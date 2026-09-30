Senado aprueba la Ley General de Bienestar Animal y pasa a Diputados: habrá un padrón de infractores de hasta cinco años

La propuesta establece responsabilidades para personas y empresas que tengan animales bajo su cuidado, posesión, resguardo, tutela o administración.

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El Senado de la República aprobó esta semana el dictamen para expedir la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Según el comunicado de Igualdad Animal México, la votación fue de 115 sufragios a favor, uno en contra y ninguna abstención; posteriormente, la minuta se envió a la Cámara de Diputados.

Entre las disposiciones destaca un padrón de personas infractoras, cuya permanencia será de uno a cinco años. El proyecto también contempla sanciones administrativas y la obligación de cubrir medidas para recuperar el bienestar de los animales afectados por maltrato o crueldad.

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La aprobación representa un avance en el trámite legislativo, pero la nueva ley todavía debe ser discutida en Diputados. Por ello, las disposiciones anunciadas forman parte del texto aprobado por los senadores y su aplicación dependerá de que concluya el proceso correspondiente.

¿Cómo funcionará el padrón de infractores por maltrato animal?

El dictamen prevé que las personas infractoras permanezcan inscritas durante un año como mínimo y cinco como máximo. Ese periodo podrá reducirse hasta la mitad cuando cumplan las sanciones, ejecuten las medidas correctivas y, cuando corresponda, reparen el daño determinado por la autoridad.

Mientras estén registradas, no podrán recibir apoyos públicos destinados directamente al cuidado, protección o bienestar de los animales. La restricción se refiere a esos programas específicos.

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El comunicado señala que la reparación comprende atención veterinaria, medicamentos, cirugías y rehabilitación física o conductual. También considera gastos de atención proporcionada por hospitales públicos, rescatistas y organizaciones.

¿Qué obligaciones tendrán quienes cuidan animales?

La propuesta establece responsabilidades para personas y empresas que tengan animales bajo su cuidado, posesión, resguardo, tutela o administración. De acuerdo con Igualdad Animal, estas obligaciones buscan atender necesidades que varían según la especie, edad, salud y condición de cada ejemplar.

Entre los deberes contemplados están:

Agua y alimentación suficientes , adecuadas a sus necesidades, con recipientes limpios.

Revisiones veterinarias periódicas , vacunación, desparasitación y tratamiento de enfermedades.

Atención médica y, cuando sea necesaria, atención especializada en comportamiento.

Alojamiento que permita moverse y considere las necesidades sociales de la especie.

Estímulos físicos, mentales y sociales apropiados.

Medidas para prevenir escapes y riesgos para personas, otros animales y el entorno.

Identificación mediante sistemas que eviten causar dolor, ansiedad o estrés.

Responsabilidad por los daños ocasionados a terceros, conforme a la legislación aplicable.

El alcance incluye a los animales criados para consumo humano. La organización explica que el proyecto reconoce avances de entidades como Hidalgo, Colima y Oaxaca y permite a los congresos locales ampliar sus disposiciones de protección.

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Ley de bienestar animal reconoce a los animales como seres sintientes

Uno de los ejes del dictamen es el reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado. Además, plantea estándares nacionales y distribuye responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno.

Isabel Franco, coordinadora de Análisis Legislativo de Igualdad Animal, explicó que el marco general permitiría exigir disposiciones de protección en entidades que todavía carecen de ellas, conservando los avances locales que ofrecen una cobertura mayor.

El proyecto también recoge el contenido del denominado principio pro animal: favorecer la interpretación que proporcione la protección más amplia. Igualdad Animal precisa que esa denominación fue promovida por la sociedad civil, aunque el texto del dictamen no utiliza expresamente el término.

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¿Qué sigue después de la aprobación en el Senado?

La minuta continuará su revisión en la Cámara de Diputados, donde deberá analizarse y votarse para avanzar hacia la expedición de la ley. El anuncio del Senado, por tanto, todavía no equivale a su entrada en vigor.

Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, señaló que el trabajo pendiente incluye tanto el trámite legislativo como garantizar que las disposiciones se apliquen una vez aprobadas.

La organización vinculó este proceso con las reformas constitucionales de 2024 y destacó la participación ciudadana: reportó más de 211 mil firmas reunidas entre las campañas para modificar la Constitución y crear la ley general. También informó de su intervención mediante asesoría técnica, foros y observaciones a las iniciativas legislativas.

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