FGR confirma entrega a EEUU de tres órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont

Se reporta la detención de la conductora mexicana, quien mantiene una orden de aprehensión en México por el delito de lavado de dinero

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que entregó a Estados Unidos tres órdenes de aprehensión vigentes contra Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en el estado de Florida por autoridades migratorias estadounidenses. El intercambio se produjo en las últimas semanas, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, como parte del proceso que busca su extradición a México.

Según informó la Fiscalía, la detención de Gómez Mont responde en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. Si se determina su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada al país.

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Tres órdenes de aprehensión por distintos delitos

Gómez Mont tiene, según la FGR, tres órdenes de aprehensión vigentes, todas libradas por jueces federales mexicanos. La primera fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las otras dos órdenes corresponden a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por el delito de defraudación fiscal equiparada. En conjunto, las tres acusaciones conforman el expediente que la FGR buscará activar en cuanto la conductora pise suelo mexicano.

El esquema de desvío investigado

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita. Esos fondos provendrían de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ejecutado a través de empresas fantasma.

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El esquema bajo investigación se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos, firmados con el órgano responsable de los centros penitenciarios del país. Esos recursos estaban destinados a la seguridad del sistema penitenciario nacional.

(Crédito: Instagram, FGR)

“Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos. Desde que Inés N. huyó del país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana”, dijo la Fiscal Ernestina Godoy Ramos en un mensaje difundido a través de las redes oficiales de la dependencia.

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La Fiscalía explicó que las empresas fantasma simulan operaciones para desviar fondos del erario y ocultar su destino final. El lavado de dinero, según el organismo, busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos.

La presunta evasión fiscal de 2014 y 2016

Además del esquema de desvío, la FGR investiga a Gómez Mont por presunta defraudación fiscal. De acuerdo con la Fiscalía, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

Como consecuencia de esa declaración incompleta, Gómez Mont habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. La Fiscalía calificó estas conductas como graves y las vinculó directamente con el esquema de triangulación de recursos públicos detectado en el sistema penitenciario.

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El camino hacia la extradición

La solicitud de captura contra Gómez Mont no es reciente. Desde que la conductora abandonó México, la Fiscalía trabajó para presentarla ante la justicia mexicana.

En septiembre de 2025, la FGR solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. En paralelo, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, se integró la petición formal correspondiente para avanzar en ese proceso.

FGR confirma entrega a EEUU de tres ordenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont. Captura de pantalla

Gómez Mont goza de presunción de inocencia. La Fiscalía remarcó que serán los tribunales mexicanos, conforme al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad penal una vez que comparezca ante la justicia del país.

La postura oficial de la Fiscalía

La FGR insistió en que cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos. El organismo encuadró el caso dentro de su estrategia de combate a la impunidad en casos de corrupción vinculados al erario público.

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La Fiscalía cerró su mensaje con una frase que resume su posición institucional frente al caso: donde haya impunidad, habrá investigación; donde haya crimen, habrá consecuencias. Con esa declaración, el organismo reafirmó su compromiso de que Gómez Mont comparezca ante los tribunales mexicanos una vez resuelta su situación migratoria en Estados Unidos.

La captura en Florida

Gómez Mont fue detenida el pasado viernes 30 de octubre en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de permanecer casi cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas. El arresto se produjo por una situación migratoria irregular, después de que la conductora habría rebasado el tiempo permitido de estancia en el país.

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Según la agencia EFE, Gómez Mont permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, un suburbio de Miami. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado públicamente los detalles de su situación migratoria.

La exconductora de televisión permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La detención ocurrió poco más de un mes después de que Interpol retirara las fichas rojas de búsqueda contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también señalado en el mismo esquema de desvío de recursos. El 31 de octubre, la defensa de la conductora presentó una demanda de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida, con el objetivo de que sea liberada de la detención migratoria.

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