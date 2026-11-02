México

La nueva Ley de Bienestar Animal será aprobada en noviembre, prevé el diputado Ricardo Monreal

El presidente de la Jucopo confirmó que Morena tiene los votos para sacar adelante la iniciativa

Foto: X/@AlcaldiaAO.
La nueva legislación federal reconoce a los animales como seres sintientes y reparte facultades entre los tres órdenes de gobierno. Foto: X/@AlcaldiaAO.
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El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, afirmó que la Cámara de Diputados aprobará en noviembre la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, un proyecto que reconoce a los animales como seres sintientes y concentra las obligaciones de bienestar en un nuevo marco nacional.

En un video difundido este 2 de noviembre, Monreal sostuvo que el retraso responde únicamente al calendario del proceso legislativo y descartó obstáculos para sacar adelante la iniciativa. La propuesta ya fue aprobada por el Senado el pasado 29 de septiembre con 115 votos a favor y uno en contra, antes de ser remitida a San Lázaro.

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El presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena aseguró que su partido cuenta con los votos necesarios aun si otras fuerzas políticas se opusieran. “Si ya el compromiso del grupo de Morena es sacar este proyecto, somos mayoría y aun cuando otros partidos se opusieran, lo vamos a lograr con nuestra mayoría, señaló.

“Sí vamos a sacar la ley, que no hay obstáculos y que es simplemente el tiempo que nos dimos en el calendario del proceso legislativo. Noviembre es el mes que lo vamos a hacer y que vamos a cumplir, dijo el legislador.

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A finales de octubre, el dictamen continuaba en discusión en comisiones de la Cámara de Diputados.

La nueva ley reconoce a los animales como seres sintientes

El proyecto legislativo contempla la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía y un Padrón de Infractores. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM
El proyecto legislativo contempla la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía y un Padrón de Infractores. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del Senado, el dictamen expide una Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que establece las bases nacionales para su protección en concordancia con la salud pública, la sanidad animal y el derecho a un medio ambiente sano.

La norma distribuye atribuciones entre la Federación, los estados y los municipios. También contempla instrumentos de política pública como la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, el Programa Especial de Bienestar Animal, programas estatales, un Subsistema de Información y el Registro Nacional de Animales de Compañía.

El proyecto incorpora estándares, criterios, normas oficiales mexicanas e instrumentos económicos para regular el cuidado animal. Además, prevé un Padrón de Infractores como parte de las medidas que deberán implementarse tras la entrada en vigor del decreto.

La nueva legislación concentra las reglas generales sobre mantenimiento, alimentación, alojamiento y atención veterinaria. Por esa razón, deroga el artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal, que actualmente obliga a proporcionar alimento y agua adecuados, así como medicina preventiva y cuidados médicos.

El dictamen establece que mantener esas disposiciones en la Ley Federal de Sanidad Animal provocaría duplicidad dentro del nuevo esquema normativo. Las obligaciones pasan a desarrollarse de forma integral en la nueva Ley General.

Las reformas alcanzan fauna silvestre, cine y protección civil

Cuatro paneles con un cuervo entre hojas secas, una ballena en el mar, una mantarraya bajo el agua y un perezoso apoyado en una rama
La Ley General de Vida Silvestre incorpora criterios de bienestar animal para el traslado, exhibición y reintroducción de especies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicha iniciativa también modifica la Ley Federal de Sanidad Animal para armonizar su terminología con el nuevo ordenamiento. Incluye una definición uniforme de bienestar animal y distingue entre eutanasia, matanza zoosanitaria y matanza de animales destinados al abasto.

Las reglas para animales de producción, investigación y enseñanza quedarán vinculadas expresamente con la nueva Ley General. El proyecto actualiza también las disposiciones sobre manejo, transporte, trazabilidad, establecimientos de matanza, certificación y establecimientos TIF.

En la Ley General de Vida Silvestre, el bienestar animal se incorpora como elemento de regulación de la fauna silvestre. El aprovechamiento, traslado, exhibición, entrenamiento, comercialización, matanza y eutanasia de estos ejemplares quedarán sujetos a las disposiciones del nuevo ordenamiento.

La reforma regula además el bienestar durante la reintroducción de especies y lo incluye dentro de las reglas de aseguramiento e infracciones. El Capítulo VI de la Ley General de Vida Silvestre cambiaría su nombre de “Trato Digno y Respetuoso a la Fauna Silvestre” a “Del Bienestar de la Fauna Silvestre”.

El Sistema Nacional de Protección Civil incluirá la salvaguarda de animales en los protocolos ante contingencias y fenómenos naturales. Foto: (Gobierno de la CDMX)
El Sistema Nacional de Protección Civil incluirá la salvaguarda de animales en los protocolos ante contingencias y fenómenos naturales. Foto: (Gobierno de la CDMX)

El proyecto elimina de esa ley la definición de Trato Digno y Respetuosopara sustituirla por el concepto de bienestar animal, homologado con la nueva legislación nacional.

También se plantea reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Entre los cambios figura la sustitución de la referencia a “demarcaciones territoriales” por “alcaldías”.

Los contenidos sobre alimentación, alojamiento, atención veterinaria, esterilización y prevención del abandono se trasladarían al nuevo ordenamiento especializado. El dictamen señala que el propósito es evitar duplicidades, dispersión normativa y posibles contradicciones.

Igualmente, la Ley General de Protección Civil sería modificada para incorporar expresamente a los animales dentro del objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil. Su protección formaría parte de la gestión ante riesgos y peligros ocasionados por fenómenos naturales o antropogénicos.

La Ley Federal de Cine y el Audiovisual también tendría cambios. Quienes participen en producciones cinematográficas y audiovisuales deberán cumplir, además de la legislación laboral y de seguridad social, con la normativa sobre bienestar, cuidado y protección de los animales utilizados en esas obras.

El decreto prevé plazos de hasta 365 días para su aplicación

El decreto fija un plazo de 365 días naturales para actualizar las normas oficiales y armonizar los marcos legales estatales. EFE/ Luis Torres
El decreto fija un plazo de 365 días naturales para actualizar las normas oficiales y armonizar los marcos legales estatales. EFE/ Luis Torres

Si el proyecto se publica, entrará en vigor 60 días naturales después. El Ejecutivo Federal tendría 180 días naturales para emitir y actualizar las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Esta actualización de normas oficiales mexicanas, la emisión de lineamientos, la armonización de legislaciones locales, la implementación educativa, la operación del Registro Nacional de Animales de Compañía y el Padrón de Infractores tendrían plazos de 365 días naturales.

Las personas físicas y morales que realicen actividades reguladas por la nueva ley contarían con el mismo plazo para cumplir los requisitos, registros y condiciones establecidos en el nuevo régimen.

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