Avioneta se desploma cerca de la 18va Zona Militar en Pachuca, Hidalgo: reportan dos personas muertas

En las imágenes se observa una columna de humo blanco que surge de los restos de la avioneta, mientras elementos de seguridad de la Policía Estatal y personas presentes se aproximan al lugar del impacto para atender el siniestro. Video: Redes sociales

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Una avioneta se desplomó sobre calles de la colonia Venta Prieta, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la mañana de este lunes 2 de noviembre, en el que dos personas habrían muerto como resultado del accidente.

Los primeros reportes señalan que la aeronave cayó al exterior de un centro comercial y comenzó a incendiarse. Además, en los alrededores se encuentra la 18va Zona Militar, lo que provocó que elementos del Ejército Mexicano acudieran al sitio para atender la emergencia junto con policías estatales y municipales, así como de paramédicos.

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El accidente provocó una intensa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad. Actualmente los cuerpos de emergencia continúan laborando en la zona y se desconoce la identidad de las personas que habrían muerto.

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

*Información en desarrollo...