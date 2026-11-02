México

Avioneta se desploma cerca de la 18va Zona Militar en Pachuca, Hidalgo: reportan dos personas muertas

La aeronave cayó cerca de un centro comercial en la colonia Venta Prieta

En las imágenes se observa una columna de humo blanco que surge de los restos de la avioneta, mientras elementos de seguridad de la Policía Estatal y personas presentes se aproximan al lugar del impacto para atender el siniestro. Video: Redes sociales

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Una avioneta se desplomó sobre calles de la colonia Venta Prieta, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la mañana de este lunes 2 de noviembre, en el que dos personas habrían muerto como resultado del accidente.

Los primeros reportes señalan que la aeronave cayó al exterior de un centro comercial y comenzó a incendiarse. Además, en los alrededores se encuentra la 18va Zona Militar, lo que provocó que elementos del Ejército Mexicano acudieran al sitio para atender la emergencia junto con policías estatales y municipales, así como de paramédicos.

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El accidente provocó una intensa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad. Actualmente los cuerpos de emergencia continúan laborando en la zona y se desconoce la identidad de las personas que habrían muerto.

Desplome avioneta Pachuca, Hidalgo
Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

*Información en desarrollo...

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