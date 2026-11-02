México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de noviembre

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,79 pesos mexicanos, experimentando una disminución del 1,46% respecto al precio de 21,1 pesos mexicanos en la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 1%, mientras que su variación interanual mostró una caída del 0,85%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, cayendo durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 16,04% supera considerablemente la volatilidad de referencia del 6,49%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado cambiario.

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