paolo Ruffini

El nombramiento de Alvarado prolonga el proceso de apertura institucional impulsado por el Papa Francisco, que ha confiado posiciones de alta responsabilidad a fieles no consagrados desde 2018. REUTERS/Yara Nardi
El nombramiento de Alvarado prolonga el proceso de apertura institucional impulsado por el Papa Francisco, que ha confiado posiciones de alta responsabilidad a fieles no consagrados desde 2018. REUTERS/Yara Nardi

Ruffini, quien dirigió el Dicasterio durante ocho años, envió una carta a los empleados en la que explicó que, al alcanzar los 70 años, edad fijada para el retiro, pasará la estafeta a Alvarado.

En el mismo mensaje indicó que ambos se conocen bien y que trabajarán en estrecha colaboración en los próximos meses, con el objetivo de lograr una transición fluida. También agradeció a los integrantes del Dicasterio el camino recorrido.

Ruffini sostuvo que la misión del organismo es mantenerse en sintonía con un mundo de la comunicación en rápida evolución.

Declaraciones y reacciones

En una declaración posterior al anuncio, Alvarado afirmó que el nombramiento fue inesperado y que lo recibe con el deseo de servir al Papa al inicio de su pontificado. Agradeció además a Ruffini por su liderazgo y expresó su intención de fortalecer al Dicasterio para que siga sirviendo a la Iglesia y logre “comunicar a Cristo al mundo”.

Michael P. Warsaw, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de EWTN, afirmó que Alvarado se ganó la confianza y el respeto de sus colegas en la cadena, y le ofreció las oraciones y el apoyo de la familia EWTN.

Por su parte, la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano calificó el nombramiento como un hecho histórico, de acuerdo con el portal Infovaticana.

El perfil de EWTN, en la cobertura internacional

La designación también generó atención por la trayectoria de la cadena que Alvarado dirige. The Wall Street Journal, citado por el medio ARA, la describió como defensora de la libertad religiosa en la primera línea de las llamadas guerras culturales de Estados Unidos.

El diario italiano Il Foglio, por su parte, recordó que EWTN fue objeto de críticas del Papa Francisco en 2021.

¿Qué sigue?

Con el inicio de su gestión, Alvarado asumirá la coordinación de la estrategia de comunicación de la Santa Sede en la primera etapa del pontificado de León XIV, destacó Expansión. Según Ruffini, la transición se desarrollará de manera conjunta durante los próximos meses.

León XIV encabeza la Iglesia católica desde mayo de 2025. Medios informaron que Alvarado se reunió con él en el Vaticano tras su designación; una fotografía de Vatican Media registró además una audiencia previa, el 12 de mayo de 2025.

Temas Relacionados

VaticanoLeón XIVUltimas noticiasRobert Francis PrevostMéxicomexico-noticiasLaicismoCDMX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

La Catrina monumental no se va del Zócalo: hasta qué día de noviembre podrás verla en la CDMX

La escultura de 33.41 metros, encargada por el Gobierno de la CDMX, iba a retirarse este 3 de noviembre, pero el impacto mediático obligó a extender su permanencia dos semanas más

La Catrina monumental no se va del Zócalo: hasta qué día de noviembre podrás verla en la CDMX

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de noviembre de 2026

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

La vedette protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración de Día de Muertos al compartir cómo fue su relación con su madre y el aprendizaje que le dejó su partida

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

SRE lamenta la muerte de mexicano en choque de trenes en Toledo y gestiona su repatriación

Las autoridades españolas identificaron a la persona desaparecida desde el choque del 28 de octubre en la ruta Madrid-Sevilla

SRE lamenta la muerte de mexicano en choque de trenes en Toledo y gestiona su repatriación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diócesis de Culiacán no ve resultados en seguridad en Sinaloa y exige reforzar estrategia tras secuestro del padre Clemente

Diócesis de Culiacán no ve resultados en seguridad en Sinaloa y exige reforzar estrategia tras secuestro del padre Clemente

Riña en establecimiento de bebidas alcohólicas deja cuatro muertos y dos heridos en Campeche

Dos centros de rehabilitación fueron atacados en menos de cinco horas en Mazatlán, hay tres muertos y cinco heridos

Balean en Uruapan al escolta de la síndica municipal: el ataque ocurre un año después del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: detienen a mujer y adolescente por intentar ingresar marihuana al Reclusorio Oriente

ENTRETENIMIENTO

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

Jesús Ochoa cuenta cómo fue su caída de un elevador y habla de las lesiones que sufrió: “Los accidentes pasan siempre”

“No se solucionó”: José Eduardo Derbez destapa la crisis que terminó con su relación con Paola Dalay

Belinda y Christian Nodal en Halloween: los internautas revivieron los disfraces del “Nodeliween”

DEPORTES

GP de México 2027: conoce las fechas para poder adquirir tus entradas y disfrutar de la Fórmula 1 en CDMX

GP de México 2027: conoce las fechas para poder adquirir tus entradas y disfrutar de la Fórmula 1 en CDMX

Gran Premio de la Ciudad de México rompe récord de asistencia: todo lo que dejó el fin de semana

Quién es Roman Bravo Young, el peleador que consiguió la primera medalla mundial en la historia de la lucha mexicana

México avanza a semifinales de Beisbol 5 y queda a un triunfo de asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Así quedó la tabla de posiciones en la F1 tras el campeonato de Kimi Antonelli en el Gran Premio de México